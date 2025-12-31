±ÊÌî¡¢³èÆ°¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤¿·Ý¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾×·âÍýÍ³¤ò¹ðÇò¡Ö»à¤Ì¤Û¤É¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÊ¢Êú¤¨¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×
¡¡±ÊÌî¤¬¡Ö»à¤Ì¤Û¤É¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÊ¢Êú¤¨¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢³èÆ°¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤¿·Ý¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾×·âÅª¤ÊÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÂçÇú¾Ð¤¹¤ë¥Ò¥È¥³¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±ÊÌî¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³èÆ°¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤¿·Ý¿Í
¡¡¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ç¥¥ì¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¥Ö¥Á¥®¥ì·³ÃÄ¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¥ìÊý¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¥Ö¥Á¥®¥ìÁêÃÌ½ê¡¡»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¥Ö¥Á¥®¥ì·³ÃÄ¥¥ìÇ¼¤áSP¡×¤¬ÊüÁ÷¡£ÁêÃÌ°÷¤È¤·¤Æ¡¢±ÊÌî¡¢¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÅÏÉô·ú¡¢¥À¥¦90000¤ÎÏ¡¸«æÆ¡¢¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎµÈÅÄ·ë°á¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¥ì¤¿¤¤¤Î¤Ë²æËý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥²¥¹¥È¤Ë¡¢¤½¤¤¤Ä¤É¤¤¤Ä¤Î»ÔÀî»É¿È¡¢¤µ¤ä¹á¡Ê¿·»³¡¢ÀÐ°æ¡Ë¡¢¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¥³¥ó¥Ó¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡Ê¾¾±º»ÖÊæ¡¢¾®ÀîÃÈÆà¡Ë¤ÎÁêÃÌ¤ÎºÝ¤Î¤³¤È¡£¥Ý¥Ã¥×¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥³¥ó¥È¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡£º£¤«¤é10Ç¯Á°¤Ë¡¢ºî²È¤«¤é¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Îºî²È¤Ï¥Í¥¿¤ÎÆâÍÆ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡Ö¥Ç¥Ö¤È¥Ö¥¹¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤»Ò¤È¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¥Ç¥Ö¤È¥Ö¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥Ö¤È¥Ö¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦ºî²È¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±ÊÌî¤Ï¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¥ÉÀµÏÀ¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£±ÊÌîÛ©¤¯¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Í¤ä²Ä°¦¤¤¿Í¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥Ç¥Ö¤È¥Ö¥¹¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¾¾±º¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Í¤ä²Ä°¦¤¤¿Í¤Î¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤È¡¢±ÊÌî¤ÏÈý´Ö¤Ë¤·¤ï¤ò´ó¤»¤Æ¡Ö¥Ç¥Ö¤È¥Ö¥¹¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡±ÊÌî¤¬ºÇ½é¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï2015Ç¯¤´¤í¡£Çä¤ì¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡Ö10Ç¯Á°¤Ï»ëÄ°¼Ô¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤·¤Æ¤Æ¡¢Çä¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¥¥ì¥¤¤Ê¤ä¤Ä¤È¤«¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ä¤Ä¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ê¤ó¤Æ¸«¤Æ¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¡Ö¥Ç¥Ö¤È¥Ö¥¹¤¬¸«¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥Ç¥Ö¥Ö¥¹¥Ï¥²¥á¥¬¥Í¤È¤«¡×¤È¡¢¥Ï¥²¤È¥á¥¬¥Í¤â²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀéÄ»¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢±ÊÌî¤Ï¥Í¥¿¤è¤ê¤âëÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÌÌÇò¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅÄ¼Ë¤Î¿Í¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ê¢Êú¤¨¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄ¼Ë¤â¤ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÇÆÀ°Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¤«¤·¤¯¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Æ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÏÉô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÇú¾ÐÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤·¤¿¡×¤È±ÊÌî¡£¡Ö¡Ê³èÆ°¼«½Í¤«¤é¡ËÉü³è¤·¤¿¤È¤¡¢¥Õ¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç¡¢¿å¤ÇÇ¨¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Æ¡¢Ê¢Êú¤¨¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡£µÙ¤ó¤Ç¤¿¤«¤é´é¤âÉâ¼ð¤ó¤Ç¤¿¤·¡¢ÀÎ¤È´é¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»à¤Ì¤Û¤É¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÏÉô¤ÎÂ¿ÌÜÅª¥È¥¤¥ìÉÔÎÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡Ö¤ª¤«¤·¤¯¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£