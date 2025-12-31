¡Ú¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡ÛÏÃÂê¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×¡¦VOKSY DAYS¡¢½é¤ªÈäÏªÌÜ¤ÇÆ²¡¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¡±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù½Ð±é¡¦±Û»³·ÉÃ£¤é8¿ÍÁÈ
¢£¡ØÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ë
¡¡¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¿·¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖVOKSY DAYS¡Ê¥ô¥©¥¯¥·¥£¡¦¥Ç¥¤¥º)¡×¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖVOKSY DAYS¡×°µ´¬¤Î½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡¡¡ÖVOKSY DAYS¡×¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç²£ÉÍÎ®À±¤¬±é¤¸¤¿½Ó²ð¤ÎÀÄÇ¯´ü¤ò±é¤¸¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Û»³·ÉÃ£¡¢7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Ä¹ÌîÎ¿Âç¤Î¼ÂÄï¤Ç¤¢¤ëÄ¹ÌîÁóÂç¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÈÓÀ¤Á±Ê¸¡¢Áñ»Ê°¡¸×¡¢ÎÃÀ¥°ìñ¥¡¢ÅÄÂ¼ñ¥Âç¡¢¶¶¿·Ì´¡¢¾¾ºêºóÌï¤Î¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð16.4ºÐ¤È¤Ê¤ë8¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8¿Í¤Ï¡ÖLight it up¡×¤òÆ²¡¹¤ÈÈäÏª¤·¡¢¡Ö·ëÀ®¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤³¤³¤«¤éËÍ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÁÇÅ¨¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢ÍèÇ¯1·î13ÆüÀµ¸á¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò³«Àß¡£2·î21Æü¤Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë·ÃÈæ¼÷¤Ë¤¢¤ëÅìµþ¡¦The Garden Room¤Ë¤Æ¡ØVOKSY DAYS Debut Showcase 'Light It Up'¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë3·î¡¦4·î¤È3¥ö·îÏ¢Â³¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¤Ï¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤¬¼çºÅ¤·¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¹ÈÁÈ¡×¤È¡ÖÇòÁÈ¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ²Î¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ëËèÇ¯¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£Ç¯¤ÏÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¸á¸å1»þ¤Ë³«±é¤·¡¢¸á¸å7»þº¢¤Ë½ª±éÍ½Äê¡£¶Ì°æ»í¿¥¤È¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬¡Ö¹ÈÁÈ¡×¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤Èº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤¬¡ÖÇòÁÈ¡×¤òÎ¨¤¤¤ÆÂÐ·è¤·¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤ÏÎëÌÚÂó¡Ê¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡ÖABEMA¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¿·¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖVOKSY DAYS¡Ê¥ô¥©¥¯¥·¥£¡¦¥Ç¥¤¥º)¡×¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖVOKSY DAYS¡×°µ´¬¤Î½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡¡¡ÖVOKSY DAYS¡×¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç²£ÉÍÎ®À±¤¬±é¤¸¤¿½Ó²ð¤ÎÀÄÇ¯´ü¤ò±é¤¸¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Û»³·ÉÃ£¡¢7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Ä¹ÌîÎ¿Âç¤Î¼ÂÄï¤Ç¤¢¤ëÄ¹ÌîÁóÂç¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÈÓÀ¤Á±Ê¸¡¢Áñ»Ê°¡¸×¡¢ÎÃÀ¥°ìñ¥¡¢ÅÄÂ¼ñ¥Âç¡¢¶¶¿·Ì´¡¢¾¾ºêºóÌï¤Î¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð16.4ºÐ¤È¤Ê¤ë8¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¡¢ÍèÇ¯1·î13ÆüÀµ¸á¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò³«Àß¡£2·î21Æü¤Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë·ÃÈæ¼÷¤Ë¤¢¤ëÅìµþ¡¦The Garden Room¤Ë¤Æ¡ØVOKSY DAYS Debut Showcase 'Light It Up'¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë3·î¡¦4·î¤È3¥ö·îÏ¢Â³¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¤Ï¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤¬¼çºÅ¤·¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¹ÈÁÈ¡×¤È¡ÖÇòÁÈ¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ²Î¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ëËèÇ¯¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£Ç¯¤ÏÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¸á¸å1»þ¤Ë³«±é¤·¡¢¸á¸å7»þº¢¤Ë½ª±éÍ½Äê¡£¶Ì°æ»í¿¥¤È¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬¡Ö¹ÈÁÈ¡×¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤Èº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤¬¡ÖÇòÁÈ¡×¤òÎ¨¤¤¤ÆÂÐ·è¤·¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤ÏÎëÌÚÂó¡Ê¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡ÖABEMA¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£