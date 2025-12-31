ÌÜ¹õÏ¡¤Î¡È¥Ç¥³½Ð¤·¡É¡ßÃ¼Àµ¤ÊÏÂÁõ»Ñ¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ¡ª¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼«Á³ÂÎ¤Î¾Ð´é¤Ë¡ÖÈþ¤·¤µ¤¬°Û¼¡¸µ¡×¡Ö¤¿¤áÂ©¤â¤Î¡×¡Ö¾Ð´é¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¾Î»¿Áê¼¡¤°
¥¥ê¥ó¥Óー¥ë¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢ÏÂÁõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿ÌÜ¹õÏ¡¡ÊSnow Man¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÏÂÁõ¤â»÷¹ç¤¦ÌÜ¹õÏ¡¡ÊÁ´3Ëç¡Ë
¢£ÏÂÁõ»Ñ¤Ç¥Óー¥ë¥°¥é¥¹¤ò·Ç¤²¤ëÌÜ¹õÏ¡
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ì£¤ÎÏÂÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÌÜ¹õ¤¬¡¢¥Óー¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¤³¤Á¤é¤ØÈù¾Ð¤ß¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÏÂÁõ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃ¼Àµ¤µ¤È¡¢¥Óー¥ë¤ò·Ç¤²¤ë¥é¥Õ¤Ê»ÅÁð¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¾åÉÊ¤µ¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬Æ±µï¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤«¤é¤Ï¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
ÇØ·Ê¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤ËÌÀ¤ë¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤¬Éº¤¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÜ¹õ¤Î½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤ÈÏÂÁõ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢¡Ö¾Ð´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÏÂÁõ¤¬ËÜÅö¤Ë»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥Ç¥³½Ð¤·¥Ø¥¢¡×¡Ö¤¿¤áÂ©¤â¤Î¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤¬°Û¼¡¸µ¡×¡ÖÏÂÁõ»Ñ¤ÎÌÜ¹õ¤¯¤ó¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¶¯¡×¡ÖÌÜ¹õÏ¡¤ËÏÂÁõ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡¢Å·³¤Í´´õ¡¢º£ÅÄÈþºù¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÏÂÁõ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤Âå¤äÊ·°Ïµ¤¤Î°Û¤Ê¤ë´é¤Ö¤ì¤¬ÊÂ¤Ö¹½À®¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Á´¹ñ¤Î¶õ¹Á¤Ç¤ÏÏÂÁõ»Ñ¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤Î¹¹ð¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬·Ç½ÐÃæ
¢£µþÅÔ¤ÇÏÂÁõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿ÌÜ¹õÏ¡¡õÅÏÊÕæÆÂÀ
