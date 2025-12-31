¡ÚRIZIN¡Û¥¸¥ç¥ê¡¼¡¢°²ß·ÎµÀ¿¤Ë°ìËÜ¾¡¤Á¡ª¡¡ÏÓ½½»ú¤Ç25ÉÃ»¦¡ª¡Ú¼Ì¿¿ÄÉ²Ã¡Û
¢£¡ØYogibo presents RIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù¡Ê31Æü¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
Âè1»î¹ç¡¡RIZIN MMA¥ë¡¼¥ë¡Ê5Ê¬3¥é¥¦¥ó¥É¡Ë
¡Ú»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¡Û¥¸¥ç¥ê¡¼¡¢°²ß·ÎµÀ¿¤È»î¹ç¸å¤Î²ñÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹¡¡ ¡È»Õ¾¢¡É°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¤âÎÞ¡Ä
¢þ¥¸¥ç¥ê¡¼ ¡½ X°²ß·ÎµÀ¿
1¥é¥¦¥ó¥É25ÉÃ¡¡°ìËÜ¾¡¤Á¡Ê¥¢¡¼¥à¥Ð¡¼¡Ë
¡¡Á°Æü·×ÎÌ¤ÇÂçÍðÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Î¾¼Ô¤Ë¤è¤ëÂè1»î¹ç¤Ï¡¢RIZIN½é»²Àï¤È¤Ê¤ë¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬°²ß·ÎµÀ¿¤ò¥¢¡¼¥à¥Ð¡¼¤Ç¶Ë¤á¤ÆÉÃ»¦¾¡Íø¡£²ñ¾ì¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡K-1¤ÎÌäÂê»ù¤«¤éMMA¤ËÅ¾¸þ¤·RIZIN¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤ë°²ß·¤È¡¢BreakingDown¤Ç³èÌö¤·Ç°´ê¤ÎRIZIN¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥¸¥ç¥ê¡¼¡£°Û¤Ê¤ëÆ»¤òÊâ¤ßRIZIN¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢²ñ¸«¤Ç¤â¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°Æü·×ÎÌ¤Ç¤Ï¤Ä¤¤¤ËÍðÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡10¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÂç²ñ¤ÎÂè1»î¹ç¤Ç¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤¿Î¾¼Ô¡¢¤¹¤°¤Ë¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò»Å³Ý¤±Â´ØÀá¤òÂª¤¨¤ë¤â°²ß·¤¬¤³¤³¤ÏÃ¦½Ð¡£¤·¤«¤·ºÆ¤Ó¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤Ç¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬¥¢¡¼¥à¥Ð¡¼¤ËÀ®¸ù¤·¡¢ÏÓ¤ò¿¤Ð¤µ¤ì¤¿°²ß·¤Ï¤¿¤Þ¤é¤º¥¿¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¼Ô¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ê¡¼¤Ï¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿´Ø·¸¼Ô¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¡ÖRIZIN¤Î20¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È´é¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¥¢¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤ÈÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Á°Æü·×ÎÌ¤ÇÂçÍðÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Î¾¼Ô¤Ë¤è¤ëÂè1»î¹ç¤Ï¡¢RIZIN½é»²Àï¤È¤Ê¤ë¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬°²ß·ÎµÀ¿¤ò¥¢¡¼¥à¥Ð¡¼¤Ç¶Ë¤á¤ÆÉÃ»¦¾¡Íø¡£²ñ¾ì¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡K-1¤ÎÌäÂê»ù¤«¤éMMA¤ËÅ¾¸þ¤·RIZIN¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤ë°²ß·¤È¡¢BreakingDown¤Ç³èÌö¤·Ç°´ê¤ÎRIZIN¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥¸¥ç¥ê¡¼¡£°Û¤Ê¤ëÆ»¤òÊâ¤ßRIZIN¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢²ñ¸«¤Ç¤â¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°Æü·×ÎÌ¤Ç¤Ï¤Ä¤¤¤ËÍðÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¼Ô¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ê¡¼¤Ï¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿´Ø·¸¼Ô¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¡ÖRIZIN¤Î20¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È´é¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¥¢¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤ÈÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£