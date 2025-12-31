¡Ø¥ì¥³Âç¡ÙBE:FIRST¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÌ¥Î»¡¡ÍÙ¤ê¤Ê¤·¡È²Î1ËÜ¡É¤Ç¡ÖÌ´Ãæ¡×ÈäÏª
¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BE:FIRST¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè67²óµ±¤¯! ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù(TBS·Ï17:30¡Á22:00)¤Ë½Ð±é¡£Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖÌ´Ãæ¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡ØÂè67²óµ±¤¯! ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿BE:FIRST
º£Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡ÖÌ´Ãæ¡×¡£ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê½ã°¦¤ò²Î¤Ã¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ç¡¢¼«¿ÈºÇÂ®¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸Îß·×1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ç4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¼õ¾Þ¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¡¢JUNON¤Ï¡ÖÌ´Ãæ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÍÙ¤Ã¤Æ²Î¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÍÙ¤ê¤Ê¤·¤Ç²Î1ËÜ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Áí¹ç»Ê²ñ¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤¬¡ÖÉÔ°Â¤È¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢SOTA¤Ï¡ÖÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢³Ú¤·¤¤°ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢LEO¤Ï¡Ö²Î»ì¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
»£±Æ:ÄÕÌîÍµ
¡ØÂè67²óµ±¤¯! ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿BE:FIRST
º£Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡ÖÌ´Ãæ¡×¡£ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê½ã°¦¤ò²Î¤Ã¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ç¡¢¼«¿ÈºÇÂ®¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸Îß·×1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
Áí¹ç»Ê²ñ¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤¬¡ÖÉÔ°Â¤È¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢SOTA¤Ï¡ÖÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢³Ú¤·¤¤°ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢LEO¤Ï¡Ö²Î»ì¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
»£±Æ:ÄÕÌîÍµ