Á°À¾Éð¡¦Ê¿°æ¹îÅµ¤¬¥á¥¥·¥«¥ó¥ê¡¼¥°¤Ë¡ÈÅÅ·â°ÜÀÒ¡É¤Ç¸½ÌòÂ³¹Ô¤Ø¡¡£²£µÇ¯¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð
¡¡À¾Éð¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¿°æ¹îÅµÅê¼ê¤¬£³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£±Æü¡Ë¡¢¥á¥¥·¥«¥ó¥ê¡¼¥°¡Ö¥é¥°¥Ê¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥³¥Ã¥È¥ó¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿°æ¤Ï£²£°£±£¶Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤Ç£È£ï£î£ä£áÎë¼¯¤«¤éÆþÃÄ¡£¼ç¤Ëµß±çÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢£±£¹Ç¯¤Ë¤Ï£¸£±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·£³£¶¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡££²£³Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥ª¥Õ¤Ë¹Ô»È¤·¤¿¤¬»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢¥×¥í£¸Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£´Ç¯¤Ï²áµîºÇ¾¯¤Î£±£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£°¾¡£°ÇÔ£´¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£¶£¶¤ÎÀ®ÀÓ¡£º£µ¨¤Ï£±·³¤Ç¤Î»î¹çÅÐÈÄ¤¬Ìµ¤¯¡¢£±£°·î¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥é¥°¥Ê¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥³¥Ã¥È¥ó¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Ï¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¶¯²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆËÜÆü¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥«¥Ä¥Î¥ê¡¦¥Ò¥é¥¤¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÆÃÊÌ±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£