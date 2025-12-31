Ãæ¥í¼óÇ¾¤¬½ËÅÅ¸ò´¹¡ÖÍèÇ¯¤â¶ÛÌ©¤Ê¸òÎ®¤ò¡× ·ëÂ«¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë
¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È½ËÅÅ¤ò¸ò´¹¤·¡¢·ëÂ«¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤ÎÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï½ËÅÅ¤Ç¡¢º£Ç¯2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÂÐÌÌ¤Ç¤Î²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥Ó¥¶¤ÎÌÈ½ü¤Ê¤É¿Í¤Î¸òÎ®¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ê¬Ìî¤Ê¤É¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØ¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤â¡Ö¶ÛÌ©¤Ê¸òÎ®¤ò°Ý»ý¤·¡¢¤È¤â¤Ë¿·»þÂå¤ÎÃæ¥í´Ø·¸¤¬À®²Ì¤ò¼ý¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢°ú¤Â³¤¥í¥·¥¢¤È·ëÂ«¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤â¡Ö°ú¤Â³¤½¬¼çÀÊ¤ÈÆó¹ñ´Ö´Ø·¸¤ä½ÅÂç¤Ê¹ñºÝÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏ¢·È¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¡×¤È±þ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¼óÇ¾¤Ïº£Ç¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Àï¾¡µÇ°·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Ê¤É´Ø·¸¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤â°ú¤Â³¤ÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
