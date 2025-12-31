¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¡ª¡¡ 50ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤«¤é½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
12·î30Æü¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤Ë50ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢Ãç´Ö¤ä³ÆÃÄÂÎ¤«¤é½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¤¥¬¡¼¤ÎÈà½÷¤Ï¡ÄÊÆÂçÅýÎÎ¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÁ°ºÊ
ÊÆ¥´¥ë¥Õ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¤ä¥´¥ë¥ÕÃç´Ö¤«¤é¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ø³«¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¡ÊËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥í¡¼¥º¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥¡¼¥¬¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢¥ß¥ó¥¦¡¦¥ê¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¡¢¥ê¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¦¥é¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤é¤¬¼¡¡¹¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£½÷»Ò¤«¤é¤â¥Í¥ê¡¼¡¦¥³¥ë¥À¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢¥ê¥Ç¥£¥¢¡¦¥³¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤¬½ËÊ¡¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥¿¥¤¥¬¡¼¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¡¢¥´¥ë¥Õ³¦¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»×¤¤½Ð¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËNBA¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥ê¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ä¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤â½ËÊ¡¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¤¬¥×¥íÅ¾¸þÄ¾¸å¤ËÇÐÍ¥¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥³¥¹¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¥Û¡¼¥à¥³¡¼¥È¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¦¥é¡¼¤Ï¡¢°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¡ÖÉã¤È¤·¤ÆÌ¼¤Î¥µ¥à¤ÈÂ©»Ò¤Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È²á¤´¤¹¥¿¥¤¥¬¡¼¡¢¼«Âð¤Ç¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿PGA¥Ä¥¢¡¼¤äUSGA¡¢PGA¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥Ä¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢³Æ¥´¥ë¥ÕÃÄÂÎ¤âSNS¤ÇÈ¯¿®¡£PGA¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡Ø50¤Î¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÙÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢2019Ç¯¡ÖWGC¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥×¥ì¡¼¡×¤Ç¤Îº¸ÂÇ¤Á¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¡¢Æ±Ç¯¤Î¡Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥ºÁª¼ê¸¢¡×¤ä20Ç¯¤Î¡Ö¥¸¥§¥Í¥·¥¹¾·ÂÔ¡×¤Ç¤Î¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¡¢2000Ç¯¤Î¡ÖAT&T¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¦¥×¥í¥¢¥Þ¡×¤Ç¤Î¥¤¡¼¥°¥ë¡¢Æ±Ç¯¡Ö¥á¥ë¥»¥Ç¥¹Áª¼ê¸¢¡×¤Ç¤Î¥¢¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¨¥ë¥¹¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¤È¤Î·ãÆ®¡¢01Ç¯¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¯¥é¥Ö¸æÅÂ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖWGC¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×18ÈÖ¤Î¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï12Ç¯¤Î¡Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×ºÇ½ªÆü16ÈÖ¤Ç¤Î¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥¯¥é¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤Ç¤âºÇ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿Ì¾¾ìÌÌ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²þ¤á¤Æ°Î¶È¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£10·î¤Ë7ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¹ø¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¤Ï¡¢¸½ºß¤â¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·ÑÂ³Ãæ¡£Íèµ¨¤«¤é¤Ï50ºÐ°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¡ÖPGA¥Ä¥¢¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡×¤Ø¤Î»²Àï¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Éüµ¢»þ´ü¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦ÉðÀîÎè»Ò=ÊÆ¹ñºß½»¡Ë
