¡¡Ï¢ÇÆ¤ÎÌ´¤Ï³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡12·î31Æü¤ËÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î£²²óÀï¤¬³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¡£Á°²ó²¦¼Ô¤Ç£²²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Ï¡¢±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤ÈÂÐÀï¡££±¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Î15Ê¬¤È40Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¸åÈ¾¤Î31Ê¬¤Ë´ØÁóÍÕ¤ÎÆÀÅÀ¤Ç£±ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤â¡¢È¿·â¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Á°¶¶°é±Ñ¤ÎÇÔÂà¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¡©¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¡ÖºÙ¤«¤¤¥ß¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡×¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾¡Íø¤·¤¿¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÁê¼ê¤ËÎÏ¶¯¤¯¥×¥ì¡¼¡£È´·²¤Î·èÄêÎÏ¤¬Çä¤ê¤ÎÃÓ°í¼ù¤¬´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë£²ÆÀÅÀ¡£Æ²¡¹¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ç£³²óÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
