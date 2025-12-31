¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¾»Ê¿¡¢J¥¯¥é¥ÖÆâÄê¥³¥ó¥Ó»³¸ý¡õÄ¹¤¬Ì¾»ÉÂå¤ï¤ê¤Î°ì·â¡¡¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤ÎÃÏ¸µ²ñ¾ì¤Ç4È¯²÷¾¡
¡¡¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢2²óÀï¡¡¾»Ê¿4¡½0¹âÃÎ¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡NACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¡Ë
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê7²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¡Ë¤Ï¤È¤â¤Ë2²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¹âÃÎ¤Ë4¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¡¢3²óÀï¡ÊÍè·î2Æü¡¢±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¤È¤â¤ËJ¥¯¥é¥Ö²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëMF»³¸ý¹ëÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÈÄ¹Íþ´î¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤·¤¿ÃÏ¸µ³«ºÅ¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¹¶·â¤ÎÍ×2¿Í¤¬Ì¾»ÉÂå¤ï¤ê¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¾»Ê¿¤ÏJ¥¯¥é¥ÖÆâÄêÁÈ¤¬¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï0¡½0¤ÎÁ°È¾7Ê¬¡¢Íèµ¨J2¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë»³¸ý¤À¡£Ì£Êý¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç±¿¤ó¤ÇºÇ¸å¤Ïº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£ÀµÌÌ¤Ë¤¤¤¿Áê¼êDF¤Îº¸¤ò´¬¤¤Ê¤¬¤é¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹·Ý½ÑÅª¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¡£²ñ¾ì¤¬¤É¤è¤á¤¯°ì·â¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î10Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢Íèµ¨¤«¤éJ1ÀîºêF¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ëÄ¹¤¬Â³¤¯¡£Ì£Êý¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢º¸¤Ç¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ç³ÑÅÙ¤Î¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤«¤é±¦Â°ìÁ®¡Ê¤¤¤Ã¤»¤ó¡Ë¡£¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¤òÆÍ¤»É¤·¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡2¡½0¤ÎÁ°È¾36Ê¬¤Ë¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç»³¸ý¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿MFÈÓÅçÊËÂç¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬º¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡3¡½0¤Î¸åÈ¾10Ê¬¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÄ¹¤¬²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò±¦Â¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¤³¤ÎÆü2ÆÀÅÀÌÜ¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡¢¼éÈ÷¿Ø¤ÏGK¾®Ìî»ûÂÀÏº¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤Ê¤É¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¾»Ê¿¤Î²áµîºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï3ÅÙ¤Î8¶¯¡Ê19¡¢20¡¢22Ç¯ÅÙ¡Ë¡£¤Þ¤º¤ÏÈá´ê¤Î4¶¯Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢3²óÀï¤Ç¤Ï¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¡½ÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡ËÀï¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£