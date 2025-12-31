¡ÚÅÄÃæ³Ñ±É #5¡Û¸µ¼óÁê¤¬¸ì¤Ã¤¿¡È¼óÇ¾³°¸ò¡É¤È¡È¸ÞÀÚ½½¾Ê¡É¡Ö´Î¿´¤Ê¤³¤È¤Ï14¡¢15ºÐ¤Ç¶µ¤¨¤ë¤Ù¤¡× Ìó50Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ëÅÄÃæ³Ñ±É¡ß»³²¬ÁñÈ¬
1974Ç¯¡¢ÁíÍý½¢Ç¤¤«¤éÌó2Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÄÃæ³Ñ±É»á¤¬¡¢¿·³ã¸©¿ÍÂç²ñ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡Ö¸Þ¤Ä¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×¤È¡Ö½½¤ÎÈ¿¾Ê¡×¡£Àï¸åÆüËÜ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¿Í´Ö¤Î¾ò·ï¤òÌä¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£
ºî²È¡¦»³²¬ÁñÈ¬»á¤ò·Þ¤¨¡¢Ìó50Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤êÎ¨Ä¾¤«¤Ä¿¿·õ¤ÊµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿ËÜÂÐÃÌ¡£Ìó50Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÅÄÃæ»á¤¬Åö»þ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥·¥êー¥º¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¼óÇ¾³°¸ò¤ä¸ÞÀÚ½½¾Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£(Á´6²ó¡¿5²óÌÜ)
¢£¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ø°ÜÌ±¤¹¤ë¤«¡Ä¡×
»³²¬ÁñÈ¬¡§
¡Ö²æ¡¹¡¢¤½¤Î¸©Ì±¤ÎÊý¤ÎÂ¦¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿·¤·¤¤»þÂå¤òºî¤ëÂÀ¹ÞÍÍ¡ÊË¿Ã½¨µÈ¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç°ì¤ÄÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¡×
ÅÄÃæ³Ñ±É¡§
¡Öº£ÅÙ¤½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¹Ô¤¯»þ¤Ë¤Í¡¢»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤Î»þ¤Ë¡¢¹âÅù¾®³Ø¹»¤Îº¢¤Ç¤·¤¿¤«¤Ê¡£¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ø°ÜÌ±¤¹¤ë¤«¡×¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¡¢Êì¿Æ¤òº¤¤é¤»¤¿»þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤ì¤«¤é40~50Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¹Ô¤±¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
»³²¬ÁñÈ¬¡§
¡Ö»ä¤â¼Â¤ÏËþ½£»öÊÑ¤Îµ¯¤³¤Ã¤¿Ç¯¤ËËþ½£¤Î±ü¤ØÆþ¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¹Ô¤¤½¤³¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ò¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾å³¤¤ÎËÂÀÓ²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Âçºå¤Ç²ÙÊª¡Ê¥´¥à·¤¤ä¿ÎÃ°¡Ë¤òÀè¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¡¢3¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤Ï¤º¤Îµ¥¼ÖÄÂ¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£1¿Í¤À¤±¤ä¤Ã¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¡¢»Ä¤ê¤Î2¿Í¤ÏÍ§Ã£¤Î¾¦¶È³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÚº´¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¶â¤ò¼Ú¤ê¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ÇÌ¿½õ¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Îº¢¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
ÅÄÃæ»á¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿·³ã¸©¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤Î¿Í¤¬¼óÁê´±Å¡¤ËÍè¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÅÄÃæ³Ñ±É»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÏËÜÅö¤Ï¥¢¥Þ¥¾¥ó¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¡£¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÏÊì¿Æ¤¬±ó¤¹¤®¤ë¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æµã¤¯¤â¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¸¤ãËÌ³¤Æ»¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£ËÌ³¤Æ»¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÅìµþ¤ÇÅÓÃæ²¼¼Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÎ¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×
12~13Ç¯Á°¤«¤é¥«¥Ê¥À¤Ø3~4²ó¡¢Æü²Ã·ÐºÑ³ÕÎ½¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÅÄÃæ»á¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î»þ¡¢¥Ð¥ó¥¯ー¥Ðー¤«¤éÅì³¤´ß¤Ë¶¯À©°Ü½»¤µ¤»¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤À¸³èµòÅÀ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
ÅÄÃæ³Ñ±É¡§
¡Ö¸½ÃÏ¿Í¤È¤«¤«¤éÉ¾²Á¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ë¤Í¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÂç³Ø¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÆü·Ï¤Î³ØÀ¸¤¬Èó¾ï¤ËÍ¥½¨¤À¤È¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ë¤â¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÂç³Ø¤ÎÍ¥½¨¤Ê¤Î¤Ï¤ß¤ó¤ÊÆü·Ï¤Ç¤·¤ç?¤½¤ì¤â²¿²ó¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤·¤«¤·¡¢º£ÅÙ¹Ô¤¯»þ¤Ë¤Ï¤Í¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¥½¨À¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÆü·Ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¡£¤â¤¦¸þ¤³¤¦¤Ï¤â¤¦Âç¿Ã¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢Âç³Ø¤ÎÁíÄ¹¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
»³²¬ÁñÈ¬¡§
¡Ö¥¹¥±ー¥ë¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¿ÍÂ¨À¤³¦¿Í¤Ç¤Ê¤¤ã¡£À¤³¦¿Í¤Ç¤Í¡£¡×
ÅÄÃæ³Ñ±É¡§
¡ÖÆüËÜ¿ÍÂ¨À¤³¦¿Í¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÆüËÜ¤ËÆ¯¤¤¤¿¤éÌÙ¤±¤¿¤éÆüËÜ¤Ë¤·¤ç¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ø¹Ô¤¯¿Í¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¤Þ¤ºÊèÃÏ¤òÀèÇã¤ª¤¦¤È¡£¤½¤ì¤Ç¶¦Æ±¤ÎÊèÀÐ¤ò¤Þ¤ºÎ©¤Æ¤è¤¦¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤Ç¤â¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿Í¤Ç¤â¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ê¡£¸þ¤³¤¦¤Ø¹Ô¤¯¤È¤Þ¤º°ìÈÖ½é¤á¤Ë¶µ²ñ¤òºî¤ë¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Ê¡£Í¤ê¶â½Ð¤·¤ÆÁ´Éô¶µ²ñ¤òºî¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¦ºÆ¤Óµ¢¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¸½ÃÏ¿Í¤È¤Î´Ö¤ËÈó¾ï¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¡£¤³¤Îº¢¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¤³¦¤É¤³¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏµÞÂ®¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦À¯ÉÜ¤â¤³¤ì¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¹Ó¤Ã¤Ý¤¤¤³¤È¤Ï¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£ÌÙ¤±¤ë¤À¤±ÌÙ¤±¤Æ¤³¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤³¤ÈÀäÂÐ¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¡£Èó¾ï¤Ë¾ÍèÅª¤ÊÄ¹¤¤»ëÌî¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Í¡×
¢£¡Ö¸ÞÀÚ½½¾Ê¡×¤ÏÆüËÜ¼ò¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯¹Ú¤¹¤ë
»³²¬ÁñÈ¬¡§
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡¢¤³¤Î¸Þ¤Ä¤ÎÂçÀÚÅù¤ÎÈ¿¾Ê¤¬¿Í´Ö¤ÎÃæ¤ØÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢À÷¤ß¹þ¤ó¤ÀÆüËÜ¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«Áý¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¤è¡£¡×
ÅÄÃæ³Ñ±É¡§
¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤ë¤·¶µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤ó¤¬¡¢ËÜÅö¤Ï¤Í¡¢´Î¿´¤Ê¤³¤È¤Ï´Î¿´¤Ê¤³¤È¤Ï¤Í¡¢14¡¢15ºÐ¤Ç¶µ¤ï¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ê¡£¡×
»³²¬ÁñÈ¬¡§
¡ÖÆüËÜ¤¬Ëº¤ì¤Ê¤¤ã¤Ç¤¹¤Í¡¢À¤³¦¶¦ÄÌ¤ÎÆ»ÆÁ¤Î´ð½à¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤½¤³¤ËÃÖ¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤â¤¦Ëº¤ì¤µ¤¨¤·¤Ê¤¤ã¤Ç¤¹¤Í¡¢»ä¤ÏÅöÁ³ーー¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃæ¤ÇÈ¯¹Ú¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤ä¤Ã¤ÑÆüËÜ¼ò¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Á³¤ËÈ¯¹Ú¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤â¤¦¼«Á³¤ËÈ¯¹Ú¤·¤Æ¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤±¤Î²Ì¼Â¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÉÏË³¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï¿Í¤òñÙ¤·¤Æ¿©¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤¤¤Ä¤Î¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤È¡¢¼Â¤ÏË¤«¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¢¥³¥®¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤½¤ì¤«¤é¤³¤Î´Ö¤ß¤¿¤¤¤ÊÌµÀÕÇ¤¤ÊÌäÂê¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤ーー¤¢¤¢¤¤¤¦ÌäÂê¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤â¤¦½½Ê¬¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòµ·,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
»ûÅÄ²°,
Áòº×,
À¸²Ö,
³ùÁÒ,
°ËÅì»Ô,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê