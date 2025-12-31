Àîºê´õ¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤Ç3Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î¥¢¥¦¥é¥Ë¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ç¤ÎÄ«¿©¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¹âµé¤ÊÄ«¿©¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀîºê´õ¤¬29Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ï¥¤¤Î¥¢¥¦¥é¥Ë¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡õ¥¹¥Ñ¤Ç²ÈÂ²¤ÈÄ«¿©¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀîºê´õ¡¢²áµîºÇÂçµé¤Î¥¨¥ë¥á¥¹¹ØÆþÉÊ¤ò¸ø³«
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Àîºê¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥é¥Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥Þ¥«¥Ò¥¤Ç¤ÎÄ«¿©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Ë¬¤ì¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤³¤ÏÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦¤È¥·¥§¥Õ¥ß¥Ã¥¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤«¤ó¤¸¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÀÊ¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Ç¡¼¥ë¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¡×¡Ö¥Á¥Ã¥×¤â²¿²ó¤«¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Ö¤ó2,3²ó¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤Ê??¡×¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î¤ó¤Ó¤ê¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥¥ã¥é¤¿¤Á¤¬ÍÙ¤ê¤À¤·¤¿¤ê¥Ï¥ï¥¤¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¤ÈËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿©»ö¤ÎÃÍÃÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¿Í1¿Í9000±ß¤¯¤é¤¤¤Ç»Ò¤É¤â¤Ï¤â¤¦¾¯¤·°Â¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡Ü¥Á¥Ã¥×20¡ó¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö²ÈÂ²Á´°÷¤À¤È3Ëü±ß°Ê¾å¤À¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¹âµé¤ÊÄ«¿©¤Ç¤¹¤Ã¤Ã¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¢¥¦¥é¥Ë¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤½¤í¤½¤í¥Û¥Æ¥ë°ÜÆ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¼¡¤Î¥Û¥Æ¥ë¤â¤Ï¤¸¤á¤ÆÇñ¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ê¤ó¤À¡Á³Ú¤·¤ß¤Ã¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£