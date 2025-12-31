¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ï¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÞ¡¡KEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥êÇÆ¼Ô¡¦·´»Ê¹ÀÊ¿¤¬ÀÚË¾¤·¤¿Í¥¾¡¤Î·Ê¿§¤È¤Ï
¡ÚÆî´ØÅì¤ÇÍ£°ì½Ð¾ì¤Î·´»Ê¤¬½éÀ©ÇÆ¡Û
½éÍ¥¾¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿·´»Ê¹ÀÊ¿¡¡photo by Takahashi Manabu
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³Í¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¿¤Á¤Ë¤½¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×
¡¡º£²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤½¤¦¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿·´»Ê¹ÀÊ¿¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦99´ü¡Ë¡£¡ÖÆî´Ø¡ÊÆî´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤Ç¤Ï¤Ò¤È¤ê¤À¤±¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦·´»Ê¤¬¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¡ØKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¤òÀ©¤·¡¢½é¤Î²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£·´»Ê¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤Ïº£²ó¤¬£¶ÅÙÌÜ¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àª¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤â½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏËèÇ¯¡¢Ç¯¤ÎÀ¥¤¬Ç÷¤Ã¤¿12·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¯£¶²ó¤¢¤ë£Çµ³«ºÅ¤ÎÇÆ¼Ô¤È¾Þ¶â³ÍÆÀ³Û¾å°Ì¼Ô¤é¤Î·×£¹Ì¾¡£Áª¼ê¤ÎÃ¯¤â¤¬¤½¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤¿¤¤¤È´ê¤¦¡¢¶¥ÎØ³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ì¡¼¥¹¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î²ñ¾ì¤Ï·´»Ê¤ÎÃÏ¸µÃÏ¶è¡¦¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¾ì¡£2025Ç¯¤Î²¦¼Ô¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï´ÑµÒÀÊ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢¥Ð¥ó¥¯¤Î¤Û¤Ü£±¼þ¤ò¿Í¤¬»°½Å¡¦»Í½Å¤Ë¼è¤ê°Ï¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¥Û¡¼¥à¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÎÎ©¤Á¸«¥¨¥ê¥¢¤ÏÎ©¿í¤ÎÍ¾ÃÏ¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂçÀ¹¶·¤Ö¤ê¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÅ·¸õ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢µ¤²¹17ÅÙ¡¢¤Û¤ÜÌµÉ÷¤È¡¢¤³¤ÎÂç°ìÈÖ¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Ê¸¶ç¤Î¤Ê¤¤ÉñÂæ¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¾¡Éé¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤Ã¤¿¶áµ¦vs´ØÅì¡Û
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡¢»ûºê¹ÀÊ¿¡ÊÊ¡°æ¡¦117´ü¡Ë¡¢ÏÆËÜÍºÂÀ¡ÊÊ¡°æ¡¦94´ü¡Ë¡¢¸ÅÀÍ¥ºî¡ÊÂçºå¡¦100´ü¡Ë¡¢Æî½¤Æó¡ÊÂçºå¡¦88´ü¡Ë¤Î£´¿Í¤Î¶áµ¦Àª¤È¡¢âÃ¿ù¾¢¡ÊÆÊÌÚ¡¦113´ü¡Ë¡¢µÈÅÄÂóÌð¡Ê°ñ¾ë¡¦107´ü¡Ë¤Î´ØÅì¥³¥ó¥Ó¤¬¤É¤¦Æ°¤¡¢¤½¤³¤Ë¡ÖÃ±µ³¤Ç¤¤¤¯¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢·´»Ê¡¢°¤ÉôÂó¿¿¡ÊµÜ¾ë¡¦107´ü¡Ë¡¢²Å±ÊÂÙÅÍ¡Ê·§ËÜ¡¦113´ü¡Ë¤Î£³¿Í¤¬¤É¤¦Íí¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡16»þ30Ê¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¹æË¤¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¤È¡¢¡ÖÁ°¼õ¤±¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò¼è¤ëºîÀï¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ûºê¤¬¸ì¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¡¢½øÈ×¤Ï»ûºê¡¢ÏÆËÜ¡¢¸ÅÀ¡¢Æî¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¶áµ¦Àª¤¬Á°ÃÄ¤ËÊÂ¤Ó¡¢¤½¤Î¸å¤í¤Ë·´»Ê¤È°¤Éô¤ÎÃ±µ³¤¬°ÌÃÖ¼è¤ê¡¢âÃ¿ù¡¢µÈÅÄ¤Î´ØÅì¥³¥ó¥Ó¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸åÈø¤Ë²Å±Ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
·´»Ê¡ÊÇò¡¦£±ÈÖ¼Ö¡Ë¤ÏÃæÃÄ¤ËÆþ¤êÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡¡photo by Takahashi Manabu
¡¡ºÇ½é¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢´ØÅì¥³¥ó¥Ó¡£»Ä¤ê£²¼þÈ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇâÃ¿ù¤ÈµÈÅÄ¤¬¤¹¤ë¤¹¤ë¤È¾å¤¬¤ê¡¢ÀèÆ¬¤Î»ûºê¤È¤Ä¤Ð¤¼¤ê¹ç¤¤¡£¤³¤Î¹¶ËÉ¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡âÃ¿ù¤¬¡ÖÊÂÁö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»Å³Ý¤±¤Æ¤â¡ÊÁ°¤Ë¡Ë½Ð¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ì¤Ð¡¢µÈÅÄ¤â¡Ö¶áµ¦¤È¤Ö¤Ä¤«¤ë´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È»ûºê¤ÎÆ°¤¤ËËÝÏ®¤µ¤ìÈ´¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£âÃ¿ù¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿»ûºê¤â¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç»×¤¤¤Î¤Û¤«¼ê¤³¤º¤êÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡ÊºÇ½ª¼þ²ó¤Ç¡Ë¶ì¤·¤Þ¤®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Þ¤Ç²¡¤·ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿°¤ò³ú¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î¶áµ¦Àª£´¿Ívs´ØÅì¥³¥ó¥Ó¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Î¸å¤í¤Ç¡¢¸×»ëâ¾¡¹¤Èµ¡²ñ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Ã±µ³¤Î£³¿Í¤À¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê£±¼þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç²Å±Ê¤¬ÌÔÁ³¤È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡£¡Ö·´»Ê¤µ¤ó¤â¡ÊÁ°¤Ë¡Ë¹Ô¤¯´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÈ¯¤òÁÀ¤Ã¤¿¡×¤È¤³¤³¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤á¤Ë¤«¤«¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÀèÆ¬¤òÁö¤ë»ûºê¤ÎÄñ¹³¤Ë¹ç¤¤°ì½Ö¼ºÂ®¡£¤½¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢·´»Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²Å±Ê¤Î¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¡ÖÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦·´»Ê¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤í¤òÄÉÁö¡£Âè£²¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Î»ûºê¤È²Å±Ê¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç²Å±Ê¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢Âè£³¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ä¤¤¤ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¡£Í¾Íµ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿·´»Ê¤Ï¡Ö²ÃÂ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤¬¸å¤í¤«¤éÍè¤Æ¤âÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç°¤Éô¤ÈµÈÅÄ¤¬ÄÉ¤¤¤³¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢·´»Ê¤¬ºÇ½é¤Ë¥´¡¼¥ëÀþ¤òÄÌ²á¡£¾¡Íø¤ò¤½¤Î¼ê¤Ë¼ý¤á¤¿·´»Ê¤Ï°ìÅÙÂç¤¤¯ËÊ¤¨¤ë¤È¡¢ÏÓ¤ò¹â¤é¤«¤Ë¤¢¤²¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¡¦¿ÀÆàÀî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡Ú¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Ç½éÂ×´§¡Û
¥´¡¼¥ëÀþÉÕ¶á¡£±¦¤«¤é£±Ãå¤Î·´»Ê¡¢£²Ãå¤Î°¤Éô¡¢£³Ãå¤ÎµÈÅÄ¡¡photo by Takahashi Manabu
´ÑµÒ¤Î´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤ë·´»Ê¡¡photo by Takahashi Manabu
¡Ö°ÊÁ°¤Ë£²²ó¡Ê2020Ç¯¡¢2022Ç¯¡Ë¡¢Ê¿ÄÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¤Î½¸ÂçÀ®¤¬¸«¤»¤é¤ì¡¢¤³¤¦¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·´»Ê¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡·´»Ê¤¬½é¤á¤ÆKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¡£¤½¤³¤«¤é4Ç¯´Ö¡¢SµéSÈÉ¡Ê¥È¥Ã¥×£¹¡Ë¤ÎÃÏ°Ì¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¤â¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¯¡¢¾Ã¶ËÅª¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¥ì¡¼¥¹¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«¡¢2023Ç¯¤ÏÀ®ÀÓ¤¬¿¶¤ë¤ï¤º¡¢2024Ç¯¤ÏSµé£±ÈÉ¤È¤·¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ËÜ¿Í¤Ï¤³¤Î´ÙÍî¤Ë¤â¡ÖµÕ¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¾å¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¹¤°¤Ë·ë²Ì¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¡¢2024Ç¯£²·î¤Î£Çµ³«ºÅ¡ÖÁ´ÆüËÜÁªÈ´¶¥ÎØ¡×¤òÀ©¤·¤Æ¡¢Ç¯Ëö¤ÎKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£2025Ç¯¤Î£±Ç¯´Ö¤òºÆ¤Ó£Óµé£ÓÈÉ¤È¤·¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ñ¸«¤Çº£Ç¯£±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿·´»Ê¡¡photo by Takahashi Manabu
¡Ö°ìÅÙ¡¢Íî¤Á¤¿¤³¤È¤Çº£¡Ê2025Ç¯¡Ë¤ÏÆ²¡¹¤È¼õ¤±¤ÆÎ©¤Æ¤ë¿´¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ÊÁ°¤È¤Ï°ã¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¾å¤òÌÜ»Ø¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤Î£±Ç¯´Ö¤Ï¡¢£ÇµÀ©ÇÆ¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃÏÆ»¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ·ë²Ì¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢¤³¤¦¤·¤Æ½é¤Î±É´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Î¥³¥á¥ó¥È¤À¡£
¡¡É½¾´¼°¸å¡¢Æ±ÃÏ¶è¤ÎÎý½¬Ãç´Ö¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Æ¹¾å¤²¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´é¤Ï³§¡¢¾Ð´é¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¸«¤¿"¥°¥é¥ó¥×¥ê³ÍÆÀ¤Î·Ê¿§"¤Ï¡¢·´»Ê¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡·´»Ê¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¤º¤Ã¤È¾Ð´é¤Ç±þÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ¹¾å¤²¤¬½ª¤ï¤êÃÏÌÌ¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¤È¡¢¤½¤ÎÌÜ¤«¤éÎÞ¤¬Îí¤ìÍî¤Á¤¿¡£
¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·´»Ê¤¬ÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤¿"¥°¥é¥ó¥×¥ê³ÍÆÀ¤Î·Ê¿§"¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤ÈÎÞ¤ËÞú¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ºÇ¸å¤ÏÃç´Ö¤¿¤Á¤Î½ËÊ¡¤ËÎÞ¤ò¸«¤»¤¿¡¡photo by Takahashi Manabu