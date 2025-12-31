ÂçÊª²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢ËÜ¿ÍÌò¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ½Ð±é Äó¶¡³Ú¶Ê¤âÏÃÂê¡Ö¿À¶Ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬¥ì¥Ù¥Á¡×¡ÚÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊýÄø¼°¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛDMM TV¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDMM¥·¥ç¡¼¥È¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Î½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡ÖÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊýÄø¼°¡×¡ÊÁ´30ÏÃ¡Ë¡£ÂçÊª²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ËÜ¿ÍÌò¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÜ¿ÍÌò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÊª²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
¼Âºß¤¹¤ë3¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖOVAL SISTEM¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÃÂÀ¸¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡£¤«¤Ä¤ÆCM¥½¥ó¥°³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¤Ï¸ÉÆÈ¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÃæÇ¯ÃËÀ¡¦²»Éô¡Ê¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡Ë¤È¡¢²ÈÄí¤Ë¤â¼Ò²ñ¤Ë¤â¸«Êü¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â²Î¤¤Â³¤±¤ë¾¯½÷¡¦°¦»Ò¡Ê°ÂÇÜ²µ¡Ë¤¬¡¢²á¹ó¤ÊÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤«¤éÃÏ¾å¤ËÇç¤¤¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²»Éô¤¬SNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿°¦»Ò¤Î²ÎÀ¼¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î½øÎó¤ËÊÑ²½¤¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢°¦»Ò¤òÅÊ¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢°áÁõ¤òÀÚ¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤òµí¼ª¤ëÈÓ¾Â¡ÊÃæÌî±ÑÍº¡Ë¤«¤é¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¤Ë½ÎÏ¤ò¼õ¤±¡¢¼¡Âè¤Ë¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤¯°¦»Ò¡£¤½¤ó¤ÊÃæ²»Éô¤Ï¡¢°¦»Ò¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¤¤¸¤á¤ËÇº¤à¹â¹»À¸¡¦¥ë¥«¡ÊÊÒÅÄÍÛ°Í¡Ë¤È¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÇÌ´¤òÄü¤á¤¿¸µ¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¡¦¥¢¥¤¥Ù¥ê¡¼¡Ê¤«¤Î¤¦¤ß¤æ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡¦OVAL SISTEM¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¤¬ËÜ¿ÍÌò¤ÇÅÐ¾ì¡£¾®¼¼¤ÏÆ±ºî¤ÎÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ÎOVAL SISTEM¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£·àÃæ¤ÇOVAL SISTEM¤¬²Î¤¦¼çÂê²Î¡ÖNever Alone¡×¤È¡¢²»Éô¤¬°¦»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤¤¿¥½¥í¶Ê¡ÖI Surrender¡×¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®¼¼¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬¥ì¥Ù¥Á¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¤´ËÜ¿Í¹ßÎ×¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢¡È¼å¤¤¼«Ê¬¤ËÉé¤±¤º¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¡É¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÖI Surrender¡×¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¾®¼¼¤µ¤ó¡×¡Ö¿À¶Ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿´¤¬¿Ì¤¨¤ë¡×¡Ö²¿²ó¤Ç¤âÄ°¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§DMM TV
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÜ¿ÍÌò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÊª²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
¢¡DMM¥·¥ç¡¼¥È¡ÖÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊýÄø¼°¡×
¼Âºß¤¹¤ë3¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖOVAL SISTEM¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÃÂÀ¸¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡£¤«¤Ä¤ÆCM¥½¥ó¥°³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¤Ï¸ÉÆÈ¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÃæÇ¯ÃËÀ¡¦²»Éô¡Ê¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡Ë¤È¡¢²ÈÄí¤Ë¤â¼Ò²ñ¤Ë¤â¸«Êü¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â²Î¤¤Â³¤±¤ë¾¯½÷¡¦°¦»Ò¡Ê°ÂÇÜ²µ¡Ë¤¬¡¢²á¹ó¤ÊÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤«¤éÃÏ¾å¤ËÇç¤¤¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊýÄø¼°¡×ÂçÊª²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢ËÜ¿ÍÌò¤ÇÅÐ¾ì
²»Éô¤¬SNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿°¦»Ò¤Î²ÎÀ¼¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î½øÎó¤ËÊÑ²½¤¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢°¦»Ò¤òÅÊ¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢°áÁõ¤òÀÚ¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤òµí¼ª¤ëÈÓ¾Â¡ÊÃæÌî±ÑÍº¡Ë¤«¤é¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¤Ë½ÎÏ¤ò¼õ¤±¡¢¼¡Âè¤Ë¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤¯°¦»Ò¡£¤½¤ó¤ÊÃæ²»Éô¤Ï¡¢°¦»Ò¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¤¤¸¤á¤ËÇº¤à¹â¹»À¸¡¦¥ë¥«¡ÊÊÒÅÄÍÛ°Í¡Ë¤È¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÇÌ´¤òÄü¤á¤¿¸µ¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¡¦¥¢¥¤¥Ù¥ê¡¼¡Ê¤«¤Î¤¦¤ß¤æ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡¦OVAL SISTEM¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¤¬ËÜ¿ÍÌò¤ÇÅÐ¾ì¡£¾®¼¼¤ÏÆ±ºî¤ÎÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ÎOVAL SISTEM¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£·àÃæ¤ÇOVAL SISTEM¤¬²Î¤¦¼çÂê²Î¡ÖNever Alone¡×¤È¡¢²»Éô¤¬°¦»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤¤¿¥½¥í¶Ê¡ÖI Surrender¡×¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®¼¼¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬¥ì¥Ù¥Á¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¤´ËÜ¿Í¹ßÎ×¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢¡È¼å¤¤¼«Ê¬¤ËÉé¤±¤º¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¡É¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÖI Surrender¡×¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¾®¼¼¤µ¤ó¡×¡Ö¿À¶Ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿´¤¬¿Ì¤¨¤ë¡×¡Ö²¿²ó¤Ç¤âÄ°¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§DMM TV
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û