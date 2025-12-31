¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¡¢¥Ò¥«¥ë¤È¤Î·ëº§¡õÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¤¿2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¼ºÇÔ¤òÀ®¸ù¤Ë¡×
¡¡¼Â¶È²È¤Î¡Ö¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¡×¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÍèÇ¯¤Ø¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¿Í¤ÎÉ½¾ð¡ÄÍèÇ¯¤Ø¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¿Ê·â¤Î¥Î¥¢
¡¡¥Î¥¢¤Ï¡Ö2025Ç¯¤ÏÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¶¦¤Ë¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÍèÇ¯¤â¤ªÁû¤¬¤»¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¼ºÇÔ¤òÀ®¸ù¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö³§ÍÍ¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥Î¥¢¤ÏYouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¤Èº£Ç¯5·î31Æü¡¢¥Ò¥«¥ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡È¸òºÝ0Æüº§¡É¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤·¤«¤·¡¢9·î¤Ë¡ÖÉ×ÉØ¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¹ç°Õ¤Î¤â¤È¤ÇÇÛ¶ö¼Ô°Ê³°¤Î°ÛÀ¤È¤ÎÀ¸ò¾Ä¤äÎø°¦´Ø·¸¤òÇ§¤á¹ç¤¦·ëº§¤Î·Á¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¡È¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤È¤È¤â¤ËÊªµÄ¤ò¾ú¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢º£·î19Æü¤ËÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¿Í¤ÎÉ½¾ð¡ÄÍèÇ¯¤Ø¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¿Ê·â¤Î¥Î¥¢
¡¡¥Î¥¢¤Ï¡Ö2025Ç¯¤ÏÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¶¦¤Ë¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÍèÇ¯¤â¤ªÁû¤¬¤»¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¼ºÇÔ¤òÀ®¸ù¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö³§ÍÍ¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£