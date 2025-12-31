Ì¡²è²È¡¦¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥ó¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹BEST10¡ÚÁ°È¾¡Û
¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥ó¡Ê¤ª¤À¤ï¤é¡¦¤É¤é¤´¤ó¡Ë¡¡1970Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£¡ØËÍ¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤Ç¥ä¥ó¥Þ¥¬·î´Ö¿·¿ÍÌ¡²è¾Þ¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡Ø¥³¥®¥ã¥ë¼÷»Ê¡Ù¤ÇÂè47²óÊ¸éº½Õ½©Ì¡²è¾Þ¼õ¾Þ¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¡Ø¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡£¡Ù¡¢¡Ø¥Á¥§¥ê¡¼¥Ê¥¤¥Ä¡Ù¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤È3ËÜÂ¤Î¤Á¤ç¤ó¤Ô¡¼¡Ù¡¢¡Øº£Ìë¤Ï¼ÖÆâ¤Ç¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡£¡Ù¤Ê¤É¡£½µ´©SPA¡ª¤ÇÌ¡²è¡Øº£Æü¤â²Ç¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡ÙÏ¢ºÜÃæ
2025Ç¯¤â¡¢¥¯¥ë¥Þ¡õ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£³¦¤ÏÏÃÂê¤Ë»ö·ç¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¤¬¡¢¸½¾ì¼èºà¤ò¤â¤È¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥¬¥Á¸·Áª¡ª¡¡ÆÈÃÇ¤Î¤ß¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª¡¡¤Þ¤º¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ëÂè10°Ì¤«¤éÈ¯É½!!
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ÖÃæÇñ¤Ç½ä¤Ã¤¿ÈïºÒÃÏ¤ÎÎ¹
µ¼Ô¡¡º£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¡Ö¥¯¥ë¥Þ¡õ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î½ÅÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤ò¡¢¥Ù¥¹¥È10·Á¼°¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¼ÖÃæÇñ¤ÇÆüËÜ°ì¼þ¤òÃ£À®¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç11Âæ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿Ì¡²è²È¡¦¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥óÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£
¾®ÅÄ¸¶¡¡¤É¤¦¤â¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¤É¤ó¤Ê´ð½à¤ÇÁª¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
µ¼Ô¡¡½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¤¬¡¢Æü¡¹¤Î¼èºà¤ò¤â¤È¤Ë"´°Á´¼ç´Ñ¤Ç"·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÅÄ¸¶¡¡ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¸¤ã¤¢¡¢Âè10°Ì¤«¤é¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡¡ÖÌµË¡¾õÂÖ¤ÎÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤»¤¤¡ÊÅÜ¡Ë¡×¡£
µ¼Ô¡¡ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ÉÌäÂê¤Ç¤¹¡£
Âè10°Ì¡¡ÌµË¡¾õÂÖ¤ÎÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤»¤¤¡ÊÅÜ¡Ë
¾®ÅÄ¸¶¡¡ËÍ¤ÏÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡©
µ¼Ô¡¡ÅìµþÅÔÆâ¡¢¤È¤¯¤Ë¿·½É¤ä½ÂÃ«¤ÎÈË²Ú³¹¤òÃæ¿´¤Ë¼èºà¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬......¤â¤¦ÌµÃã¶ìÃã¤Ç¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¾è¤ê¡¢¿®¹æÌµ»ë¡¢µÕÁö¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¥¯¥ë¥Þ¤ÎÁ°¤ò¼Ø¹Ô¤·¤¿¤ê¡¢¸å¤í¤«¤é¤¢¤ª¤Ã¤¿¤ê......¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤ê¤Ê¤¬¤éÊâÆ»¤òÇúÁö¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¼ã¤¤ÃË½÷¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®ÅÄ¸¶¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤Ã¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
µ¼Ô¡¡¤Ï¤¤¡£¹âÂ®¤Ø¤ÎÉÔË¡¿ÊÆþ¤ÏÏÀ³°¤Ç¤¹¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÂçÌÂÏÇ¡£Å¾ÅÝ¤·¤¿¤éÂç»´»ö¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤âÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£ÀìÌç²È¤«¤é¤â¡Ö¤Ê¤¼ÌÈµö¤Ê¤·¡¢¥Î¡¼¥Ø¥ë¤ÇOK¤Ë¤·¤¿¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÅÄ¸¶¡¡ÌÈµö¹¹¿·¤Î¤È¤¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¤¢¤Î¥Ó¥Ç¥ª¡¢30»þ´Ö¸«¤»¤¿¾å¤ÇÌÈµöÀ©¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤Í¡£Âè9°Ì¤Ï¡Ö¥¹¥º¥¤¬¥¤¥ó¥É¤Ç¿Ê¤á¤ë"µíÊµÀïÎ¬"¡×¡£
µ¼Ô¡¡µíÊµÍ³Íè¤ÎÇ³ÎÁ¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤¬Áö¤ê¤Þ¤¹¡£ÀìÌç²È¤«¤é¤Ï"¥¦¥ó¥³ÀïÎ¬"¤ÎÀ¼¤â¡£
Âè9°Ì ¥¹¥º¥¤¬¥¤¥ó¥É¤Ç¿Ê¤á¤ë
¾®ÅÄ¸¶¡¡¤Ê¤¼µíÊµ¡©
µ¼Ô¡¡¥¹¥º¥¤Î¼çÀï¾ì¡¦¥¤¥ó¥É¤ÏÀ¤³¦Í¿ô¤ÎµíÂç¹ñ¡£µíÊµ¤Ë¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤Ç¤¢¤ë¥á¥¿¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î²¹ÃÈ²½¸ú²Ì¤ÏCO2¤Î28ÇÜ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇµíÊµ¤«¤é¥Ð¥¤¥ª¥á¥¿¥ó¥¬¥¹¤òÀ¸À®¡¦ÀºÀ½¤·¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÇ³ÎÁ¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥¿¥ó¤ÎÊü½Ð¼«ÂÎ¤òÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¾®ÅÄ¸¶¡¡¤Ç¤âÆâÇ³µ¡´Ø¤ÇÇ³¤ä¤·¤¿¤é¡¢·ë¶ÉCO2¤Ï½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
µ¼Ô¡¡µí¤Î¥¨¥µ¤Ë¤Ê¤ëËÒÁð¤Ï¡¢À®Ä¹²áÄø¤ÇCO2¤òµÛ¼ý¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤ë¤ÈÁê»¦¤µ¤ì¤ë¡£Ìñ²ð¼Ô¤ÎµíÊµ¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¬¥¹Êü½Ð¤âËÉ¤°¡£ÌäÅúÌµÍÑ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¾®ÅÄ¸¶¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾Íè¤Ï±¿Å¾ÀÊ¤ÇÃ¦Êµ¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤ë"¿ÍÊµ¥«¡¼"¤ÎÅÐ¾ì¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£Âè8°Ì¤Ï¡Ö°Û¾ïµ¤¾Ý¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤¬¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¡£
µ¼Ô¡¡25Ç¯¡¢¿ô¡¹¤Î°Û¾ïµ¤¾Ý¤¬¥¯¥ë¥Þ¤òÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£9·î12ÆüÌë¡¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤òµÏ¿Åª¹ë±«¤¬½±¤¤¡¢»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ç¤Ï274Âæ¤â¤Î¼ÖÎ¾¤¬¿åË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÅÄ¸¶¡¡±«¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²Æ¤Ï½ë¤¹¤®¤¿¡£
µ¼Ô¡¡8·î5Æü¤Ë¤Ï·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Ç41.8¡î¤òµÏ¿¡£´Ä¶¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë44ÅÔÉÜ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤³¤Î¹â²¹Â¿¼¾´Ä¶¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢¥¿¥¤¥ä¤Ê¤É¥¯¥ë¥Þ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÉôÉÊ¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£
Âè8°Ì °Û¾ïµ¤¾Ý¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤¬¥ä¥Ð¤¤¡ª
¾®ÅÄ¸¶¡¡ËÍ¤â²Æ¤Î¼ÖÃæÇñ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ÏÌµÍý¤À¡×¤È¸ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÆâ¤ÇÌ¡²è¤¬ÉÁ¤±¤Ê¤¤¡£
µ¼Ô¡¡±êÅ·²¼¤ËÄä¤á¤¿¼ÖÆâ¤Ï¡¢30Ê¬¤Ç55¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤ÏÅ´ÈÄ¾õÂÖ¡£¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤Î¶â¶ñ¤Ç²Ð½ý¤¹¤ë´í¸±¤¹¤é¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²Æ¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤ÎÉ½ÌÌ²¹ÅÙ¤Ï70¡î¶á¤¯¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÅÄ¸¶¡¡¤Þ¤µ¤Ë¼ÞÇ®ÃÏ¹ö¡£ËÍ¤ÏÅÔÆâ¤«¤éËÌ³¤Æ»¤ËÆ¨¤²¤Þ¤¹¡£Âè7°Ì¤Ï¡Ö³³¤Ã¤×¤Á¤ÎÆü»º¤¬Êü¤ÄµÕ½±¥«¡¼¡×¡£
µ¼Ô¡¡24Ç¯12·î¡¢Æü»º¤È¥Û¥ó¥À¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¸ò¾Ä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦3°Ì¤ÎEVÏ¢¹çÃÂÀ¸¡×¤ÈÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢25Ç¯2·î¤ËÇËÃÌ¡£¤½¤·¤Æ5·î¡¢Æü»º¤Ï25Ç¯3·î´ü·è»»¤Ç6709²¯±ß¤ÎÂçÀÖ»ú¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÅÄ¸¶¡¡¤«¤Ê¤ê¿¼¹ï¤Ç¤¹¤Í¡£
µ¼Ô¡¡Ìó2Ëü¿Í¤Î¿Í°÷ºï¸º¡¢27Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦17µòÅÀ¤Î¤¦¤Á7¹©¾ì¤òÊÄº¿¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥Ð¥ó¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥µ¿·¼ÒÄ¹¤Î¤â¤È¡¢¿··¿¼Ö¤ÎÅêÆþ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè7°Ì¡¡³³¤Ã¤×¤Á¤ÎÆü»º¤¬Êü¤ÄµÕ½±¥«¡¼
¾®ÅÄ¸¶¡¡¿··¿¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤¬¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤«¡£
µ¼Ô¡¡¤Ï¤¤¡£16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£2025Ç¯10·î¤Ë»îºî¼Ö¸ø³«¡¢26Ç¯²Æ¤ÎÀµ¼°È¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¾®ÅÄ¸¶¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¥È¥è¥¿¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡£¿··¿¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤ÎÉ¾È½¤Ï¡©
µ¼Ô¡¡¡Ö°¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀìÌç²È¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢È¿Å¾¹¶Àª¤Î¾ÝÄ§¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
¾®ÅÄ¸¶¡¡º£¤ÎÆü»º¡¢²¿¤¬Çä¤ê¤Ê¤Î¤«¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£EV¤âÀ¤³¦Åª¤Ë¼ºÂ®µ¤Ì£¤À¤·......¡£
µ¼Ô¡¡ÂçµÕ½±¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¾®ÅÄ¸¶¡¡Âè6°Ì¤Ï¡Ö"EV¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô"¥Æ¥¹¥éÂç¼ºÂ®¡×¡£
µ¼Ô¡¡EV¤Î²¦¼Ô¥Æ¥¹¥é¤¬µÕÉ÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¾åÈ¾´ü¡¢¥Æ¥¹¥é¤Ï72ËüÂæÄ¶¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢EV¤ÈPHEV¤ÎÆóÅáÎ®¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃæ¹ñBYD¤Ï102ËüÂæÄ¶¡£Ç¯´ÖÈÎÇä¤ÇBYD¤¬¥Æ¥¹¥é¤òÈ´¤¯¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè6°Ì¡¡
¾®ÅÄ¸¶¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¿¤¬¡©
µ¼Ô¡¡ÊÆ²¤¤ÎSNS¤Ç¡Ö#¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¥Æ¥¹¥é¡×¡Ö#¥Æ¥¹¥é¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¡×¤¬³È»¶¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤ÎÀ¯¼£¤Ø¤Î¿¼¤¤´ØÍ¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤¬¼çÆ³¤·¤¿ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Ç¤ÎµÞ¿ÊÅª¤Ê²þ³×¤ä¡¢X¤Ç¤ÎÄ©È¯Åª¤ÊÅê¹Æ¤¬È¿È¯¤ò¾·¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÅÄ¸¶¡¡¹³µÄ¤¬Ë½Æ°²½¤·¤¿¤È¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô¡¡¤Ï¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¤½£¤ä¥«¥Ê¥À¤Ç¤â»ÜÀßÁ°¤Ç¹³µÄ¤¬µ¯¤¡¢ÅêÀÐ¤äÊü²Ð¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤â¡£
¾®ÅÄ¸¶¡¡¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤Ï¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âè5°Ì¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿"¥Ô¥¹¥È¥óÀÖß·"¡×¡£
µ¼Ô¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¸ò¾Ä¤òÃ´Åö¤·¤¿ÀÖß·Î¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¡Ê¸½¡¦·Ð»ºÂç¿Ã¡Ë¤¬¡¢ÅÏÊÆ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢SNS¤Ê¤É¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç"¥Ô¥¹¥È¥óÀÖß·"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÅÄ¸¶¡¡¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤¬´°Á´¤Ë¾¼ÏÂAVÃËÍ¥¤Ç¤¹¤Í¡£
Âè5°Ì¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥Ô¥¹¥È¥óÀÖß·¡×
µ¼Ô¡¡ÀÖß·»á¤ÏSNS¤ÇÊÆ³ÕÎ½¤ò¡Ö¥é¥È¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥Ù¥Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼³°¸ò¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤éMAGAË¹»Ò¤ò¼õ¤±¼è¤ê¾Ð´é¤Ç¤«¤Ö¤Ã¤¿»Ñ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÅÄ¸¶¡¡¤³¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¥È¥é¥ó¥×¤¬Å¬Åö¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤¿¤Ó¤Ë³ô²Á¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¥¤¥ä¤Ç¤¹¡£Á°È¾¥é¥¹¥È¤ÎÂè4°Ì¤Ï¡Ö¼ÖÃæÇñ¤Ç½ä¤Ã¤¿ÈïºÒÃÏ¤ÎÎ¹¡×¡£
µ¼Ô¡¡ËÜÆü¡¢ºÇ¸å¤ÏÀèÀ¸¤´¼«¿È¤ÎÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
¾®ÅÄ¸¶¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é14Ç¯¡£º£Ç¯¤Ïºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é30Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢´ä¼ê¸©¡¦µÜ¾ë¸©¡¦Ê¡Åç¸©¤ò¼ÖÃæÇñ¤Ç½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¼þÊÕ¤âÊâ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éü¶½¤ÏÆ»È¾¤Ð¤Î°õ¾Ý¡£¤¿¤À¡¢¿·¤·¤¤Æ»¤Î±Ø¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¥áÎ¹¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ËÍ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ÏÆ»¤Î±Ø¤ª¤Ê¤¬¤ï¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È3¤ÏÌÀÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹!!
Âè4°Ì ¼ÖÃæÇñ¤Ç½ä¤Ã¤¿ÈïºÒÃÏ¤ÎÎ¹