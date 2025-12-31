¡Ö¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤Î¡Ä¡×¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¿åÂ²´Û¡¢2025Ç¯¤Î¿Íµ¤¥Ý¥¹¥È1°Ì¤òÈ¯É½ - ¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤â¿¼ÄÞ¥«¥ï¥¦¥½¡×¡Ö°ì½Ö¡¢¿Í¤Î¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¡×
2025Ç¯¤âº£Æü¤ÇºÇ¸å¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Î¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¿åÂ²´Û¸ø¼°X(@Sunshine_Aqua)¤¬¡¢2025Ç¯¤Î¿Íµ¤Åê¹Æ1°Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤Á¤é!
💝2025Ç¯¿¶¤êÊÖ¤ê💝º£Ç¯1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¿Íµ¤Åê¹Æ1°Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹🥇¡¦¡¦¡¦¡¦¡Ö¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤Î¾®¥Ä¥á¡×¤Ç¤¹!!ËÜÅö¤Ë¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¤Í🫢 pic.twitter.com/nCKNgYq9LV- ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¿åÂ²´Û (@Sunshine_Aqua) December 30, 2025
2025Ç¯ºÇ¤â¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿Åê¹Æ¤Ï¡¢7·î¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½ ¤Î¡Ø¾®¥Ä¥á¡ÙËÜÅö¤Ë¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤³¤Á¤é¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï1.9Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤Ï¡¢¥«¥ï¥¦¥½Îà¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¾®·Á¤ÊÃç´Ö¤Ç¡¢Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê»Í»è¤Î¤Ä¤á¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤À¤½¤¦¡£
º£²ó²þ¤á¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025Ç¯¤Î¿Íµ¤Åê¹Æ1°Ì¡×¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤â¡¢¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤â¿¼ÄÞ¥«¥ï¥¦¥½¡×¡Öµ´¿¼ÄÞºÇ¹â¡×¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤È¤¦¤Ë¾®¤µ¤¤¤è¤Í¡×¤È¡¢"¥³¥Ä¥á"¤È¤¤¤¦¤è¤ê"¿¼ÄÞ¤Ç¤Ï?"¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ØÀè¤ò¸«¤Æ¡Ö°ì½Ö¡¢¿Í¤Î¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¥É¥¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
2026Ç¯¤Î¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¿åÂ²´Û¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¸¤Êª¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«? Ì¾Á°¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÆ°Êª¤Î¤«¤é¤À¤äÀ¸ÂÖ¤Ï°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¸ø¼°¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¸«¤¿¤ê¸½ÃÏ¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤Á¤é!
💝2025Ç¯¿¶¤êÊÖ¤ê💝º£Ç¯1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¿Íµ¤Åê¹Æ1°Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹🥇¡¦¡¦¡¦¡¦¡Ö¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤Î¾®¥Ä¥á¡×¤Ç¤¹!!ËÜÅö¤Ë¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¤Í🫢 pic.twitter.com/nCKNgYq9LV- ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¿åÂ²´Û (@Sunshine_Aqua) December 30, 2025
¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤Ï¡¢¥«¥ï¥¦¥½Îà¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¾®·Á¤ÊÃç´Ö¤Ç¡¢Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê»Í»è¤Î¤Ä¤á¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤À¤½¤¦¡£
º£²ó²þ¤á¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025Ç¯¤Î¿Íµ¤Åê¹Æ1°Ì¡×¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤â¡¢¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤â¿¼ÄÞ¥«¥ï¥¦¥½¡×¡Öµ´¿¼ÄÞºÇ¹â¡×¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤È¤¦¤Ë¾®¤µ¤¤¤è¤Í¡×¤È¡¢"¥³¥Ä¥á"¤È¤¤¤¦¤è¤ê"¿¼ÄÞ¤Ç¤Ï?"¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ØÀè¤ò¸«¤Æ¡Ö°ì½Ö¡¢¿Í¤Î¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¥É¥¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
2026Ç¯¤Î¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¿åÂ²´Û¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¸¤Êª¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«? Ì¾Á°¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÆ°Êª¤Î¤«¤é¤À¤äÀ¸ÂÖ¤Ï°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¸ø¼°¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¸«¤¿¤ê¸½ÃÏ¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£