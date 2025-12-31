¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¹ë²Ú½Ð±é¼Ô°ìµó¾Ò²ð¡ª¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡ÈT¡¦O¡¦R¡É¡×¤ÊÄ¶¥Ó¥Ã¥°¥²¥¹¥È¤â¹ßÎ×
¡¡Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Î¡É¥¶¥ï¤Ä¤¯¥È¥ê¥ª¡É¤¬2025Ç¯¤ò¤·¤á¤¯¤¯¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¤¬¡¢12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥¸¥ª¶Ã¤¬¤¯¡ª¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡ÈT¡¦O¡¦R¡É¡×¤ÊÄ¶¥Ó¥Ã¥°¥²¥¹¥È
¡¡2025Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤òºÌ¤ëËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¤È¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª²»³Ú²ñ¡¡¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥é¥¤¥Ö¤Ç¡ªÇ¯±Û¤·SP¡Ù¤Î¹ë²Ú2ËÜÎ©¤Æ¡£¤´¤´5»þ¤«¤é¿¼Ìë1»þ¤Þ¤Ç¡¢8»þ´Ö¤Ö¤ÃÄÌ¤·¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÇ¯ËöÆÃÈÖ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¡¢ÁêÍÕ²íµª¡¢¾¾²¼Æà½ï¤Î¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤Ç²Æ¥¯¡¼¥ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ìÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ££Ó£Ó£Â£Ã¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡Ù¤ÈÁ´ÌÌ¥³¥é¥Ü¡£ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂçÄÉÀ× ¡È¹âÅè¤Á¤µ»Ò»¦¿Í»ö·ï!?¡É¡Á¥«¥é¥¹Å·¶é¤¬Éñ¤¦Ìë¤Ï¡Á¡Ù¤¬ÈÖÁÈÆâ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥È¡¼¥¯¡¢¥¯¥¤¥º¡¢¥²¡¼¥à´ë²è¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿åÃ«Ë¤È°ËÆ£Íö¤¬É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Å·³¤Í´´õÎ¨¤¤¤ë¡Ô¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù·³ÃÄ¡Õ¤ÎÅÄÃæÅ¯»Ê¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡¢ÄÍÃÏÉð²í¡¢¤µ¤é¤ËÃÝÆâÎÃ¿¿Î¨¤¤¤ë¡Ô¡ØºÆ²ñ¡Ù·³ÃÄ¡Õ¤Î°æ¾å¿¿±û¡¢À¥¸Í¹¯»Ë¡¢ÅÏÊÕÂçÃÎ¡¢¤½¤·¤Æ±©Ä»¿µ°ì¤È¶ÌÀîÅ°¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦YOSHIKI¤¬¡¢DAIGO¤Î¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤Ç¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¡Ù½é¹ßÎ×¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏDAIGO¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡ÈT¡¦O¡¦R¡É¤Ê¥²¥¹¥È¤¬Íè¤ë¡×¤ÈDAI¸ì¤ÇÍ½¹ð¡£¡Ö¤¨¡ªÃ¯!?¡×¡ÖÂç¤ß¤½¤«¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¤Ê¤Î!?¡×¤È¥¶¥ï¤Ä¤¯¥È¥ê¥ª¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ëÃæ¡¢DAIGO¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤ÇYOSHIKI¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢¹âÅè¤Ï¡Ö¥¹¥´¡¼¥¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¬¤¯¡£°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¥Ø¥ó¥Æ¥³¤ÊÈÖÁÈ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡ª¡×¡¢ÎÉ½ã¤â¡Ö¤â¤·¤ä¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡Ä!?¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¹¥¿¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¡£
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òµòÅÀ¤ËÀ¤³¦¤òÈô¤Ó²ó¤ëYOSHIKI¤Ï¡¢1Ç¯¤Î¤¦¤ÁÌó10¥«·î¤ò³¤³°¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¼ýÏ¿¤âÆüËÜÅþÃåÄ¾¸å¡£¡ÖÄ¶»þº¹¥Ü¥±¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ëYOSHIKI¤ò·Þ¤¨¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ôµæ¶Ë¤Î¤É¤Ã¤Á¤Ê¤Î¡©Áª¼ê¸¢¡Õ¡£¥²¥¹¥È¤¬°¦¤¹¤ë3ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡Èº£¤¤¤Á¤Ð¤ó¿©¤Ù¤¿¤¤°ìÉÊ¡É¤ò¿´ÍýÀï¤ÇÅö¤Æ¤ë´ë²è¤Ç¡¢ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥·¥ã¥È¡¼¥Ö¥ê¥¢¥ó¡¢¤Õ¤°¡¢¥¥ã¥Ó¥¢¤È¤¤¤¦Ç¯Ëö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎVIP¥°¥ë¥á¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÏDAIGO¤¬»î¿©Ìò¤òÌ³¤á¡¢DAI¸ì¤Ç¿©¥ê¥Ý¤òÏ¢È¯¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿YOSHIKI¤¬ºÇ¤â¿©¤Ù¤¿¤¤°ìÉÊ¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï°ìµ¤¤ËºÇ¹âÄ¬¤Ø¡£ºÇ½é¤Ï¡ÖDAI¸ì¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤«¤ë¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Æ¤¤¤¿YOSHIKI¤À¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¤½¤Î°ÕÌ£¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ºÇ¹âµé¥°¥ë¥á¤ò¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¥¶¥ï¤Ä¤¯¥È¥ê¥ª¤Ï¼ÁÌä¹¶¤á¤òÅ¸³«¤·¡¢¿´ÍýÀï¤¬ÇòÇ®¡£YOSHIKI¤Ï¡Ö¿´ÍýÀï¤Ï·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤¬±Ô¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥È¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢YOSHIKI¤¬ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëºî¶ÊÊýË¡¤òÌÀ¤«¤¹¤Û¤«¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤òÈäÏª¤·¤¿ºÝ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¹ðÇò¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¤È¤ÎÈëÏÃ¤ä¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇDAIGO¡¢É¹¼¼µþ²ð¡¢ÈþÀî·û°ì¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¥¥ã¥Ó¥¢¿©¤ÙÊüÂê¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤Ë¾è¤Ã¤¿ÏÃ¤Ê¤É¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÆü¾ï¤¬¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥¶¥ï¤Ä¤¯¥È¥ê¥ª¤òÂç¶½Ê³¤µ¤»¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥¸¥ª¶Ã¤¬¤¯¡ª¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡ÈT¡¦O¡¦R¡É¡×¤ÊÄ¶¥Ó¥Ã¥°¥²¥¹¥È
