¡Úµð¿Í¡ÛÁ°³ÚÅ·¤Î¥Ï¥ï¡¼¥É³ÍÆÀ¡¡º£µ¨9ÀèÈ¯¤Ç5¾¡¡¡¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¡×
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Ï31Æü¡¢Á°³ÚÅ·¤Î¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥ÉÅê¼ê¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Î¥Ï¥ï¡¼¥ÉÅê¼ê¤Ïº£µ¨¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ9»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·5¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.22¤ÎÀ®ÀÓ¡£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï³ÚÅ·¤«¤éÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥ï¡¼¥ÉÅê¼ê¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖNPB¤ËÌá¤ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£