36ºÐÀ¼Í¥¡¦½÷Í¥¤¬11ºÐ²¼¤ÎÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤È·ëº§Êó¹ð¡Ö¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÀ¿¼Â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡À¼Í¥¤Ç½÷Í¥¤ÎÆâÅÄè½¼Ó¡Ê36¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼Íã¡Ê25¡Ë¤¬31Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÏÏ¢Ì¾¤ÎÄ¾É®Ê¸½ñ¤Ç¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¿¼Â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¡Ö³§¤µ¤Þ¡¢¤É¤¦¤¾ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡ÆâÅÄ¤Ï1999Ç¯¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¢¥Ë¡¼¡×¤Ç¼ç±é¡¦¥¢¥Ë¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤¿¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Ï¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à ¥Ï¡¼¥Ä¡×¥«¥¤¥êÌò¡¢¥·¥ª¥óÌò¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¥°¥Ã¥Ð¥¤¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¥¨¥ß¥ë¥«Ìò¤ä¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¥·¥å¥¬¡¼¤Ü¤¦¤äÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÉðÂ¢¡×¾®ÃãÌò¤Ç½Ð±é¤·¡¢ÉñÂæ¡ÖÌ´¤«¤éÀÃ¤á¤¿Ì´¡×¡¢¡Öñññð¾ë¤Î¼·¿Í¡×¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡×¤Ë¥×¥ë¥Ù¡¼¥ëÌò¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡×¥¸¥ã¥ó¡¦¥¯¥í¡¼¥ÉÌò¡¢¡Ö»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡×»°ÃÓ½ÓÌéÌò¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£