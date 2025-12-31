¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¼ãÎÓÀµ¶³¡Öº£Ç¯¤Ç·ëº§¤·¤Æ£¶Ç¯¤À¤¾¡×¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎDM¤ÎÆâÍÆ¹ðÇò
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¡Ê47¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å11»þ6Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥é¥¸¥ª¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎDM¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ï¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥®¥ê¥®¥ê¸À¤ï¤º¤Ë°û¤ß¹þ¤ó¤À¸ÀÍÕ¤òÇ¯Æâ¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡Öº£Ç¯°û¤ß¹þ¤ó¤À¸ÀÍÕÈ¯É½²ñ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¼ãÎÓ¤Î°û¤ß¹þ¤ó¤À¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¥é¥¸¥ª¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡Ø·ëº§¤·¤Æ¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦DM¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ë°û¤ß¹þ¤ó¤À°ì¸À¡Ä¡Ø²¶¡¢º£Ç¯¤Ç·ëº§¤·¤Æ6Ç¯¤À¤¾¡Ù¡×¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
½ÕÆü½Ó¾´¤ÏÁêÊý¤Ø¤Î°Õ³°¤ÊÀ¼¤Ë¡Ö¤Þ¤ÀÍè¤ë¤Î¡©·ëº§Åö½é¤À¤Ã¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤è¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¼ãÎÓ¤Ï¡Ö·ëº§µÇ°Æü¤ËÍè¤ë¤ó¤À¤è¡£1¡Á2Ç¯¤Îº¢¤Ê¤é¤Þ¤À¤ï¤«¤ë¡£¤À¤±¤É²¶º£Ç¯¤Ç6Ç¯¤À¤¾¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
½ÕÆü¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦´¶¼Õ¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¼ãÎÓ¤Ï¡Ö¡Ø·ëº§¤·¤Æ¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡£Ä¹¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ã¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£