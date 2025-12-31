2026Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î±¿Àª¡Ö¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡ÊÅ·ÇéºÂ¡Ë¡× ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2026Ç¯1·î1Æü¡Á6·î30Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎºÛÎÌ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
±¿µ¤¤Ï¥Ê¥¤¡¼¥Ö¡£
¥ß¥Ã¥É¥é¥¤¥Õ¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤ä¶õ¤ÎÁã¾É¸õ·²¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤·¤¤ÀèÇÚ¤äÆ±Î½¤ÈÆ»¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¤ê¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤ä·ò¹¯Íí¤ß¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÍ§Ã£¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê»÷¤¿¤ê´ó¤Ã¤¿¤ê¤Î¾õÂÖ¤Èµ¤ÉÕ¤¯¤Ï¤º¡£1¤Ä¤º¤Ä¡¢º¬µ¤¶¯¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4·î°Ê¹ß¡¢¿·¤·¤¤ÌÜÉ¸¤äÃç´Ö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼ýÆþ¤ò¾å¤²¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢²È»ö¥¹¥¥ë¤òËá¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿®¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢±¿¤â°ÂÄê¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½é²Æ¤Ï¡¢¿·Ä©Àï¤Ë¥Ä¥¤¬¡£
°¦¤Ï¡¢·¿¤Ë¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¤¸òºÝ¤¬½¼¼Â¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
