¡ÖCDTV¡×2025¢ª2026Ç¯±Û¤·SP¡¢¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡õ²Î¾§¶ÊÈ¯É½
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛTBS¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯Âç³¢Æü¤Î12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ë11»þ45Ê¬¤«¤éËèÇ¯¹±Îã¤Î¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ªÇ¯±Û¤·¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óFes.2025¢ª2026¡Ù¤ò5»þ´Ö15Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¡£ÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÁíÀª76ÁÈ¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È²Î¾§¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨²Î¾§»þ´Ö¤ÏÌÜ°Â
¢¨À¸ÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤ ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Ê¤É¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¤è¤ë11»þ45Ê¬¡Á
¡Ú¤¤¤¯¤¼¡ª2026¡ªÇ¯Ëº¤ì¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¥á¥É¥ì¡¼¡Û
CUTIE STREET¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×
GENERATIONS¡ÖAGEHA¡×
DA PUMP¡ÖU.S.A.¡×
Ä¶¤È¤¤á¤¢¡ÀëÅÁÉô¡Ê¢¨¢¡¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡×
T.M.Revolution¡ÖHOT LIMIT¡×
Æü¸þºä46¡Ö¥¥å¥ó¡×
FUNKY MONKEY B¦«BY¡ÇS¡Ö¤Á¤Ã¤Ý¤±¤ÊÍ¦µ¤¡×
MAX¡ÖTORA TORA TORA¡×
¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
¢¡¿¼Ìë0»þ¡Á
¡Ú2026 ¿·½Õ¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¥á¥É¥ì¡¼¡Û
Kis-My-Ft2¡ÖEverybody Go¡×
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×
Ý¯ºä46¡ÖUDAGAWA GENERATION¡×
SUPER BEAVER¡ÖÆÍÇË¸ý¡×
Travis Japan¡ÖJUST DANCE!¡×
»³²¼ÃÒµ×¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥ê¡¼¥¿¡×¡ÖÀÄ½Õ¥¢¥ß¡¼¥´¡×
Little Glee Monster¡ÖÀ¤³¦¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¾Ð¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
¡áLOVE¡Ú2¶ÊSP¥á¥É¥ì¡¼¡Û
¡ÖÄ¶ÆÃµÞÆ¨ÁöÃæ¡×¡Ö¤È¤¯¥Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×
ORANGE RANGE¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×
SUPER BEAVER¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¡×
Ä¶ÆÃµÞ¡ÖNINE LIVES¡×
HANA¡ÖNON STOP¡×
¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
¡Ú¥Õ¥§¡¼¥º3³«Ëë¡ª¥ß¥»¥¹SP¥á¥É¥ì¡¼¡Û
Mrs. GREEN APPLE¡Ö²æ°©¿Í¡×¡Ö¥Ë¥å¡¼¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Î¡¼¥Þ¥ë¡×
LiSA¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×
¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
¢¡¿¼Ìë1»þÂæ
¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡ÖSailor, Sail On¡×
&TEAM¡ÖBack to Life¡ÊJapanese ver.¡Ë¡×
Kis-My-Ft2¡Ö&Joy¡×
CANDY TUNE¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×
DA PUMP¡ÖFeelin¡Ç Good -It¡Çs PARADISE-¡×
À¾Àîµ®¶µ¡ÖHEROES¡×
FUNKY MONKEY B¦«BY¡ÇS¡ÖCome back home¡×
FRUITS ZIPPER¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×
M!LK¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×
»³²¼ÃÒµ×¡ÖThe Artist¡×
Little Glee Monster¡ÖFor Decades¡×
¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
¡Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ËÜµ¤¤Ç¡ÈÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡É¡Û
s**t kingz¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡ÊCANDY TUNE¡Ë¡×¤ò¥À¥ó¥¹
¢¡¿¼Ìë2»þÂæ
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ - On The Way¡×
IVE¡ÖBe Alright¡×
´äÅÄ¹äÅµ¡ÖCROWN¡×
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ö¥Ô¥¯¥ë¥¹¡×
ÃæÅç·ò¿Í¡ÖIDOLIC¡×
ÇµÌÚºä46¡Ö¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×
BE:FIRST¡Ö³¹Åô¡×
MAX¡ÖALDEBARAN¡×
»°±ºÂçÃÎ¡ÖHorizon Dreamer¡×
¡Ú¿·½Õ¥À¥ó¥¹¥á¥É¥ì¡¼¡Û
INI¡ÖTrue Love¡×
THE RAMPAGE¡ÖBREAK IT DOWN¡×
GENERATIONS¡ÖPAINT¡×
s**t kingz¡Ö°¦¤¬Êò¤ì²Ì¤Æ¤ë¤Þ¤Ç feat. »°±ºÂçÃÎ, SKY-HI¡×
Travis Japan¡ÖWelcome To Our Show Tonight¡×
¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
¡Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ËÜµ¤¤Ç¡ÈÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡É¡Û
THE JET BOY BANGERZ¡Ö²ø½Ã¡Ê¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¡Ö¢öIRIS OUT¡ÊÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ë¡×¤ò¥À¥ó¥¹
¢¡¿¼Ìë2»þ¡Á3»þÂæ
¡Ú2026 ¿·½Õ¤«¤ï¤¤¤¤¥á¥É¥ì¡¼¡Û
¥¤¥³¥Î¥¤¥¸¥ç¥¤¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Ç¡¼¥È¡×
CUTIE STREET¡Ö¤×¤ê¤¤å¤¤å¡×
Ý¯ºä46¡Ö²¿ºÐ¤Îº¢¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×
Ä¶¤È¤¤á¤¢¡ÀëÅÁÉô¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×
Çµ»ç¡Ö1000Æü´Ö¡×
Æü¸þºä46¡ÖÀÄ½Õ¤ÎÇÏ¡×
¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
¢¡¿¼Ìë3»þÂæ
¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö°ø²Ì±þÊó¥¢¥ó¥Á¥Î¥ß¡¼¡×
TREASURE¡ÖPARADISE -JP Ver.-¡×
Hiromitsu Kitayama¡ÖNE:Ø era¡×
FANTASTICS¡ÖBFX¡×
BOYNEXTDOOR¡ÖCount To Love¡×
ME:I¡ÖMUSE¡×
ONE N¡Ç ONLY¡ÖGooey¡×
¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
¡Ú¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¥á¥É¥ì¡¼¡Û
Aile The Shota¡ÖMemoria -self cover-¡×
Kvi Baba¡ÖFriends, Family & God¡Êfeat. G-k.i.d & KEIJU¡Ë¡×
THE JET BOY BANGERZ¡ÖSay Something¡×
STARGLOW¡ÖMoonchaser¡×
ROIROM¡ÖMy Princess¡×
¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
¡Ú2026 ¿·½Õ¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥Õ¥§¥¹¡Û
A.B.C-Z¡ÖNO MORE YOU¡×
¿À¤Ï¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤¡ÖThe Ssyba¡×
THE BEAT GARDEN¡ÖHappy Ender¡×
BREAKERZ¡ÖWE GO¡×
MAZZEL¡ÖOnly You¡×
µÜÌî¿¿¼é¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×
¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
¢¡¸áÁ°4»þÂæ
¡Ú2026 ¿·½Õ¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥Õ¥§¥¹¡Û
IMP.¡ÖKISS¡×
AiScReam¡Ö°¦¢¡¥¹¥¯¥ê¡Á¥à¡ª¡Ê¢¨¢¡¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡×
aoen¡ÖMXMM¡×
NCT WISH¡ÖHello Mellow¡×
¥«¥á¥ì¥ª¥ó¡¦¥é¥¤¥à¡¦¥¦¡¼¥Ô¡¼¥Ñ¥¤¡ÖPUNKS¡×
ÀîºêÂëÌé¡ÖÛ£ËæBlue¡×
µ±³ð¡Öno games, no lies¡×
KEY TO LIT¡ÖÀÄ¤¤¥¤¥Ê¥º¥Þ¡×
CLASS SEVEN¡Ömiss you¡×
Juice=Juice¡ÖÀ¹¤ì¡ª¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì¡×
SWEET STEADY¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
Tani Yuuki¡Ö¤â¤·¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×
¤Ê¤¤´¤È¡ÖÃ»Ìë¡×
¥Ê¥Ê¥ò¥¢¥«¥ê¡ÖÌÀÆü¤Î»ä¤Ë¹¬¤¢¤ì¡×
BUDDiiS¡ÖDear¡×
¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥·¡¼¥¿¡Öbot¤Ð¤Ã¤«¡×
¥Þ¥ë¥·¥£¡ÖÎÙ¤Ç¡×
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç26¡Ö¤Æ¤« HAPPY¤ÎHAPPY¡ª¡×
¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
¢¨²Î¾§»þ´Ö¤ÏÌÜ°Â
¢¨À¸ÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤ ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Ê¤É¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û