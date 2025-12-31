¥æ¡¼¥¸¡¡Êì¤ËÊñÃú¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì2Ç¯´ÖÀÜ¸«¶Ø»ß¡Ö¤ªÁ°¤ò»¦¤·¤Æ»ä¤â»à¤Ì¤È¡Ä¡×¡¡ÁÔÀä¤Ê²áµî¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥æ¡¼¥¸¡Ê38¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡ª¡ª¡×¡Ê¸å11¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÁÔÀä¤Ê²áµî¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤É¥ä¥ó¥¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊì¿Æ¤Ë»¦¤µ¤ì¤«¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿ÀèÀ¸¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¥æ¡¼¥¸¡£¡ÖÈó¹Ô¡¦¥±¥ó¥«¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ÆÃæ2¤ÇÂà³Ø½èÊ¬¡×¡ÖÊì¿Æ¤Ë¡È¤ªÁ°¤ò»¦¤·¤Æ»ä¤â»à¤Ì¡É¤ÈÊñÃú¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì2Ç¯´Ö¤ÎÀÜ¸«¶Ø»ß¡×¤ÈÁÔÀä¤Ê²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡5ºÐ¤Î»þ¤ËÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¡¢¥»¥ì¥ÖÀ¸³è¤«¤é¶ËÉÏÀ¸³è¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¥æ¡¼¥¸¡£¾®³Ø¹»¤Ç¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤¤¡¢Ãæ³ØÆþ³Ø¤ÈÆ±»þ¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Ãæ³Ø¹»1Ç¯À¸¤Î²Æ¤´¤í¤Ë¸ø±à¤ÇÂ¾¹»¤ÎÉÔÎÉ¤ÈÂçÍðÆ®¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÌäÂê¹ÔÆ°¤ÏÂ³¤¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë³Ø¹»¤òÂà³Ø¤Ë¡£¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤¿¡£16ºÐ¤Î»þ¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¤´¤¯¤»¤ó¡×¤ÎÂè2¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤â¡¢¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤Ç³«Êü¹üÀÞ¤·¡¢¡Ö¤´¤¯¤»¤ó¡×½Ð±é¤ÏÇò»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥¸¤Ï¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤Î¸å¤Ë¡Ö·ÝÇ½³¦¤ÎÆ»¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ËÜµ¤¤Ç¥°¥ì¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥æ¡¼¥¸¤Î¼«Âð¤Ë¤ÏËèÈÕ¡¢¥ä¥ó¥¡¼¤¬15¿Í°Ê¾å¿²Çñ¤Þ¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÊì¿Æ¤ÏËÍ¤¬¥ä¥ó¥¡¼¤È¤Ä¤ë¤à¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤È¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢ËÍ¤Î¸À¤Ã¤¿¶¦ÄÌÅÀ¤ÇÊì¤òÀäË¾¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì»Ò²ÈÄí¤Ç¤¹¡£Êì¤ÏÉã¿Æ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¼ä¤·¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉ¬»à¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀäË¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Êì¤Ï²È¤ò½Ð¤Æ²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¡£¥æ¡¼¥¸¼«¿È¡¢º£²ó¤Î¼èºà¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Êì¤ÏÅö»þ¡¢Êì¤È¤·¤Æ²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤ÌµÎÏ´¶¤«¤é¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥æ¡¼¥¸¤¬¼«Âð¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤éÂÎ¤Ë½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¶âÇû¤ê¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÌÜ¤ò³«¤±¤ë¤È¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£ÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Ë¡È¤ªÁ°¤ò»¦¤·¤Æ»ä¤â»à¤Ì¡É¤ÈÊñÃú¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Êì¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡ÖÌÀÆü¤Þ¤ÇÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¸Â³¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ëÂ©»Ò¤ò»Ä¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ï»à¤Í¤Ê¤¤¡£Â©»Ò¤ò»¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤â»à¤Ì¤ÈËÍ¤ÎÉô²°¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÂåÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥æ¡¼¥¸¤ÈÊì¤Ï·Ù»¡½ð¤Ç¼èÄ´¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ç½÷À·Ù´±¤¬¥æ¡¼¥¸¤Ëµã¤¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÜµ¤¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤ÆÊì¿Æ°Ê³°¤Ç´¶¾ð¤à¤½Ð¤·¤ÇËÍ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Âç¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷À·Ù´±¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥æ¡¼¥¸¤Î¿´¶¤ËÊÑ²½¤¬¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿ÍÀ¸¤Î¤É¤óÄì¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¼«Ê¬¤¬Éå¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤â¤¦Á´¤Æ¤¬·ù¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎËÍ¤ÏÈ´¤±½Ð¤·Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ÎËÍ¤Ï¤³¤ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷À·Ù´±¤Î¸ÀÍÕ¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â·ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¡ÈÂç¿Í¤¬·ù¤À¤Ê¡É¤È¤«¡È¿Æ¤¬¤¦¤¼¤§¤Ê¡É¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É°¦¾ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ËÇ®¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£