Café Kitsunéのガレット・デ・ロワが登場♡抹茶香る新年限定スイーツ

新しい年の始まりに、少し特別なスイーツを楽しみたい方へ。Café Kitsunéから、フランスの伝統菓子を和の感性で仕上げた新年限定スイーツが登場します。アートと暮らしが心地よく溶け合う空間で味わう一品は、自分へのご褒美にも、大切な人と分かち合うひとときにもぴったり。新春の幸せな時間を彩る、とっておきのガレットに注目です♡

抹茶香る和風ガレット・デ・ロワ

Café Kitsunéが手がける「ガレット・デ・ロワ（Matcha & Almond）」は、香ばしいアーモンドクリームに宇治抹茶を合わせたオリジナルレシピ。

サクサクとしたパイ生地の中から、ほろ苦く芳醇な抹茶の風味が広がり、甘さと苦味のバランスが絶妙です。フランス菓子に和のエッセンスを添えた、ここでしか味わえない新年限定の一品です。

フェーヴ付きで楽しむ新年の風習

ガレット・デ・ロワの楽しみのひとつが、切り分けた中に入ったフェーヴ。今回付属するのは、Barista Foxの絵柄がキュートなオリジナルフェーヴです。

誰に当たるかを楽しみながら、新年の幸運を分かち合えるのも魅力。ご自宅でフランスの伝統的な風習を体験できる、心温まるスイーツです。

青山店限定の販売情報をチェック

「ガレット・デ・ロワ（Matcha & Almond）」はカフェキツネ青山店限定で、2026年1月3日（土）から期間・数量限定発売。価格はホール6,500円、カット1P1,500円。※全て税込価格。

ホール・カットともにフェーヴが1点付属し、売り切れ次第終了となります。カットは店内で一人分サイズとして楽しめ、ホールはお受け取り希望日の前日までの事前予約制です。

詳細は青山店までお問い合わせください。※1月2日（金）の営業時間は10:00～16:00となります。

新年を祝う特別な一皿

抹茶とアーモンドが織りなすCafé Kitsunéならではのガレット・デ・ロワは、新年の始まりにふさわしい華やかさと遊び心を感じさせてくれます。

フェーヴを探すワクワク感とともに、大切な人と囲む時間はきっと忘れられない思い出に。数量限定だからこそ、気になる方は早めにチェックして、新年の幸せを味わってみてください♪