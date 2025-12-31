¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î1Ç¯¡Ö²¿¤è¤ê¶ì¤·¤¤»þ¤â¶á¤¯¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡¡¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç2025Ç¯¤òÄù¤á¤ë
MLB¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£MLBÄ©Àï1Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Íèµ¨¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥óÁ°¤ËNPB¤Î¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¡£³«Ëë¤«¤é¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤·¡¢3·î19Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥Ö¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½éÀèÈ¯¤ò¾þ¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¥±¥¬¤òÉé¤¤Ä¹´üÎ¥Ã¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÉüµ¢¤·¡¢Ãæ·Ñ¤®¡¢ÍÞ¤¨¤È¤·¤Æ¹¥Åê¤ò¸«¤»¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ïº£²ó¡¢ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Ç´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅê¹Æ¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´À¼±ç¤È¤Æ¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¶ì¤·¤¤»þ¤â¶á¤¯¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ï¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£