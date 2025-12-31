¡ÚËÜÅÄÊþ»Ò¡ÛÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1µé¤Ë¹ç³Ê¡Ö°é»ù²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÊÙ¶¯¤Ï»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡×¡Ö¤½¤ÎÊ¬Ã£À®´¶¤âÇÜÁý¡£¡×
30Æü¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ËÜÅÄÊþ»Ò¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1µé¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ËÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1µé¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¡¢°ÂÅÈ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢ÃÎ¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö°é»ù²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÊÙ¶¯¤Ï»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¾Ç¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬Ã£À®´¶¤âÇÜÁý¡£¡×¤È¡¢º£¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»Ò¶¡¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¶´¤ó¤ÇÊÙ¶¯¤·¤¿¤³¤È¤âÎÉ¤»×¤¤½Ð¡£¡×¤È¡¢»Ò°é¤Æ¤ÈÎ¾Î©¤·¤¿Æü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÀ¸¤«¤¹¤Ù¤¯¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â¹¹¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢ÍèÇ¯¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
