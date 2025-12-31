¿Íµ¤YouTuber¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ç4Ç¯Ï¢Â³ÅªÃæ¡ª¡¡¡ÖÍÇÏ¤Î¿½¤·»Ò¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¿À¡×¡È¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êーÇÏ·ô¡É¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á
¡¡¿Íµ¤YouTuber¤Î¥Ç¥«¥¥ó¤Ï12·î28Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£Ç¯Ëö¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥ìー¥¹¡¦ÍÇÏµÇ°¤Ç¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëÇÏ·ôÅªÃæ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥«¥¥ó¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¡¢ÍÇÏµÇ°¤ÇÌó1000Ëü±ß¤òÅö¤Æ¤Æ 4Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë´î¤Ó¤ËËþ¤Á¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤È3Ï¢Ê£¤È¥ï¥¤¥É¤òÎ¾ÊýÅö¤Æ¤Æ¡¢¥Ç¥«¥¥ó¤¬2165Ëü±ßÅªÃæ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢¹â³Û¤ÎÊ§Ìá¶â¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥«¥¥ó¤Ï¡Ö¡Ø¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¢ª¡Øµ³¼ê¤Î²£»³¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¢ª²£»³Éð»Ëµ³¼ê¤Î¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¡ª¡ª¡ª¡Ú¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êーÇÏ·ô¡Û¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2025Ç¯10～12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ìÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ÇÏ·ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢X¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¤ä¤Ð¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¢¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥ª¥ì¤éÍ§Ã£¤Ã¥¹¤è¤Í¡©¡ª¡×¡Ö¤¹¤²ーwww¡×¡Ö4Ç¯Ï¢Â³ÍÇÏµÇ°¤ÇÂçÇúÈ¯¤È¤«¥Þ¥¸¤Ç¿À¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¡ÖÃåÁÛ¤âÅ·ºÍÅª¡×¡Ö¤â¤¦ÍÇÏ¤Î¿½¤·»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤¨¤°¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¡ÖÍèÇ¯¤âÀäÂÐ»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¿À¤¬¤«¤ê¡×¡ÖÀÇ¶â¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¼è¤é¤ì¤½¤¦¡Ä¡×¡Ö¿À¤¬¤«¤ê¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤â¤¦ÅÁÀâ¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ê¡×¡ÖÍÇÏ¤È¤ÎÁêÀ¤¬°Û¾ï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ÅªÃæÎ¨¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£