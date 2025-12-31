¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬àÉÔÎÉºÄ¸¢á¥ì¥ó¥É¥ó¤È¤è¤¦¤ä¤¯·ÀÌó²ò¾Ã¡ÖÀ¤µª¤Î¶¯Åð¤À¤Ã¤¿¡×ÊÆÊóÆ»
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ó¥É¥óÆâÌî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤ÎÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò¸«Ä¾¤·¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÂàÃÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È£³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£±Æü¡ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬°ìÀÆ¤ËÊó¤¸¤¿¡£¥ì¥ó¥É¥ó¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë£·Ç¯Áí³Û£²²¯£´£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£¶£·²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë£³£¸£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£µ£·²¯±ß¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£³Ç¯¡Á£µÇ¯¤«¤±¤Æ¤Î·«¤ê±ä¤Ù¶â¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¡£Íèµ¨¤Ï¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤Î·ü°Æ»ö¹à¤Ç¤¢¤êà»Ë¾åºÇ°¤Î·ÀÌóá¤¬¤è¤¦¤ä¤¯²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ç³èÌö¤·¤Æ¼ç¼´¤È¤·¤Æ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁÍ·ÂÉô¡¢É¨¡¢¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¡¢æú¡¢ÇØÃæ¡¢¼ê¼ó¡¢¹ø¤È¼¡¡¹¤Ë¥±¥¬¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢º£µ¨¤â¸Ô´ØÀá¤ÎÉé½ý¤ÇÁ´µÙ¡£ºßÀÒ£¶¥·¡¼¥º¥ó¤Ç½Ð¾ì¤Ï¤ï¤º¤«£²£µ£·»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥á¡¼¥ë¡×¤Ï¡Ö°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤·¡¢ÉÔËþ¤òÊú¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æµß¤¤¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥ì¥ó¥É¥ó¤Î¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¤Ç¤ÎÈá»´¤Ê´ü´Ö¤ÏÀµ¼°¤Ë½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Èà¤Î·ÀÌó¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¾åºÇ°¤ÈÉ¾¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¤â¤Î¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÀ¤µª¤Î¶¯Åð¡×¡Ö¤³¤ÎÃË¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥¦¥ó¥¶¥ê¤À¡×¡ÖÈà¤ÏÊÖºÑ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£