2025Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖÀÇÀ©²þÀµ¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë4¤Ä¤Î²þÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¹µ½ü³Û¤Î°ú¤¾å¤²¤Ç¡¢¡ÖÇ¯¼ý2545Ëü±ß°Ê²¼¡×¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨Ç¯ËöÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢À¾¸¶·û°ì»á´Æ½¤¤Î½ñÀÒ¡Ø¤¤¤Á¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª³ÎÄê¿½¹ð¥È¥¯¤¹¤ë½ñ¤Êý¥¬¥¤¥É¡¡ÎáÏÂ8Ç¯3·î16ÆüÄùÀÚÊ¬¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡Ë¤è¤ê¡¢2026¡ÊÎáÏÂ8¡ËÇ¯¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Ç¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÀÇÀ©²þÀµ¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤äÆâÍÆ¡¢¿½¹ð»þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¯¤ï¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
²þÀµ1¡¥¡ÖµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¡×¤ÏºÇÄãÊÝ¾ã³Û¤¬55Ëü±ß¤«¤é65Ëü±ß¤Ë
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§Ç¯¼ý190Ëü±ß°Ê²¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í
¡ÖµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¡×¤Ï¡¢ºÇÄãÊÝ¾ã³Û¤¬55Ëü±ß¤«¤é65Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µëÍ¿¼ýÆþ190Ëü±ß°Ê²¼¤Î¿Í¤Î¤ß¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ç¯¼ý180Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ç·×2Ëü±ß¶¯¤Î¸ºÀÇ¤Ë¡£190Ëü±ßÄ¶¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï²þÀµÁ°¤È²þÀµ¸å¤ÎµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü³Û ½ÐÅµ¡§¡Ø¤¤¤Á¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª³ÎÄê¿½¹ð¥È¥¯¤¹¤ë½ñ¤Êý¥¬¥¤¥É¡¡ÎáÏÂ8Ç¯3·î16ÆüÄùÀÚÊ¬¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡Ë¤è¤êÈ´¿è
¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ËÏ¯Êó¡ªºòÇ¯¡Ö2Ëü2400±ß¡×¤À¤Ã¤¿½êÆÀÀÇ¤¬0¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â
2025Ç¯¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ï¼ç¤Ë4¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½êÆÀ¤«¤éº¹¤·°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹µ½ü³Û¤Î°ú¤¾å¤²¤¬¥á¥¤¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê½êÆÀÀÇ¤¬¸º³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡ÖµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤ÎºÇÄãÊÝ¾ã³Û¤Î°ú¤¾å¤²¡×¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢µëÍ¿¼ýÆþ190Ëü±ß°Ê²¼¤Î¿Í¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ç¤Ë¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ê¤ÉÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤ÇÆ¯¤¯¾ì¹ç¤ÎÀÇÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ç¯¼ý180Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢¿ÞÉ½2¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²þÀµÁ°¤Ï2Ëü2400±ß¤Î½êÆÀÀÇ¤¬0¤ÈÂçÉý¤Ë¸º³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼¡¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡Ö´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤Î°ú¤¾å¤²¡×¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¡¢¼ê¼è¤ê¸º¤ÇÆ¯¤¹µ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤ÏÏ¯Êó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡ÏµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¡ÊÇ¯¼ý180Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡Ë ½ÐÅµ¡§¡Ø¤¤¤Á¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª³ÎÄê¿½¹ð¥È¥¯¤¹¤ë½ñ¤Êý¥¬¥¤¥É¡¡ÎáÏÂ8Ç¯3·î16ÆüÄùÀÚÊ¬¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡Ë¤è¤êÈ´¿è
²þÀµ2¡¥¡Ö´ðÁÃ¹µ½ü¡×¤¬48Ëü±ß¢ª58Ëü±ß¤ËÊÑ¹¹
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¼ýÆþ¤Î¤¢¤ë¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í
´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤Ï¡¢¹ç·×½êÆÀ³Û2350Ëü±ß¡ÊµëÍ¿¼ýÆþ2545Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤Î¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢°ìÎ§48Ëü±ß¤«¤é58Ëü±ß¤Ø10Ëü±ß¤Î°ú¤¾å¤²¡£¤µ¤é¤ËÆÃÎã¤È¤·¤Æ¹ç·×½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ü37Ëü±ß¡¢¡Ü30Ëü±ß¡¢¡Ü10Ëü±ß¡¢¡Ü5Ëü±ß¤ÈÃÊ³¬Åª¤Ê²Ã»»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½3»²¾È¡Ë¡£
¤³¤ÎÆÃÎã¤Ï¡¢¹ç·×½êÆÀ132Ëü±ßÄ¶655Ëü±ß°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¸ÂÄêÅª¤Ê²Ã»»¡£°ìÊý¡¢¹ç·×½êÆÀ132Ëü±ß°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¹±µ×Åª¤Ê²Ã»»¤Ç¡¢¹µ½ü³Û¤¬Ìó2ÇÜ¤ÈÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯¼ý500Ëü±ß¡Ê¹ç·×½êÆÀ360Ëü±ß¡Ë¤Ê¤é2Ëü±ß¤Î¸º³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯Ê¬¤Ï¡¢Ç¯ËöÄ´À°¡¦³ÎÄê¿½¹ð»þÅÀ¤Ç´ÔÉÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡Ï²þÀµÁ°¤È²þÀµ¸å¤Î´ðÁÃ¹µ½ü³Û ½ÐÅµ¡§¡Ø¤¤¤Á¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª³ÎÄê¿½¹ð¥È¥¯¤¹¤ë½ñ¤Êý¥¬¥¤¥É¡¡ÎáÏÂ8Ç¯3·î16ÆüÄùÀÚÊ¬¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡Ë¤è¤êÈ´¿è
Ç¯¼ý500Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤¹¤ì¤Ð¡Ö2Ëü±ß¡×¤Î´ÔÉÕ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë
2¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤Î°ú¤¾å¤²¡×¡£¤³¤ì¤Ï¼ýÆþ¤Î¤¢¤ë¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë²þÀµÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ç·×½êÆÀ2350Ëü±ß°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¡¢¹µ½ü³Û¤¬°ìÎ§48Ëü±ß¤«¤é58Ëü±ß¤ËÁý³Û¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ç·×½êÆÀ665Ëü±ß°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆÃÎã¤È¤·¤Æ¹µ½ü³Û¤Î²Ã»»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¹ç·×½êÆÀ132Ëü±ß°Ê²¼¾ì¹ç¤Ï¡¢95Ëü±ß¡Ê58Ëü±ß¡Ü37Ëü±ß¡Ë¤ÈÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²Ã»»³Û¤Ï¡¢¹ç·×½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢4ÃÊ³¬¤ËÊÑÆ°¤·¡Ê¿ÞÉ½4»²¾È¡ËÎã¤¨¤ÐÇ¯¼ý500Ëü±ß¡Ê¹ç·×½êÆÀ360Ëü±ß¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢´ðÁÃ¹µ½ü³Û48Ëü±ß¤«¤é68Ëü±ß¤È20Ëü±ß¤Î°ú¤¾å¤²¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢2Ëü±ß¤Î¸ºÀÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½4¡Ï´ðÁÃ¹µ½üÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¡ÊÇ¯¼ý500Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡Ë ½ÐÅµ¡§¡Ø¤¤¤Á¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª³ÎÄê¿½¹ð¥È¥¯¤¹¤ë½ñ¤Êý¥¬¥¤¥É¡¡ÎáÏÂ8Ç¯3·î16ÆüÄùÀÚÊ¬¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡Ë¤è¤êÈ´¿è
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Î¹µ½ü³Û¤Î°ú¤¾å¤²¤ÏÇ¯ËöÄ´À°¡¦³ÎÄê¿½¹ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò°÷¤Î¾ì¹ç¡¢½êÆÀÀÇ¤ÏËè·î¤ÎµëÍ¿¤«¤éÅ·°ú¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2025Ç¯Ê¬¤Ï¡¢²þÀµÁ°¤Î¹µ½ü³Û¤ÇÅ·°ú¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯ËöÄ´À°¡¦³ÎÄê¿½¹ð¤ÇÄ´À°¤·¡¢Ê§¤¤²á¤®¤¿ÀÇ¶â¤ò´ÔÉÕ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤Ç¼è¤êÌá¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ç¯¤ÎÅÓÃæ¤Ç»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¿Í¤ÏÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²þÀµ3¡¥¡ÖÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¡×¿·Àß¡Ä»Ò¤ÎÇ¯¼ý188Ëü±ß¤Þ¤Ç¿Æ¤Ë¹µ½ü
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§19¡Á22ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤òÉÞÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í
19¡Á22ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÉÞÍÜ¼Ô¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¹µ½ü¤¬Âç¤¤¯³ÈÂç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹ç·×½êÆÀ¤¬48Ëü±ß¡ÊÇ¯¼ý103Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÉÞÍÜ¹µ½ü¡Ê¹µ½ü³Û63Ëü±ß¡Ë¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î²þÀµ¤Ç¡¢58Ëü±ß¡ÊÇ¯¼ý123Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤Þ¤ÇÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¡×¤¬¿·Àß¤µ¤ì¡¢¹ç·×½êÆÀ123Ëü±ß¡ÊÇ¯¼ý183Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤Þ¤Ç¡¢3Ëü±ß¡Á63Ëü±ß¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò°÷¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤ÇÈ¿±Ç¡£Ëº¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î²þÀµ¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¯¡¢¿ÞÉ½7¤ÎÎã¤Î¾ì¹ç¡¢10Ëü±ßÄ¶¤Î¸º³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½5¡Ï19¡Á22ºÐ¤¬ÂÐ¾Ý¤ÎÉÞÍÜ¹µ½ü¤Ï2ÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ ½ÐÅµ¡§¡Ø¤¤¤Á¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª³ÎÄê¿½¹ð¥È¥¯¤¹¤ë½ñ¤Êý¥¬¥¤¥É¡¡ÎáÏÂ8Ç¯3·î16ÆüÄùÀÚÊ¬¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡Ë¤è¤êÈ´¿è
¡Î¿ÞÉ½6¡ÏÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¤Î¹µ½ü³Û ½ÐÅµ¡§¡Ø¤¤¤Á¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª³ÎÄê¿½¹ð¥È¥¯¤¹¤ë½ñ¤Êý¥¬¥¤¥É¡¡ÎáÏÂ8Ç¯3·î16ÆüÄùÀÚÊ¬¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡Ë¤è¤êÈ´¿è
10Ëü±ßÄ¶¸º³Û¤Ç¤¤ë¿Í¤â¡Ä19¡Á22ºÐ¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä¿Æ¤Ï¡Ö¸ºÀÇ¸ú²ÌÂç¡×
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡ÖÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¡×¤Î¿·Àß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢19¡Á22ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¬½ÀÆð¤ËÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¹ç·×½êÆÀ48Ëü±ß¡ÊÇ¯¼ý103Ëü±ß¡ËÄ¶¤Ç¿Æ¤Ï¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢½êÆÀ123Ëü±ß¡ÊÇ¯¼ý188Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿·Àß¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢¿Æ¤Ï¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯¼ý¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¹µ½ü³Û¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½êÆÀ85Ëü±ß¡ÊÇ¯¼ý150Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤Þ¤Ç¤Ê¤é¡¢¡ÖÉÞÍÜ¹µ½ü¡×¤ÈÆ±¤¸¹µ½ü³Û¤Î63Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¿Æ¤ÎÇ¯¼ý700Ëü±ß¡Ê¹ç·×½êÆÀ520Ëü±ß¡Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯¼ý160Ëü±ß¡Ê¹ç·×½êÆÀ95Ëü±ß¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢¿Æ¤Ï51Ëü±ß¤Î¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤é¤ì¡¢Ìó10Ëü±ß¸ºÀÇ¡£¹µ½ü¤ÎÅ¬ÍÑÈ¿±Ç¤¬Âç¤¤¯³ÈÂç¤·¤¿¤¿¤á¡¢19¡Á22ºÐ¤Î»Ò¤Î¿Æ¤Ç¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤ÇÅ¬ÍÑ¤·Ëº¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Î¿ÞÉ½7¡Ï¡ÖÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¡×¿·Àß¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¡Ê¿Æ¤ÎÇ¯¼ý¤¬700Ëü±ß¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯¼ý¤¬160Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡Ë ½ÐÅµ¡§¡Ø¤¤¤Á¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª³ÎÄê¿½¹ð¥È¥¯¤¹¤ë½ñ¤Êý¥¬¥¤¥É¡¡ÎáÏÂ8Ç¯3·î16ÆüÄùÀÚÊ¬¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡Ë¤è¤êÈ´¿è
²þÀµ4¡¥ÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¡¦ÉÞÍÜ¹µ½üÅù¤Î½êÆÀÍ×·ï¤¬´ËÏÂ
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§ÇÛ¶ö¼Ô¤ä¿Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤ÉÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤¬¤¤¤ë¿Í
ÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¡¢ÉÞÍÜ¹µ½üÅù¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤â³ÈÂç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ä¹âÎð¤Î¿Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤É¤Î¹ç·×½êÆÀ¤¬48Ëü±ß¡ÊÇ¯¼ý103Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤«¤é¡¢58Ëü±ß¡ÊÇ¯¼ý123Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤Þ¤Ç¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¿Æ¤ÎÇ¯¶â³Û¤¬165Ëü±ß¡Ê¹ç·×½êÆÀ55Ëü±ß¡Ë¤Ê¤é¡¢Ìó9Ëü±ß¤Î¸ºÀÇ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ªÇÛ¶ö¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê¤Î¹µ½ü³Û¤Ç¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½8¡Ï²þÀµÁ°¤È²þÀµ¸å¤ÎÉÞÍÜ¤µ¤ì¤ë¿Í¤Î½êÆÀÍ×·ï ½ÐÅµ¡§¡Ø¤¤¤Á¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª³ÎÄê¿½¹ð¥È¥¯¤¹¤ë½ñ¤Êý¥¬¥¤¥É¡¡ÎáÏÂ8Ç¯3·î16ÆüÄùÀÚÊ¬¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡Ë¤è¤êÈ´¿è
¡Î¿ÞÉ½9¡ÏÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¡¦ÉÞÍÜ¹µ½üÅù¤Î½êÆÀÍ×·ï´ËÏÂ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¡ÊÇ¯¼ý700Ëü±ß¤Ç¡¢Ç¯¶â³Û165Ëü±ß¤Î¿Æ¤òÉÞÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡Ë ½ÐÅµ¡§¡Ø¤¤¤Á¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª³ÎÄê¿½¹ð¥È¥¯¤¹¤ë½ñ¤Êý¥¬¥¤¥É¡¡ÎáÏÂ8Ç¯3·î16ÆüÄùÀÚÊ¬¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡Ë¤è¤êÈ´¿è
¡Î¿ÞÉ½10¡ÏÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¡¦ÉÞÍÜ¹µ½üÅù¤Î½êÆÀÍ×·ï´ËÏÂ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¡ÊÇ¯¼ý700Ëü±ß¤Ç¡¢ºÊ¤ÎÇ¯¼ý¤¬123Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡Ë ½ÐÅµ¡§¡Ø¤¤¤Á¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª³ÎÄê¿½¹ð¥È¥¯¤¹¤ë½ñ¤Êý¥¬¥¤¥É¡¡ÎáÏÂ8Ç¯3·î16ÆüÄùÀÚÊ¬¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡Ë¤è¤êÈ´¿è
ÉÞÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤ÎÇ¯¶â³Û¤·¤À¤¤¤Ç¸ºÀÇ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë
4¤ÄÌÜ¤Î²þÀµ¤Ï¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¡×¡ÖÉÞÍÜ¹µ½ü¡×Åù¤Î½êÆÀÍ×·ï¤Î´ËÏÂ¤Ç¤¹¡£ÉÞÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÇÛ¶ö¼Ô¤ä¿Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤É¤Î¼ýÆþ¤¬°ìÄê³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÉÞÍÜ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍ×·ï¤¬¡¢¹ç·×½êÆÀ48Ëü±ß¡ÊÇ¯¼ý103Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤«¤é58Ëü±ß¡ÊÇ¯¼ý123Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤Ë°ú¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯¼ý¤Ç¤Î°ú¤¾å¤²Éý¤Ï20Ëü±ß¤È¶¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÞÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²þÀµÆâÍÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤ÇÅ¬ÍÑ¤·Ëº¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ªÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤Î¾ì¹ç¡¢½êÆÀÍ×·ï¤¬°ú¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤â²þÀµÁ°¤«¤é¡ÖÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü¡×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¹µ½ü³Û¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡ÖÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü¡×¤«¤é¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¡×¤Ø¤Î¹µ½ü¤Î¼ïÎà¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿½¹ð½ñ¤ÎµÆþ¤Î»ÅÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
À¾¸¶ ·û°ì
À¾¸¶²ñ·×»öÌ³½ê¡¡ÂåÉ½
ÀÇÍý»Î