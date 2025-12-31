¡È°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¤ÎÄï»Ò¡É¥¸¥ç¥ê¡¼¡¡RIZIN¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¾×·â25ÉÃ»¦¡ªÁ¯¤ä¤«¤Ê°ìËÜ¾¡¤Á¤Ç²ñ¾ìÂçÇ®¶¸
¡¡¡þRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Âè1»î¹ç¤Ç¸µK-1¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Î°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¤ÎYouTube¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ç¥ê¡¼¡ÊFIGHTER¡ÇS FLOW¡Ë¤¬¸µK-1Àï»Î¤Î°²ÂôÎµÀ¿¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ë¤ï¤º¤«1R25ÉÃ¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¡£RIZIN¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1»î¹ç¤«¤é¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£»î¹ç³«»Ï¤«¤éÁÈ¤ß¤Ë¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ê¡¼¡£¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÏÓ¤Ò¤·¤®µÕ½½»ú¸Ç¤á¤Ç¤ï¤º¤«25ÉÃ¤Ç°²ß·¤ò»ÅÎ±¤á¤Æ²ñ¾ì¤òÂçÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£¡È»Õ¾¢¡É¤Î°ÂÊÝ¤ÏÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡Ö5Ç¯±Û¤·¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¾¡¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤ª¤â¤í¤¤¤³¤È¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢RIZIN¤Î20¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÈRIZIN¤Î´é¡É¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£2025Ç¯·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸åÄù¤á¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯8·î¤ËRIZIN»²Àï¤òºç¸¶¿®¹ÔCEO¤ØÄ¾ÃÌÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¥ê¡¼¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤Ï²ø²æ¤Î°²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢RIZIN»²Àï¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥±¥¬¤â´°¼£¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤Ç2»î¹ç¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ÎRIZIN¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡RIZIN½é»²Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ê¡¼¤Ï¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¤«¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£¡Ö²¶¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¶¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥Ê¥Þ¥º·¯¡ª¶¯¼Ô¥à¡¼¥Ö¤¤¤é¤ó¤Ã¤Æ¡ªµ¤»ý¤Á°¤¤¡£¥Þ¥¸¤Ç¡¢1R¤Ç¼º¿ÀKO¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÁê¼ê¤ËÁê±þ¤·¤¤Áê¼ê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁê¼ê¤òÄ©È¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö²¶¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ÄÄÍ¤äÊ¿ËÜ¾æ¤è¤ê¤â¼å¤¤¤ó¤Ç¡¢²¶¤âÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤Ç¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶¯µ¤¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¸µK-1Àï»Î¤òÇË¤Ã¤ÆRIZIN½é¿Ø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£