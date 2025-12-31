ÃËÀ¤¬¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª¡×¤È¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë½÷Í§¤À¤Á¤«¤é¤Î¡Ö¤¢¤±¤ª¤áLINE¡×£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¿·¤·¤¤Ç¯¤ÎËë³«¤±¤È¤È¤â¤ËÆÏ¤¯¡Ö¤¢¤±¤ª¤áLINE¡×¤ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ã±¤Ê¤ëÍ§¤À¤Á¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤¤á¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡Ø¥¹¥´¥ì¥ó¡ÙÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö°ÛÀ¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷Í§¤À¤Á¤«¤é¤Î¡Ö¤¢¤±¤ª¤áLINE¡×¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú£±¡Û¡Öº£Ç¯¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥¤¥¤»×¤¤½Ð¤òºî¤í¤¦¤Í¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¿¼¤ÊLINE
¡ÖÎø¿Í¤«¤é¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¸ÌÌ¤ÎLINE¤¬¤¯¤ë¤È¡¢ÌÑÁÛ¤¬¤Õ¤¯¤é¤ó¤¸¤ã¤¦¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¡¢¡ÖÆó¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´Þ¤ß¤Î¤¢¤ëÊ¸ÌÌ¤âÃË¥´¥³¥í¤ò»É·ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿·Ç¯¤Ë¤³¤½¡¢¾¯¡¹»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤Ë¹¶¤á¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£²¡ÛÁ´Á³Ï¢Íí¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¤Î¡Öº£Ç¯¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦LINE
¡Ö°Õ³°¤Ê¥³¤«¤éLINE¤¬¤¯¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê£³£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¡¢ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤éÆÏ¤¤¤¿ÉÔ°ÕÂÇ¤ÁLINE¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºÆ¤ÓÏ¢Íí¤ò¤È¤ê¤¿¤¤ÃËÍ§¤À¤Á¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¿·Ç¯¤òÀáÌÜ¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¤«¤ï¤¤¤¯»£¤ì¤¿ËÜ¿Í¤Î¼Ì¿¿¤¬ÅºÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëLINE
¡Ö¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥³¤Ç¤â¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¡¢¼Ì¤ê¤Î¤¤¤¤¼Ì¿¿¤Ë¤Ï½÷À¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤µ¤»¤ë°ÒÎÏ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¼«Ê¬¤ò²¶¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÃËÀ¤ò´ª¤°¤é¤»¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤À¤±»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¡û¡û¤¯¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦LINE
¡Ö°ì½Ö¡¢²¶¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ê£±£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¡¢¹¬¤»¤Ê°ìÇ¯¤ò´ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î½÷À¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»ÖË¾Âç³Ø¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¥´¥Ï¥ó¹Ô¤³¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¦ÆâÍÆ¤ÎLINE
¡Ö¼Ò¸ò¼Îá¤Ç¤â¡¢¿©»ö¤Ê¤É¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¤Ï¥É¥¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÍ¶¤¤Ê¸¶ç¤òÅº¤¨¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤ªÍ¶¤¤¤«¤éÆþ¤ë¤È·Ù²ü¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö£Ð£Ó¡×Åª¤ËÅº¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡Û¤¤¤Ä¤â¤Ï¥°¥ë¡¼¥×LINE¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ËÆÏ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡Ö¥°¥ë¡¼¥×LINE¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¸Ä¿Í¤¢¤Æ¤À¤È¡¢ÆÃÊÌ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ê£±£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¸ÄÊÌ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ö¤Û¤«¤ÎÃËÍ§¤À¤Á¤È¤Ï°ã¤¦Â¸ºß¤Ê¤Î¤«¤â¡×¤È¥É¥¥É¥¤¹¤ëÃËÀ¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Æ¤Ïº¤¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×LINE¤ÇÁ÷¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Æ¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¡û¡û¤¯¤ó¤ÎÌ´¤¬³ð¤¦¤È¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤È¼«Ê¬¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëLINE
¡Ö¿·Ç¯Áá¡¹±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤¬À²¤ì¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¡¢ÎÏ¤Å¤±¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤ÎLINE¤ÏÃËÀ¤«¤é¹¥É¾¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ç¯ÌÀ¤±¤ËÃËÍ§¤À¤Á¤È²ñ¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿LINE
¡Ö²¶¤Î¹¥¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿LINE¤òÁ÷¤ë¤Î¤â¹â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤Ë¥ê¥µ¡¼¥Á¤ò¤·¤ÆÈà¤Î¼ñÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÏÃ¤âÃÆ¤ó¤Ç°ìÀÐÆóÄ»¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡ÖµîÇ¯¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëLINE
¡Öº£Ç¯¤â¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÈ¿±þ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤È¡Ö¤â¤Ã¤È´î¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤¦¤Î¤¬¿Í´Ö¤ÎÀ¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ê¤Ë¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤«Åº¤¨¤ë¤È¡¢¤è¤êµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃËÀ¤Î¿´¤ò¥¥å¥ó¤È¤µ¤»¤ë½÷À¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¤Î¡Ö¤¢¤±¤ª¤áLINE¡×¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤ä·Ð¸³ÃÌ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êº´Ìî¾¡Âç¡Ë
ÃËÀ¤Î¿´¤ò¥¥å¥ó¤È¤µ¤»¤ë½÷À¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¤Î¡Ö¤¢¤±¤ª¤áLINE¡×¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤ä·Ð¸³ÃÌ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êº´Ìî¾¡Âç¡Ë