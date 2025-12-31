»Ò°é¤Æ¤â°ìÃÊÍî¤·¡¢¡È·î3Ëü±ßÄøÅÙ¡É¤ÎÍ¾¾ê»ñ¶â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£50ºÐ¤«¤é¡ÈËè·î3Ëü±ß¡É¤ò¡ÖNISA¡×¤ËÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¤é¡È10Ç¯¡É¤Ç¤¤¤¯¤é¡Ö»ñ»º·ÁÀ®¡×¤Ç¤¤ë¡©
³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤òÇäµÑ¤·¤ÆÍø±×¤ò½Ð¤·¤¿ºÝ¡¢½êÆÀÀÇ15¥Ñー¥»¥ó¥È¤È½»Ì±ÀÇ5¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÌó20¥Ñー¥»¥ó¥È¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª2037Ç¯¤Þ¤ÇÉü¶½ÆÃÊÌ½êÆÀÀÇ¤È¤·¤Æ½êÆÀÀÇ³Û¤Î2.1¥Ñー¥»¥ó¥È¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¡¢¼Â¼ÁÀÇÎ¨¤Ï20.315¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊýNISA¤Ï¡Ö¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿ÍÑ±×¤¬À¸¤¸¤Æ¤âÀÇ¶â¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÀ¤¿Íø±×¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±¼è¤ì¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢Åê»ñ¤Ç¤¤ë¶â³Û¤Ë¤Ï¾å¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£NISA¤Ï¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÈÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊ»ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ç¯´ÖÅê»ñÏÈ¤Ï120Ëü±ß¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ï240Ëü±ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ç·×¤ÇÇ¯´Ö360Ëü±ß¤Þ¤Ç¤·¤«Åê»ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î3Ëü±ß¤òNISA¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¾ì¹ç¡¢10Ç¯¸å¤Î»ñ»º³Û¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ç¯ÍøÊÌ¤Ë»î»»¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ç¯Íø1¥Ñー¥»¥ó¥È¡§¸µËÜ360Ëü±ß¡Ü±¿ÍÑ¼ý±×18Ëü±ß¡á378Ëü±ß
¡¦Ç¯Íø3¥Ñー¥»¥ó¥È¡§¸µËÜ360Ëü±ß¡Ü±¿ÍÑ¼ý±×58Ëü±ß¡á418Ëü±ß
¡¦Ç¯Íø5¥Ñー¥»¥ó¥È¡§¸µËÜ360Ëü±ß¡Ü±¿ÍÑ¼ý±×103Ëü±ß¡á463Ëü±ß
ÁÛÄê¤¹¤ëÍø²ó¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢10Ç¯¸å¤Î»ñ»º³Û¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í400Ëü±ßÁ°¸å¤«¤é450Ëü±ßÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤É¤â»Ù±ç¤Î°ì´Ä¤Ë¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤ÎÂÐ¾ÝÇ¯Îð¸«Ä¾¤·¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¶âÍ»Ä£¤Ï¡ÖNISAÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î³È½¼¤ò´Þ¤àÀ©ÅÙ¤Î½¼¼Â¡×¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤ò´Þ¤á¤ÆNISA¤ÎÍøÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤ÎÄ¹´ü¡¦°ÂÄêÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËNISA¤Î³È½¼¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¶âÍ»Ä£¤¬¸øÉ½¤¹¤ë»ñÎÁ¡ÖÎáÏÂ8¡Ê2026¡ËÇ¯ÅÙ ÀÇÀ©²þÀµÍ×Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤È¶¦Æ±¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÎÇ¯Îð¤Î¸«Ä¾¤·¡×¤ÎÍ×Ë¾¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÎNISA¤Ï18ºÐ°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾Íè¤ÏÇ¯Îð¤¬°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¤À®Ç¯¼Ô¤¬Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»ñ»º·ÁÀ®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯ÎðÍ×·ï¤Î¸«Ä¾¤·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èó²ÝÀÇ¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¶â³Û¤Î¿å½à¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿µÄÏÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èó²ÝÀÇ¤ÇÊÝÍ¤Ç¤¤ëÅê»ñ¾å¸Â³Û¤òÁí³Û600Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ª°Æ¤¬¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ìÉôÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
NISA¸ýºÂ³«Àß¼Ô¤Î64¡ó¤Ï»Ò¤äÂ¹¤Ë¡Ö¤³¤É¤âNISA¡×¤Î¸ýºÂ³«Àß¤ò´«¤á¤¿¤¤
ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¡ÊJSDA¡Ë¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢NISA¸ýºÂ¤ò´û¤Ë³«Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤Ë¸ýºÂ³«Àß¤ò´«¤á¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡Ö³«Àß¤ò´«¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬64¥Ñー¥»¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯Âå¤¬¼ã¤¤¤Û¤É´«¤á¤¿¤¤¤ÈÅú¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢30Âå°Ê²¼¤Ç¤Ï8³ä¤òÄ¶¤¨¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ì¤À®Ç¯¤Î»Ò¤äÂ¹¤Ë»ñ»º±¿ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤ò±ç½õ¤·¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬42.7¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬57.3¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¡¢¡Ö±ç½õ¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î³ä¹ç¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á30Âå°Ê²¼¤ÎÁØ¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬59¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢6³ä¤Î¿Í¤¬±ç½õ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
·î3Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÍ¾¾ê»ñ¶â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¾¯³ÛÅê»ñ¤Ç²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤NISA¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢50ºÐ°Ê¹ß¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¸ú¤ÊÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶âÍ»Ä£¤Ç¤ÏÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤È¶¦Æ±¤Ç¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÎÇ¯Îð¤Î¸«Ä¾¤·¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤É¤â¸þ¤±À©ÅÙ¤òÁÛÄê¤·¤¿µÄÏÀ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Èó²ÝÀÇ¤ÇÊÝÍ¤Ç¤¤ëÅê»ñ¾å¸Â³Û¤òÁí³Û600Ëü±ßÄøÅÙ¤È¤¹¤ë°Æ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î°ìÉôÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À©ÅÙ¤ÎÆâÍÆ¤Ïº£¸åÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾Íè¡¢Ç¯ÎðÍ×·ï¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤äÂ¹¤Î¶µ°é»ñ¶â¤Å¤¯¤ê¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
