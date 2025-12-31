¡ÈWÉÔÎÑÉ×¡É¤òµö¤·¤¿´Ú¹ñ½÷Í¥¡¢º¤Æñ¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¼ê¤Ë¤·¤¿¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Î½Å¤ß¡Ä½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤¹
É×¤ÎÉÔÎÑÌäÂê¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¥Á¥ã¥ó¡¦¥·¥Ë¥ç¥ó¤¬¼ø¾Þ¼°¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥ã¥ó¡¦¥·¥Ë¥ç¥ó¡¢ÉÔÄçÉ×¤òµö¤·¤¿ÍýÍ³
12·î30Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡Ö2025 MBC±éµ»Âç¾Þ¡×¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥·¥Ë¥ç¥ó¤ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡¦Ã»ÊÔ¡ÊÃ±Ëë¡ËÉôÌç¤Î½÷»ÒºÇÍ¥½¨±éµ»¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡Ø¿ÆÀÚ¤Ê¥½¥ó¥¸¥å¤µ¤ó¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Î¥·¥à¡¦¥¤¥è¥ó¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥æ¥ó¤È¤È¤â¤Ë¸õÊä¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ï¡ØÂÀÍÛ¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À½÷¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥·¥Ë¥ç¥ó¤Î¼ê¤ËÅÏ¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¡¦¥·¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿À¼¤Ç¡ÖµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ºî²È¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£ÎÉ¤¤Ê¸¾Ï¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö´ÆÆÄ¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±éµ»¤Ø¤Î³éË¾¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¡¢¤³¤ÎÌò¤òÇ¤¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Û¤Ü1Ç¯¶á¤¯°ì½ï¤À¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö²¿¤è¤ê²ÈÂ²¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤¬°ìÁØÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¶áÇ¯¡¢»äÀ¸³è¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¤¿¤á¤À¡£É×¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥«¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢´ûº§½÷À¤È¤ÎÉÔÄç¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢ÁÊ¾Ù¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿Ëö¤Ë¡ÖÀÁµáÇ§Âú¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ª·ë¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥·¥Ë¥ç¥ó¤Ï¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¡¢¿¼¤¯Çº¤ó¤ÀËö¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËºÆ¤Ó1¤Ä¤Î²ÈÄí¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿Åö»þ¡¢¡ÖÉ×¤â¼«Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤êÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö²áÅÙ¤ÊÈóÆñ¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸·¤·¤¤»þ¤òÂÑ¤¨¡¢²ÈÄí¤ò¼é¤ëÁªÂò¤ò¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¡¦¥·¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿·Á¤À¡£º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥È¥í¥Õ¥£¡¼°Ê¾å¤Î°ÕÌ£¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡þ¥Á¥ã¥ó¡¦¥·¥Ë¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1984Ç¯1·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2001Ç¯¤ÎÂè71²óÁ´¹ñ½Õ¹á¡Ê¥Á¥å¥Ë¥ã¥ó¡ËÁªÈ´Âç²ñ¤ÇÆþ¾Þ¤·¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2001Ç¯¤Î¡Ø²æ¤¬²È¡Ù¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢°Ê¹ß¡¢¡ØÆü¤¬¾º¤ë²È¡Ù¡ØÎØ²ö¡¾NEXT¡Ù¡Ø¹³«ÅÚÂÀ²¦¡Ù¡ØÂÀÍÛ¤Î²Ö²Ç¡Ù¡Ø»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î½Õ¤ÎÆü¡Ù¡Ø»ä¤Î¿´¤¤é¤¤é¡Ù¡Ø¥Ð¥Ù¥ë¡Á°¦¤ÈÉü½²¤ÎÍæÀû¡Á¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2006Ç¯¤Ë»ö¶È²È¤È·ëº§¤·¡¢2007Ç¯4·î¤ËÂ©»Ò¤ò½Ð»º¤¹¤ë¤â2009Ç¯¤ËÎ¥º§¡£2013Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤Ð¤é¤Î²Ö¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¥«¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¤È2018Ç¯5·î¤ËºÆº§¤·¤¿¡£2019Ç¯9·î¤Ë¤Ï¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£