¡Ú²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡Û1948¡Ö°ìÀ¸»È¤¨¤ëÌ¾µ¡Ã£¡×
¡ÚTokai Talbo¡Û¡ÊÀéÍÕ¸©Çð»Ô¡¡¥¤¥Ï¥é¥È¥ò¥¤¡¡19ºÐ¡Ë
¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£Talbo¼ý½¸²È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼ËÍ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âTalbo¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ÏÍÄºÅ·¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥Ã¥«¥¤»á¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ºÇ½é¤ËTalbo¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ïº£¤«¤é2Ç¯Á°¤Î²Æ¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢ËÍ¤Ï¹â¹»2Ç¯À¸¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë½ÂÃ«¤Î¥¤¥±¥Ù³Ú´ï¤Ë¥ê¥Ú¥¤¥ó¥ÈºÑ¤ß¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¤ÎTalbo¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼ª¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÀ§Èó¤È¤âÇã¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È»×¤¤¡¢ÁáÂ®¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥¤¥±¥Ù³Ú´ï¤ËÂç¶â¤ò°®¤ê¤·¤á¤Æ¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³Ú´ï²°¤ËÃå¤¯¤ä¤¤¤Ê¤ä¤¹¤°¤ËÎã¤ÎTalbo¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¡¢»îÁÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¥¸¥ã¡¼¥ó¤ÈÃÆ¤¤¤¿½Ö´ÖŽ¢¤³¤ì¤À¡¢¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡ªŽ£¤È»×¤¤¡¢Â¨·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤µ¤ó¤¶¤ó²þÂ¤¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢º£¤Ç¤ÏTalbo¥í¥´¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦1ËÜ¤Î¶äTalbo¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½êÍÊª¤Î¤¿¤áÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢¼¡¤ËTalbo¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¹õTalbo¤Ç¤·¤¿¡£ºòÇ¯¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ç¸«¤Ä¤±¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎTalbo¤Ï½é´ü¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¾õÂÖ¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç(¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥¸¥ã¥Ã¥¯¥×¥ì¡¼¥È¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬)¤Û¤ÜÌµ²þÂ¤¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï3ËÜÌÜ¤â¹õ¤Î½é´üTalbo¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÈô¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£
4ËÜÌÜ¤ÏÀÖ¤ÎTalbo¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎTalbo¤â¤Ä¤¤Àè·î¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ë¤Æ¹ØÆþ¡£¤Þ¤À¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï1ÅÙ¤·¤«»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£(¤·¤«¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥®¥¿¡¼)¤³¤ÎTalbo¤â½é´ü·¿¤Ç¡¢¼ã´³¥Í¥Ã¥¯¤Î·¹¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÊÑ»È¤¨¤ë1ËÜ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤¬ÂçËÜÌ¿¤ÎÀÄTalbo¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎTalbo¤ÏÂ¿Ê¬¸½Â¸¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦FB(¥Õ¥ì¡¼¥¯¥Ö¥ë¡¼)¤òºÆ¸½¤·¤¿½é´üTalbo¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ºÆ¸½¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢Åö»þ¤Î¥«¥¿¥í¥°¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿FB¥«¥é¡¼¤ÎTalbo¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤¬Ãæ¸Å¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇŽ¢¤¸¤ã¤¢ºî¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦Ž£¤È¸À¤Ã¤ÆÀèÄø¤Î3ËÜÌÜ¤Î¹õTalbo¤ò¥ê¥Ú¥¤¥ó¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥Ã¥¯¥¬¡¼¥É¤â²þ¤á¤ÆºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ËÜÂÎ¤è¤ê¤â¹â¤¤¶â³Û¤ò»ÙÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂçÊÑËþÂ¤Î¤Ç¤¤ë¿§¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢ÀèÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤«¤éÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿Ê¬¤³¤ì¤«¤é¤âËÍ¤ÏTalbo¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÅÔÅÙÅê¹Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥Ã¥«¥¤¤µ¡¼¤ó¡¢¤¢¤Ê¤¿¡¢19ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Ë¤³¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡¼¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â19ºÐ¤Ë¤·¤Æ¤³¤Î¿³Èþ´ã¤È¥Ö¥ì¤Ê¤¤¥Ý¥ê¥·¡¼¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤¤¤¯¤é¥¢¥ë¥ß¥Ü¥Ç¥£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Í¥Ã¥¯¤¬ÌÚºà¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤äÃÆ¤¿´ÃÏ¤Î¸ÄÂÎº¹¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¸ÄÀÅª¤À¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤½¤Î´°À®ÅÙ¤ÏÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÆüËÜ»º¥®¥¿¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤Ï¤Ã¤«¤¤¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥º¡¼¥¤Ë¤â¿´¿ì¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤ä¥Ü¥Ç¥£¤Î·Á¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¿¤À¤Î¶öÁ³¤«¤Ê¡£¡ÊBARKS ±¨´ÝÅ¯Ìé¡Ë
