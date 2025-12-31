6·î¤Ë·ëº§È¯É½¤ÎÀôÎ¤¹á¡¡¥Ó¡¼¥ëÊÒ¼ê¤Ë¾Ð´é¡Ö´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î°ìÇ¯¡×¡Ö³§¤µ¤Þ¤Ï¤É¤ó¤Ê°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÀôÎ¤¹á¡Ê37¡Ë¤¬31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Àô¤Ï¡Ö2025¡¡´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î°ìÇ¯¤Ç¤¹¡¡º£Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª³§¤µ¤Þ¤Ï¤É¤ó¤Ê°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¡ÖÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Ó¡¼¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤äÀã¤¬¹ß¤ëÃæ¤Ç»±¤òº¹¤·¤¿»Ñ¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨²¼¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Öº£Ç¯¤Ï·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤´³èÌö¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Öº£Ç¯¤â1Ç¯¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àô¤Ï6·î¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½DFÃ«¸ý¾´¸ç¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£