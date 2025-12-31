É×¤¬ÆÍÁ³¡Ö²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿¤¤¡×¤È¡ÄÃù¶â300Ëü±ß¤Ç¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â2¿Í¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡¡³«¶È¼êÂ³¤¡¦Êä½õ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ
ÆÈÎ©³«¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê½é´üÈñÍÑ¤Ï¡©
¶È¼ï¶ÈÂÖ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÈÎ©³«¶È¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤«¤«¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó1¤Ä¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½¤Ê¥×¥í¥°¥é¥Þー¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤È¤â¤«¤¯¡¢°û¿©Å¹¤Î¤è¤¦¤ËÅ¹ÊÞ¤äÀßÈ÷¤Ê¤É¤¬Â¿³Û¤Ë¤«¤«¤ë¶ÈÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢1000Ëü±ß°Ê¾å¤Î½é´üÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÆüËÜÀ¯ºö¶âÍ»¸ø¸Ë¤Î¸ø³«¤¹¤ë¡Ö¿·µ¬³«¶È¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢³«¶ÈÈñÍÑ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï985Ëü±ß¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¡£Ãæ±ûÃÍ¤Ï¤Ç¸«¤Æ¤â580Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë¡¢Ãù¶â300Ëü±ß¤ÇÆÈÎ©³«¶È¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢³«¶ÈÈñ¤¹¤é¼«¸Ê»ñ¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÏÅ¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¶¡¤ò2¿ÍÊú¤¨¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤â¤³¤Î300Ëü±ß¤«¤éÇ±½Ð¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤è¤Û¤É¼«¸Ê»ñ¶â¤¬¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÆÈÎ©³«¶È¤Ç¤¡¢¤«¤Ä¡¢¿ô¥ö¤«·î°ÊÆâ¤ËÀ¸³èÈñÁêÅöÊ¬¤ò²Ô¤²¤ë¿ÍÌ®¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¡¢Ãù¶â300Ëü±ß¤Ç¤ÎÆÈÎ©³«¶È¤ÏÌµËÅ¤È¤¤¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¸øÅª¤Ê»Ù±ç¤ÎÍøÍÑ¤ò
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉÔÂ¤¹¤ë³«¶È»ñ¶â¤òÊä¤¦¤¿¤á¤ËÍ»»ñ¤äÊä½õ¶â¤È¤¤¤Ã¤¿¸øÅª»Ù±ç¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÍ¸ú¤ÊÍ»»ñ¤Î¤Ò¤È1¤Ä¤Ë¡¢¤È¤·¤ÆÆüËÜÀ¯ºö¶âÍ»¸ø¸Ë¤Î¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¿·µ¬³«¶È¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç»ñ¶â¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¿·µ¬¤Ë»ö¶È¤ò»Ï¤á¤ëÊý¤Ê¤É¤ËºÇÂç7200Ëü±ß¤ò¤ÎÍ»»ñ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Í»»ñ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤áÊÖºÑ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤Î´ðËÜ¤ÏÍ»»ñ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÍ¦µ¤¤È³Ð¸ç¤¬É×ÉØ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢º£ÆÈÎ©¤¹¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Í»»ñ°Ê³°¤Ë¤âÊä½õ¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Îã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´¹ñ¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ¤Î¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô»ýÂ³²½Êä½õ¶â¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÍ»»ñ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢Êä½õ¶â¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÖºÑ¤¬ÉÔÍ×¤ÊÊä½õ¶â¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Êä½õ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë³Û¤ÏºÇÂç200Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀßÈ÷Æ³Æþ¤ä»ö¶È¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¤¿¤á¤Ê¤É¡¢»ÈÅÓ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤Êä½õ¶â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«Â¾¤Ë¤â¶ä¹ÔÆÈ¼«¤ÎÍ»»ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢³Æ¼ïÃÄÂÎ¤Î¼Â»Ü¤¹¤ëÊä½õ¶â¤äÍ»»ñÀ©ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À©ÅÙ¤ÏÃ¯¤Ç¤âÀäÂÐ ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÄê¤Î¿³ºº¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê¤ä¼êÂ³¤¤Ï¡©
»ñ¶âÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Æ³«¶È¤¹¤ë¡¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ëµ¤¤Ê¤ë¤Î¤¬³«¶È¼êÂ³¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â³«¶È¤¹¤ë»ö¶È¤ÎÆâÍÆ¤ä¶ÈÂÖ¤Ë±þ¤¸¤ÆÁ´¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Î¤Ç°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢½»½êÃÏ¤ò´É³í¤¹¤ëÀÇÌ³½ð¤Ë³«¶ÈÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢ÅÐÏ¿¤ä¤¬É¬Í×¤Ê»ö¶È¤äµö²Ä¤¬É¬Í×¤Ê»ö¶È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´É³í¤¹¤ëÃÄÂÎ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤ØÅÐÏ¿¤äµöÇ§²Ä¤Î¿½ÀÁ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ´°Î»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢Â¾¤Ë¤â»öÌ³½ê¤äÅ¹ÊÞ¤ÎÄÂÂß·ÀÌó»öÌ³½ê¤Î·ÀÌó ¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤ÉºÙ¤«¤Ê¼êÂ³¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤òÄ´¤Ù¤ÆÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤âÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ä¾ÀÜ³«¶È¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤âÄ´¤Ù¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëÅÀ¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ä²ñ¼Ò¤ÎÀßÎ©¤ÏÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ò·ïÀäÂÐ ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´ðËÜÅª¤Ë¼«¸Ê»ñ¶â¤¬¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
ÆÈÎ©³«¶È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼«¸ÊÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦À¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãù¶â300Ëü±ß¤Ç¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä¾®³ØÀ¸2¿Í¤Î»Ò¤É¤â2¿Í¤òÊú¤¨¤Æ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÌµËÅ ¤Ê¹Í¤¨¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦ ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¸½¼Â¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÆÈÎ©³«¶È¤Î¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¹Í¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³Æ¼ïÍ»»ñÀ©ÅÙ¤äÊä½õ¶â¤ò¶î»È¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï²ñ¼Ò¤ò¤¤¤¤Ê¤ê¼¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È³«¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤ÈÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
