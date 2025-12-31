º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢25Ç¯¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¿´¤«¤é´¶¼Õ¡×ÍèÇ¯¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¡Ö¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½¼¼Â¤Î2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤ËÍèÇ¯¤ØÊúÉé¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¼«¿È¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿¸å¤í»Ñ¤äÅêµå¤¹¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´À¼±ç¤È¤Æ¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¶ì¤·¤¤»þ¤â¶á¤¯¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÍèÇ¯¤Ï¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡¡¤Þ¤¿ÍèÇ¯²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£