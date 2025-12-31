¥¹¥Ð¥ë¡È»Ë¾åºÇÂç¡É¤Î¡Ö£·¿Í¾è¤êSUV¡×¡ª Ä¶¡Ö¹¤Ó¤íÆâÁõ¡×¼Â¸½!? ¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥ó¡ß¹âÀÇ½4WDÅëºÜ!? Ç÷ÎÏ´é¤â¥¤¥¤ÊÆ¹ñ¡Ö¥ô¥£¥¸¥ô-7¡×¤È¤Ï
¥¹¥Ð¥ë»Ë¾åºÇÂç¤Î¡È3Îó¥·¡¼¥È¡ÉSUV
¡¡¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬¾Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤äµ»½ÑÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÌ´¤ò¤«¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢»ÔÈÎ²½¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¤¼Â¸³Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¶á¤¤¾Íè¤Î»ÔÈÎ¼Ö¤ò¶¯¤¯¼¨º¶¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2016Ç¯11·î¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¡¼¥È¥·¥ç¡¼2016¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ð¥ë¤¬À¤³¦½é¸ø³«¤·¤¿¡Ö¥ô¥£¥¸¥ô-7 SUV¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÊVIZIV-7 SUV CONCEPT¡Ë¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸å¼Ô¤ÎÂåÉ½Îã¤È¤¤¤¨¤ë°ìÂæ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¹¥Ð¥ë¡È»Ë¾åºÇÂç¡É¤Î¡Ö£·¿Í¾è¤êSUV¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê48Ëç¡Ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡É¾Íè¤Î¥¹¥Ð¥ëÂ¿¿Í¿ôSUV¡É¤ÎÄó¼¨¤Ç¤¹¡£¼ÖÌ¾¤Î¡Ö¥ô¥£¥¸¥ô¡ÊVIZIV¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖVision for Innovation¡Ê³×¿·¤Î¤¿¤á¤ÎÌ¤ÍèÁü¡Ë¡×¤ò¸ì¸»¤È¤¹¤ëÂ¤¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ð¥ë¤¬¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë²ÁÃÍ¤Ç¤¢¤ë¡Ö°Â¿´¤ÈÌû¤·¤µ¡×¤Î¾ÍèÁü¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥ô¥£¥¸¥ô-7¤¬Ã´¤Ã¤¿Ìò³ä¤Ï¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤ÇÄ¹¤é¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡É¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¡É¤Î¥Ü¥Ç¥£¤È¡¢Âç¿Í¿ô¤Ç¤Î¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÁÛÄê¤·¤¿¡É3Îó¥·¡¼¥ÈSUV¡É¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤«¤Ä¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥È¥é¥¤¥Ù¥Ã¥«¡×¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¸å¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï3Îó¥·¡¼¥È¤ò»ý¤ÄÂç·¿SUV¤¬ÉÔºß¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¾ì¤«¤é¤Î¶¯¤¤Í×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢2018Ç¯¤ËÆ³Æþ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿··¿3Îó¥ß¥Ã¥É¥µ¥¤¥ºSUV¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊý¸þÀ¤ò¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ»öÁ°¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡ß¥½¥ê¥Ã¥É¡ÊDYNAMIC x SOLID¡Ë¡×¤òÁ´ÌÌÅª¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤Î¶¦ÄÌ¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ëÂç·¿¤Î¥Ø¥¥µ¥´¥ó¥°¥ê¥ë¤òÆ²¡¹¤ÈÇÛÃÖ¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥é¥¤¥ó¤ÏÎÏ¶¯¤¯¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¼«ÂÎ¤â±Ô¤¤¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ð¥ë¤é¤·¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤ä¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÂ¤·Á¤ÏÈó¾ï¤Ë¶ÚÆù¼Á¤Ç¡¢SUV¤é¤·¤¤Íê¤â¤·¤µ¤È°Â¿´´¶¤òÉ½¸½¡£¥Û¥¤¡¼¥ë¥¢¡¼¥Á¤Ë¤Ï¥«¡¼¥Ü¥óÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤¿Áõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥ç¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤â¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆ²¡¹¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤Ï¡¢ËÌÊÆ¤Î¶¥¹ç¼Ö¤Ç¤¢¤ë¥È¥è¥¿¡Ö¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¡×¤ä¥Õ¥©¡¼¥É¡Ö¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¡×¤Ê¤É¤ËÂÐ¹³¤·¤¦¤ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹5200mm¡ßÁ´Éý2030mm¡ßÁ´¹â1860mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2990mm¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¿ôÃÍ¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¸þ¤±¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ì¥¬¥·¥£ ¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥Ð¥ë»Ë¾åºÇÂç¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¤â265¡¿55R21¤È¤¤¤¦Âç·Â¤Î¤â¤Î¤òÁõÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ï¸«¤ë¼Ô¤ò°µÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢³°´ÑÆ±ÍÍ¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡ß¥½¥ê¥Ã¥É¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼Á´¶¤Î¹â¤¤¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ºÂÀÊ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¿Í¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£3Îó¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥·¡¼¥È¤Ç²÷Å¬¤Ê°ÜÆ°¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê»ÈÌ¿¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¸ø¼°È¯É½¤Ç¤Ï¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥¹¥Ð¥ë¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¥·¥ó¥á¥È¥ê¥«¥ëAWD¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àè¿Êµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÆÃÄê¤Îµ¡Ç½¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Î°ÂÁ´»×ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¹âÅÙ¤Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¡×¤ÎÅëºÜ¤¬Á°Äó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÈ¿¶Á¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¯¡¢ËÌÊÆ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é²ÈÂ²Á´°÷¤Ç²÷Å¬¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¥¹¥Ð¥ë¤é¤·¤¤¥¿¥Õ¤µ¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ð¥ë¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÅêÆþ¤¹¤ëÂç·¿SUV¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ï¡Ö¥¢¥»¥ó¥È¡ÊASCENT¡Ë¡×¤È¤·¤Æ»ÔÈÎ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2017Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¡¼¥È¥·¥ç¡¼¤Ç»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Íâ2018Ç¯¤ËËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥»¥ó¥È¤Ë¤Ï¿·³«È¯¤Î2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼¿åÊ¿ÂÐ¸þ4µ¤ÅûÄ¾Ê®¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¤âÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ô¥£¥¸¥ô-7¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ä¡É3Îó¥·¡¼¥È¤ÎÂç·¿SUV¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¥¢¥»¥ó¥È¤Ë¿§Ç»¤¯¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Ð¥ë¤ÎºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤â¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥¢¥»¥ó¥È¤Ï¤½¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÎÂç¤¤µ¤«¤é¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÀµµ¬Æ³Æþ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Î¥é¡¼¥¸¥µ¥¤¥ºSUV¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤â¡ÖÇã¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢°ìÉô¤ÎÊÂ¹ÔÍ¢Æþ¶È¼Ô¤¬¼è¤ê°·¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£