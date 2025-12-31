¡¡FCÎ°µå¤Ï31Æü¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½DFÀéÍÕÏÂÉ§(40)¤¬¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡ÀéÍÕ¤ÏÆüÀ¸³Ø±àÆó¹â¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤­¡¢2005Ç¯¤«¤é¿·³ã¤Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¸ÅÁã¤Î¿·³ã¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£¹­Åç»þÂå¤Ë¤Ï3ÅÙ¤ÎJ1Í¥¾¡¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡º£µ¨¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï5»î¹ç¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×3»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£11·î¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î·ÀÌóËþÎ»¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£

°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È

¡üDFÀéÍÕÏÂÉ§

(¤Á¤Ð¡¦¤«¤º¤Ò¤³)

¢£À¸Ç¯·îÆü

1985Ç¯6·î21Æü(40ºÐ)

¢£½Ð¿ÈÃÏ

ËÌ³¤Æ»

¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å

183cm/77kg

¢£·ÐÎò

ÆüÀ¸³Ø±àÆó¹â-¥¢¥×¥ë¥É¡¼¥ì¥ó(¥ª¥é¥ó¥À)-¥É¡¼¥È¥ì¥Ò¥È(¥ª¥é¥ó¥À)-¿·³ã-¹­Åç-Ì¾¸Å²°-¿·³ã

¢£½Ð¾ìÎò

J1¥ê¡¼¥°:374»î¹ç9ÆÀÅÀ

J2¥ê¡¼¥°:64»î¹ç2ÆÀÅÀ

¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:58»î¹ç1ÆÀÅÀ

Å·¹ÄÇÕ:32»î¹ç2ÆÀÅÀ

ACL:15»î¹ç2ÆÀÅÀ

¥¯¥é¥ÖW:6»î¹ç1ÆÀÅÀ

¢£¥³¥á¥ó¥È

¢¦Î°µåÂ¦

¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ²­Æì¸©¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´î¤Ó¤È³Ú¤·¤µ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤·¤Æ²­Æì¸©¤Î»Ò¶¡Ã£¤ÎÌ´¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£

µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×

¢¦¿·³ãÂ¦

¡Ö¿·³ã¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢½ÐÍè»ö¤Ï»ä¤È»ä¤Î²ÈÂ²¤Î°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£

ºÆ¤Ó¤³¤³¿·³ã¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ¤Ë¡¢¾Ð´é¤ÇÌá¤Ã¤ÆÍè¤ì¤ë¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£

¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿·³ã¤òÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×