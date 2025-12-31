¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×É¹Àî¤¤è¤·¡¢Ä¶ÂçÊª¤«¤éÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Í¤Ã¤Æ¡×
²Î¼êÉ¹Àî¤¤è¤·(48)¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡2025¡¡Ç¯ËöÆÃÂç¹æ¡×¡Ê¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µÙ¶È´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
É¹Àî¤Ï2023Ç¯¤«¤é1Ç¯8¥«·î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¡£¥¿¥ì¥ó¥È²ÃÆ£¹À¼¡¡Ê56¡Ë¤Ë¡ÖµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡£³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡ÊµÙ»ß¤Î´ü´Ö¡Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡È±é²Î¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡ÖKIINA¡¥¡×¤È¤·¤Æ¥í¥Ã¥¯¤ä¥Ý¥Ã¥×¥¹¤â²Î¤Ã¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î¸«Êý¤Ï¡ÖÉ¹Àî¤¤è¤·¡×¤Î±äÄ¹Àþ¾å¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö1²óÎ¥¤ì¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÀ°Íý¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³°¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÍýÍ³¤òÏÃ¤·¤¿¡£
±Ñ¹ñ¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Ë1½µ´Ö¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¥µ¥ó¥¿¥â¥Ë¥«¤Ë2¥«·îÂÚºß¡£¥µ¥ó¥¿¥â¥Ë¥«¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤ä¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¸¥ã¥º¤Îµð¾¢¡¢¥Ï¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Ï¥ó¥³¥Ã¥¯¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²È¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£Çº¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤«¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤é¤·¤¯²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤½¤ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»ÈÌ¿¤¬¤¢¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤¦¤«¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¡£¤¢¤ì¤À¤±¤Î¤¹¤´¤¤Êý¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥É¡¼¥ó¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤¦¤À¤è¤Í¡¢¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡×¤È´¶¤¸¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤ò¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¥Ð¥ó¥Ð¥óÀ¸¤«¤·¤¿Êý¤¬³Ú¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¿Í´ÖÀ¤È¤«ÆâÌÌ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£º£¤Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£