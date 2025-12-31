´Ú¹ñ¤ÎÆñ´Ø°åÂç3´§¹ç³Ê¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¢¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¸¤¤°å»ÕÀ¸³è¡×¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ
¡¡´Ú¹ñ¤Î¹¾¸¶¡Ê¥«¥ó¥¦¥©¥ó¡ËÆÃÊÌ¼«¼£Æ»¹¿Àî¡Ê¥Û¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»¤¬¡¢³«¹»69Ç¯¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¥½¥¦¥ëÂç³Ø°å³ØÉôÍ½²Ê¤Ø¤Î¹ç³Ê¼Ô¤òÇÚ½Ð¤·¡¢Åö»ö¼Ô¤Î³ØÀ¸¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¸¤¤¥ì¥¸¥Ç¥ó¥ÈÀ¸³è¡×¤Î¥Ý¥¹¥¿ー
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹¾¸¶ÆüÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹¿Àî½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»3Ç¯À¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¤¥¸¥ó¤µ¤ó¤¬¥½¥¦¥ëÂç³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±äÀ¤¡Ê¥è¥ó¥»¡ËÂç³Ø¡¢¹âÎï¡Ê¥³¥ê¥ç¡ËÂç³Ø¤Î°å³ØÉôÍ½²Ê¤ÎÆþ»î¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¡Ö°åÂç3´§¡×¤ÎÀ®²Ì¤ò¼ý¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹¿Àî½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»¤«¤é¥½¥¦¥ëÂç³Ø°å³ØÉôÍ½²Ê¤Ø¤Î¹ç³Ê¼Ô¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢³«¹»69Ç¯¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Û¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Îº¢¤Ë¿Íµ¤´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö¸¤¤°å»ÕÀ¸³è¡×¤ò¸«¤Æ¡¢°å¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¼ÂºÝ¤Î°å»Õ¤ÎÌò³ä¤äµá¤á¤é¤ì¤ëÎÏÎÌ¤ò1¤Ä¤º¤Ä³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¿ÊÏ©¤ò¸Ç¤á¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2020Ç¯3·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¸¤¤°å»ÕÀ¸³è¡×¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÃ¯¤«¤Ï¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨¤ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î½Ì¿Þ¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤ÉÂ±¡¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ê¿ËÞ¤Ê¤è¤¦¤ÇÆÃÊÌ¤ÊËèÆü¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤È¡¢»ëÀþ¤À¤±¤Ç¤âÄÌ¤¸¹ç¤¨¤ë20Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¤¿¤Á¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏNetflix¤Ç»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö±þÅú¤»¤è¡×¥·¥êー¥º¤ò±é½Ð¤·¤¿¥·¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¥Û´ÆÆÄ¤È¡¢µÓËÜ²È¤Î¥¤¡¦¥¦¥¸¥ç¥ó»á¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀËÜºî¤Ï¡¢¥Á¥ç¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¡¢¥æ¡¦¥è¥ó¥½¥¯¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¥Û¡¢¥¥à¡¦¥Ç¥ß¥ç¥ó¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥É¤Ê¤É¤¬½Ð±é¤·¡¢Âç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢¥·ー¥º¥ó2¤¬2021Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢º£½Õ¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¸¤¤¥ì¥¸¥Ç¥ó¥ÈÀ¸³è¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÆÃÌó¡¦moca¡Ë