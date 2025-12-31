Ãæ¹ñ 12·î¤Î·Ê¶·´¶»Ø¿ô 9¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÀáÌÜ¡×¾å²ó¤ë Æâ¼û³ÈÂç¤¬°ú¤Â³¤¤Î²ÝÂê¤Ë
Ãæ¹ñ¤Ç12·î¤ÎÀ½Â¤¶È¤Î·Ê¶·´¶¤ò¼¨¤¹»Ø¿ô¤¬¡¢È½ÃÇ¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö50¡×¤ò9¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ²ÈÅý·×¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12·î¤ÎÀ½Â¤¶È¤Î·Ê¶·´¶¤ò¼¨¤¹»Ø¿ô¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ½Â¤¶ÈPMI¡×¤Ï50.1¤Ç¤·¤¿¡£Á°¤Î·î¤«¤é0.9¥Ý¥¤¥ó¥È²þÁ±¤·¡¢9¤«·î¤Ö¤ê¤Ë·Êµ¤¤ÎÎÉ¤·°¤·¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë´ð½à¤Ç¤¢¤ë¡Ö50¡×¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ²ÈÅý·×¶É¤Ï¡ÖÀ½Â¤¶È¤Î¿·µ¬¼õÃí¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤É¼ûÍ×¤ÈÀ¸»º³èÆ°¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂç´ë¶È¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î³èÆ°¤ÏÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ÛÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁ°¤Î·î¤ËÈæ¤Ù0.2¥Ý¥¤¥ó¥È°²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾õ¶·¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¤Ï²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Àè·î3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀáÌÜ¤Î¡Ö50¡×¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ê¤É¤Î¡ÖÈóÀ½Â¤¶ÈPMI¡×¤Ï50.2¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎËÇ°×Ëà»¤¤¬´ËÏÂ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À½Â¤¶È¤Ë²óÉü¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¹ñÆâ¼ûÍ×¤ÎÄãÌÂ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æâ¼û¤Î³ÈÂç¤¬°ú¤Â³¤²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£