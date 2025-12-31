Á°²ó²¦¼Ô¤¬½éÀïÇÔÂà¡£¥×¥íÆâÄê£³Áª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ëÁ°¶¶°é±Ñ¡¢£²Ç¯Á°¤Ë¤âÇÔ¤ì¤¿Áê¼ê¤Ë£±¡Ý£²ÇÔÀï¡£¿À¸Í¹°ÎÍ¤Î10ÈÖ¡¦ÃÓ°í¼ù¤¬£²È¯¡ÚÁª¼ê¸¢¡Û
¡¡12·î31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢£²²óÀï¤Ç¡¢Á°²ó²¦¼Ô¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤¬¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤È±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î½éÀï¤Ë¡¢¼ç¾¤ÎÃÝ¥ÎÃ«Í¥²ï¡¢µ×ÊÝÍÚÌ´¡¢¼ÆÌî²÷¿Î¤Î¥×¥íÆâÄê£³Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿Á°¶¶°é±Ñ¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Àª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¿À¸Í¹°ÎÍ¤Î¹¶·â¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¡£
¡¡³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¤Ï¼«¿Ø¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤éÇß¸¶ÎÉÌï¤ËºÝ¤É¤¤¥Ü¥ì¡¼¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥´¡¼¥ëº¸¤Ë³°¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â15Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¥¯¥ê¥¢¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¿À¸Í¹°ÎÍ¤Î10ÈÖ¡¦ÃÓ°í¼ù¤Ë½¦¤ï¤ì¡¢±¦Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ½ù¡¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤òÄÏ¤à¤È¡¢32Ê¬¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¡£Çò°æÀ¿Ìé¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥È¤Ë³°¤ì¤¿¡£
¡¡ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¤Ë¤¤¤ë¤È40Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤ò¸¥¾å¡£ÃÓ¤Ë¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ£²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢Á°²ó²¦¼Ô¤ÏÈ¿·â¤Ë½Ð¤ë¡£¸åÈ¾£·Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÅÄÌî±ûËéÇÈ¤¬Å¨¿Ø¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¶¯°ú¤Ë±¦Â¤ò¿¶¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥´¡¼¥ë¤Î¾å¤Ë³°¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë18Ê¬¤Ë¤Ï¹ª¤ß¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿Âí¸ýâÃÂç¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î£´Ê¬¸å¤Ë¤ÏºÙ¤«¤¤¥Ñ¥¹¤ÇÊø¤·¤Æ¡¢ËÒÌî¾©¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤â¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤Ç¥´¡¼¥ë¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤ëÁ°¶¶°é±Ñ¤Ï31Ê¬¤Ë£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Îº®Àï¤«¤é´ØÁóÍÕ¤¬±¦Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·È¿·â¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡££±¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¡¢£²Ç¯Á°¤ËÇÔ¤ì¤¿Áê¼ê¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡ÛÁª¼ê¸¢¤òÊ¨¤«¤»¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤À¡© ÀîºêÆâÄê¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤äÏ¢ÇÆÁÀ¤¦¡ÈÁ°°é¡É¤Î»ÊÎáÅã¤Ê¤É¡¢º£Âç²ñ¤ÎÃíÌÜ¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª¡ÁMFÊÔ
