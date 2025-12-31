¡ÚRIZIN¡Û10¼þÇ¯¤òÄù¤á¤ëÂç¤ß¤½¤«¡ÄOP¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤«¤éÀ¸¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¡þRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢RIZIN10Ç¯´Ö¤òºÌ¤Ã¤¿ËÙ¸ý¶³»Ê¤äÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤äRENA¤äÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Ê¤É¤ÎÆþ¾ì¶Ê¤¬À¸¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏRIZIN´úÍÈ¤²10¼þÇ¯¡£5·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖRIZINÃËº×¤ê¡×¡¢7·î¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÄ¶RIZIN.4¡¡¿¿²Æ¤Î·ö²Þº×¤ê¡×¤È¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤¬Â³¤¡¢10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á¤ë¤Î¤Ï¡È³ÊÆ®µ»¤ÎÀ»ÃÏ¡É¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤ÏRIZIN10Ç¯´Ö¤òºÌ¤Ã¤¿ËÙ¸ý¶³»Ê¤äÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤äRENA¤Ê¤É¤ÎÆþ¾ì¶Ê¤¬À¸¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡Ö´¶Æ°¡×¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎOP¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¤À¤í¡ª¡×¡Öµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤³¤Î±é½Ð¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£