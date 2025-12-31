¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·¡¼¥ë¡×¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¡¢1·î10Æüº¢È¯Çä¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏÃêÁªÈÎÇä¤âÍ½Äê
¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤Î¥Ö¡¼¥à¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·¡¼¥ë¡×¤è¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·¡¼¥ëmini¡×(550±ß)¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·¡¼¥ë¸ø¼°X(@bonbon_drop)¤è¤ê¡¢1·î10ÆüÁ°¸å¤Ë³ÆÅ¹¤Ë½ç¼¡Æþ²ÙÍ½Äê¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÏÃêÁªÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
🎀 NEW¥Ç¥¶¥¤¥ó 🎀Âç¿Íµ¤✨¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·¡¼¥ë ¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬ÅÐ¾ì🌈1·î10ÆüÁ°¸å¤Ë³ÆÅ¹¤Ë½ç¼¡Æþ²ÙÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÏÃêÁªÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹💖¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹💕✨⠀ pic.twitter.com/oELKYCuUwu- ¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·¡¼¥ë¡Ú¸ø¼°¡Û (@bonbon_drop) December 30, 2025
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£ ¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£ ¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¢¤¯¤í¤ß¡¢¤Ï¤Ô¤À¤ó¤Ö¤¤¤ÎÁ´8¼ïÎà¡£
¡û¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·¡¼¥ë¤È¤Ï?
¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·¡¼¥ë¤È¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤ë¡¢¤×¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¼ù»éÁÇºà¤ÎÁõ¾þÍÑ¥·¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£ºòº£¤Î¡Ö¥·¡¼¥ë¸ò´¹¥Ö¡¼¥à¡×¤È¤È¤â¤Ë¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾º¤·¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥·¡¼¥ë¤ÏÆþ¼êº¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
