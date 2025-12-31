´ä¼ê¡¦½©ÅÄ¤Ç¥¯¥Þ¶î½ü¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿Â¾¸©·Ù¤«¤é¤ÎÆÃÊÌÇÉ¸¯¤¬½ªÎ»¡ÄÎ¾¸©·Ù¤ÎÂÖÀªÀ°¤¦¡Ö´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡·Ù»¡Ä£¤Ï£²£µÆü¡¢´ä¼ê¡¦½©ÅÄÎ¾¸©¤Ç£±£±·î¤«¤é¥¯¥Þ¶î½ü¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿Â¾¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±¤ÎÆÃÊÌÇÉ¸¯¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¸©·Ù¤ÎÂÖÀª¤¬À°¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢º£¸å¤ÏÃÏ¸µ¤Î¸©·Ù¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï£±£±·î£±£¸Æü¡¢´äÀôÄ®¤Î½»Âð³¹¤Î³Á¤ÎÌÚ¤Ë¥¯¥Þ£²Æ¬¤¬½ÐË×¡£¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤òÈ÷¤¨¤¿¥¯¥Þ¶î½üÂÐ±þ¥Á¡¼¥à¤¬½ÐÆ°¤·¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î°ÂÁ´¤ò½½Ê¬¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢È¯Ë¤¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÐÆ°¤Ï¤³¤Î£±²ó¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÎÄÍ§²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼Í·â·±Îý¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤¿¡££´¿Í£±ÁÈ¤È¤¤¤¦¸½¾ì¥Á¡¼¥à¤Î¹½À®¤ÏÊÑ¤¨¤º¡¢º£¸å¤â¸©Æâ£²µòÅÀ¤Ç³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡¡¸©·Ù¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÂ¾¸©·Ù¤Î±þ±ç¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£º£¸å¤â¸©Ì±¤Î°Â¿´¡¢°ÂÁ´¤Ë¸þ¤±¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£