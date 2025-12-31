2026Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î±¿Àª¡Ö¤«¤ËºÂ¡Ê³ªºÂ¡Ë¡× ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2026Ç¯1·î1Æü¡Á6·î30Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¹¬±¿´ü¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤Ç¡£
°Õ»Ö¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ËÆ»¤¬³«¤±¤Þ¤¹¡£
6·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ë¾¤ß¤ä´ê¤¤¤¬¤«¤Ê¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«±¿¤¬¤¤¤¤¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤Ê¡©¡×Åª¤Ë¼õ¤±¿È¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¥Ä¥¤ò»È¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËÆ°¤¤¤Æ¡£Âç¤¤ÊÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿À¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¡¢À¸¤Êý¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡ª
²Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Î®¤ì¤òµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°¦¤È¼Ò¸ò¤Ï¡¢Ç®ÎÌ¹â¤¯¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤«¤ËºÂ¡¿³ªºÂ¡Ê6·î22Æü¡Á7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡£
Âç¹¬±¿´ü¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤Ç¡£
°Õ»Ö¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ËÆ»¤¬³«¤±¤Þ¤¹¡£
6·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ë¾¤ß¤ä´ê¤¤¤¬¤«¤Ê¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«±¿¤¬¤¤¤¤¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤Ê¡©¡×Åª¤Ë¼õ¤±¿È¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¥Ä¥¤ò»È¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËÆ°¤¤¤Æ¡£Âç¤¤ÊÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿À¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¡¢À¸¤Êý¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡ª
²Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Î®¤ì¤òµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°¦¤È¼Ò¸ò¤Ï¡¢Ç®ÎÌ¹â¤¯¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)