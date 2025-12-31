¡Úë¾Êó¡Ûà´óÀÊ¤ÎÇú¾Ð²¦áÍî¸ì²È¡¦ÀÎÀÎÄâÅíÂÀÏº¤µ¤ó¤¬ÇÔ·ì¾É¤Î¤¿¤á»àµî¡¡µýÇ¯81¡¡¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¿·ºîÍî¸ì¤ÎÌ¾¼ê¤Ç¤·¤¿¡×
Íî¸ì²È¤ÎÀÎÀÎÄâÅíÂÀÏº¡Ê¤»¤¤»¤¤Æ¤¤ ¤â¤â¤¿¤í¤¦¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢28Æü¸á¸å12»þ30Ê¬¡ØÇÔ·ì¾É¡Ù¤Î¤¿¤á¡¢ÈÄ¶¶¶è¤ÎÄëµþÂç³ØÉÕÂ°ÉÂ±¡¤Ë¤Æ»àµî¤·¤¿¤³¤È¤òÍî¸ì·Ý½Ñ¶¨²ñ¤¬31Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Íî¸ì·Ý½Ñ¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Úë¾Êó¡ÛÀÎÀÎÄâÅíÂÀÏº¤ÈµºÜ¤µ¤ì¡¢¡ÖÎáÏÂ7Ç¯12·î28Æü(Æü)¸á¸å12»þ30Ê¬¡¢Åö¶¨²ñ½êÂ°¤ÎÀÎÀÎÄâÅíÂÀÏº¡ÊËÜÌ¾¡§Ìøß· ¾°¿´ ¤ä¤Ê¤®¤µ¤ï ¤¿¤«¤ß¡Ë¤¬ÇÔ·ì¾É¤Î¤¿¤á¡¢ÈÄ¶¶¶è¤ÎÄëµþÂç³ØÉÕÂ°ÉÂ±¡¤Ë¤ÆÀÂµî¤·¤Þ¤·¤¿¡£µýÇ¯81¡×¤È¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¡È´óÀÊ¤ÎÇú¾Ð²¦¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢¹âºÂ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËµÒÀÊ¤Î¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹´¶¤Ë°¦ÕÈ¤¬Æ±µï¤·¤¿Â¸ºß´¶¤Ï¤Ò¤È¤¤ï°ÛºÌ¤òÊü¤Á¡¢¾ï¤Ë´ÑµÒ¤ò¾Ð¤¤¤Î±²¤Ë°ú¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢·ÝÉ÷¤ò¾Î¤¨¡¢¡Ö¥Í¥¿¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎÍµ¼¡Ïº¹¥¤¡¢µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÌîµå¥Í¥¿¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¹¥¤¤È¤·¤Æ¤Î²»³ÚÃÌµÁ¡¢Åò°û¤ßÃãÏÒ¤ò»È¤Ã¤¿ÆÈÆÃ¤Î¥®¥ã¥°¡¢¡Ø¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê¡¦¥Þ¥Þ¡Ù¤ò²Î¤¤Â¾½Ð±é¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¥Ä¥¤¥¹¥È¤òÍÙ¤é¤»¤ëÍ¾¶½¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¿Ô¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¹¤¯°¦¤µ¤ì¤¿»Õ¾¢¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¸Î¿Í¤ò¼Å¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÍè½Õ¤ÎÏ»ÈÖÄï»Ò¡¦ÀÎÀÎÄâ´îÂÀÏº¤Î¿¿ÂÇ¾º¿Ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ÎµÞÀÂ¤¬²ù¤ä¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤ÈÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ß¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î¹âºÂ¤ÏÎáÏÂ7Ç¯12·î13ÆüÄ¹Ìî»ÔÆâ¤Ç¤ÎÍî¸ì²ñ¤Ç¡¢±éÌÜ¤Ï¡Ø¥«¥é¥ª¥±ÉÂ±¡¡Ù¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áòµ·¤Ï¡¢¶á¿Æ¼Ô¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀÎÀÎÄâ ÅíÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23ÆüÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÀÎÀÎÄâ¤Î²ñ¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£
·ÝÌ¾¡§ÀÎÀÎÄâ ÅíÂÀÏº¡Ê¤»¤¤»¤¤Æ¤¤ ¤â¤â¤¿¤í¤¦¡Ë
ËÜÌ¾¡§Ìøß· ¾°¿´¡Ê¤ä¤Ê¤®¤µ¤ï ¤¿¤«¤ß¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©¾®½ô»Ô
·Ý¼ï¡§Íî¸ì
³¬µé¡§¿¿ÂÇ
½ÐÓò»Ò¡§µìÅíÂÀÏº¤Î±´
¡ÚÎ¬Îò¡Û
1945Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ20¡Ë5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ê½Ð¿ÈÃÏ Ä¹Ìî¸©¾®½ô»Ô¡Ë
1966Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ41¡Ë6·î ½ÕÉ÷ÄâÌø¾º¤ËÆþÌç ¾ºÂÀ¤È¤Ê¤ë
1969Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ44¡Ë4·î Æó¥ÄÌÜ¾º¿Ê ½ÕÉ÷Äâ¾Ð¶¶¤È¤Ê¤ë
1980Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ55¡Ë10·î ¿¿ÂÇ¾º¿Ê ÀÎÀÎÄâÅíÂÀÏº¤È¤Ê¤ë
1995Ç¯¡ÊÊ¿À®7¡Ë¡Á2011Ç¯¡ÊÊ¿À®23Ç¯¡Ë ¼ÒÃÄË¡¿ÍÍî¸ì·Ý½Ñ¶¨²ñ Íý»ö
¡ÚÃø½ñ¡Û
CD¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¡ÖÍµ¼¡ÏºÊª¸ì¡×¡Ö¤¼¤ó¤¶¤¤¸ø¼Ò¡×¹¥É¾È¯ÇäÃæ
¡ÚÆÀ°Õ¥Í¥¿¡Û
Íµ¼¡ÏºÊª¸ì¡¢²ÎÍØ¶Ê»Â¤ë¡¢¤¼¤ó¤¶¤¤¸ø¼Ò¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¡¢¸æ¸«¹çÃæ¡¢¶âËþ²ÈÂ²¡¢¼õ¸³²ÈÂ²¡¢À¤³¦¤ò»Â¤ë¡¢¹â¹»ÈÖÄ¹Êª¸ì
¡Ú¼ñÌ£¡Û
°ì¿ÍÎ¹¡¢µÊÃãÅ¹¤á¤°¤ê¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡¢³è»úÃæÆÇ¡¢Íµ¼¡Ïº
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¡¢Íµ¼¡Ïº¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÂÌÌÜ¤À¤È»×¤¦¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³ð¤ï¤ÌÌ´¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÃÏÆ»¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÍî¸ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¡¼¥ë¥Þ¥Ã¥«¥È¥Ë¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Í¡¼¡£
