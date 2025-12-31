¤ªÇ¯¶Ì¡¢¤â¤é¤Ã¤¿Ê¿¶ÑÁí³Û¤Ï¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤½¤ì¤¾¤ì¤¤¤¯¤é? - ³Ø¸¦Ä´ºº
³Ø¸¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï12·î24Æü¡¢¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯11·î14Æü¡Á11·î19Æü¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä20ºÐ¡Á59ºÐ¤ÎÊÝ¸î¼Ô1,200¿Í¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä20ºÐ¡Á59ºÐ¤ÎÊÝ¸î¼Ô600¿Í¡¢15ºÐ¡Á18ºÐ¤Î¹â¹»À¸600¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡û¤ªÀµ·î¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤ªÇ¯¶Ì
º£Ç¯(2025Ç¯)¤Î¤ªÀµ·î¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤ªÇ¯¶Ì¤ÎÁí³Û(¤¹¤Ù¤Æ¤òÂ¤·¤¿³Û)¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¾®³ØÀ¸¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ23,158±ß¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ29,533±ß¡¢¹â¹»À¸¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ27,724±ß¤À¤Ã¤¿¡£
Ê¿¶Ñ³Û¤òÁ°²ó¤ÎÄ´ºº¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¾®³ØÀ¸¤Ç¤Ï2,399±ß¤ÎÁý²Ã(2024Ç¯20,225±ß¢ª2025Ç¯23,158±ß)¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤Ï2,034±ß¤ÎÁý²Ã(2024Ç¯27,499±ß¢ª2025Ç¯29,533±ß)¤¬¤ß¤é¤ì¡¢¾®³ØÀ¸¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤Ï2,000±ß°Ê¾åÁý²Ã¤·¤¿¡£Â¾Êý¡¢¹â¹»À¸¤Ç¤Ï239±ß¤Î¸º¾¯(2024Ç¯27,963±ß¢ª2025Ç¯27,724±ß)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ûÊ¿¶Ñµ¯¾²»þ¹ï¤ÈÊ¿¶Ñ½¢¿²»þ¹ï
¤Õ¤À¤óÄ«²¿»þ¤´¤íµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¾®³ØÀ¸¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö6:01¡Á6:30¡×¤ä¡Ö6:31¡Á7:00¡×¡¢¡Ö7:01¡Á7:30¡×¤ËÂ¿¤¯¤Î²óÅú¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ê¿¶Ñ»þ¹ï¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Ç¤Ï6:41¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤Ï6:43¡¢¹â¹»À¸¤Ç¤Ï6:34¤À¤Ã¤¿¡£
¤Õ¤À¤óÌë²¿»þ¤´¤í¿²¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¾®³ØÀ¸¤Ç¤Ï¡Ö21:01¡Á21:30¡×¤ä¡Ö21:31¡Á22:00¡×¤ËÂ¿¤¯¤Î²óÅú¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ê¿¶Ñ»þ¹ï¤Ï21:37¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤Ï¡Ö22:01¡Á22:30¡×¤ä¡Ö22:31¡Á23:00¡×¡¢¡Ö23:01¡Á23:30¡×¡¢¡Ö23:31¡Á24:00¡×¤Ë²óÅú¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ê¿¶Ñ»þ¹ï¤Ï22:59¡¢¹â¹»À¸¤Ç¤Ï¡Ö23:31¡Á24:00¡×¤ä¡Ö24:01¡Á24:30¡×¡¢¡Ö24:31¡Á25:00¡×¤ËÂ¿¤¯¤Î²óÅú¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ê¿¶Ñ»þ¹ï¤Ï23:44¤À¤Ã¤¿¡£
¡û¾®³ØÀ¸¤ÎÊ¿¶Ñµ¯¾²»þ¹ï¤Ï6:41
¤Õ¤À¤óÄ«²¿»þ¤´¤íµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö6:01¡Á6:30¡×(29.3%)¤ä¡Ö6:31¡Á7:00¡×(38.8%)¡¢¡Ö7:01¡Á7:30¡×(23.0%)¤ËÂ¿¤¯¤Î²óÅú¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ê¿¶Ñ»þ¹ï¤Ï6:41¤À¤Ã¤¿¡£
²áµî¤ÎÄ´ºº¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñ»þ¹ï¤Ï¡¢6:22(2017Ç¯)¢ª6:39(2020Ç¯)¢ª6:42(2023Ç¯)¢ª6:44(2024Ç¯)¢ª6:41(2025Ç¯)¤È¡¢Á°²óÄ´ºº¤Þ¤Ç¤Ïµ¯¾²»þ¹ï¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢º£²óÄ´ºº¤Ç¤ÏÁ°²óÄ´ºº¤è¤ê3Ê¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ûÊ¿¶Ñ½¢¿²»þ¹ï¤Ï21:37¡¢6Ç¯À¸¤Î½÷»Ò¤Ç¤Ï22:03
¼¡¤Ë¡¢¤Õ¤À¤óÌë²¿»þ¤´¤í¿²¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö21:01¡Á21:30¡×(27.9%)¤ä¡Ö21:31¡Á22:00¡×(24.3%)¤ËÂ¿¤¯¤Î²óÅú¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ê¿¶Ñ»þ¹ï¤Ï21:37¤À¤Ã¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñ»þ¹ï¤Ï½÷»Ò¤Ç¤Ï21:40¤È¡¢ÃË»Ò(21:35)¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ5Ê¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ØÇ¯ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñ»þ¹ï¤Ï¾å¤Î³ØÇ¯¤Û¤ÉÃÙ¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢6Ç¯À¸¤Ç¤Ï21:59¤À¤Ã¤¿¡£
ÃË½÷¡¦³ØÇ¯ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢6Ç¯À¸¤Î½÷»Ò¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ»þ¹ï¤Ï22:03¤È¡¢22:00Âæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²áµî¤ÎÄ´ºº¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñ»þ¹ï¤Ï¡¢21:42(2020Ç¯)¢ª21:40(2021Ç¯)¢ª21:42(2022Ç¯)¢ª21:36(2023Ç¯)¢ª21:40(2024Ç¯)¤È¢ª21:37(2025Ç¯)¤È¡¢º£²óÄ´ºº¤Ç¤Ï21:30Âæ¤Ç¡¢Á°²óÄ´ºº¤è¤ê3Ê¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ûÊü²Ý¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤¹?
Êü²Ý¸å¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¡×¤¬ºÇ¤âÄ¹¤¯¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï77Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È(Æ°²è»ëÄ°¤Ê¤É)¡×59Ê¬¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¡×58Ê¬¡¢¡Ö½Î¡¦½¬¤¤»ö¡×53Ê¬¡¢¡Ö½ÉÂê¡¦ÊÙ¶¯¡×48Ê¬¡¢¡ÖÍ§¤À¤Á¤È²ñÏÃ¡×47Ê¬¡¢¡Ö³°Í·¤Ó¡×47Ê¬¡¢¡ÖËÜ¡¦¤Þ¤ó¤¬¤òÆÉ¤à¡×32Ê¬¡¢¡ÖÍ§¤À¤Á¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê(LINE¤Ê¤É)¡×19Ê¬¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¾®³Ø4Ç¯À¸°Ê¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ö³èÆ°¡×¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï34Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡ûÊü²Ý¸å¡¢Í·¤Ö¡¦²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¾ì½ê
Êü²Ý¸å¡¢¤É¤³¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È(²á¤´¤¹¤³¤È)¤¬Â¿¤¤¤«¤ò¤¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼«Âð¡×(74.9%)¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¸ø±à¡¦±¿Æ°¾ì¡×(27.7%)¡¢¡ÖÍ§¤À¤Á¤Î²È¡×(27.4%)¡¢¡Ö³ØÆ¸¡×(17.0%)¡¢¡Ö½¬¤¤»ö¡×(12.7%)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£³ØÇ¯ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢1Ç¯À¸¤È2Ç¯À¸¤Ç¤Ï¡Ö³ØÆ¸¡×¤¬2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡û²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¡©
²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤«¤ò¤¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¡¦·ÈÂÓ¥²¡¼¥à¡×(38.3%)¡¢2°Ì¡ÖÍ§¤À¤Á¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡×(26.1%)¡¢3°Ì¡Ö³°Í·¤Ó¡×(22.6%)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ÃË»Ò¤Ç¤Ï1°Ì¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¡¦·ÈÂÓ¥²¡¼¥à¡×(54.2%)¡¢2°Ì¡Ö³°Í·¤Ó¡×(26.3%)¡¢3°Ì¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¡×(18.5%)¡¢½÷»Ò¤Ç¤Ï1°Ì¡ÖÍ§¤À¤Á¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡×(34.5%)¡¢2°Ì¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¡¦·ÈÂÓ¥²¡¼¥à¡×(22.5%)¡¢3°Ì¡Ö¤ª¤ä¤Ä¡×(20.5%)¤À¤Ã¤¿¡£
ÃË½÷¡¦³ØÇ¯ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢4Ç¯À¸¤È5Ç¯À¸¤ÎÃË»Ò¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¡¦·ÈÂÓ¥²¡¼¥à¡×(4Ç¯À¸63.0%¡¢5Ç¯À¸66.0%)¤¬6³ä°Ê¾å¤È¡¢ÆÃ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2Ç¯À¸¤È4Ç¯À¸¡¢5Ç¯À¸¤ÎÃË»Ò¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¡×(2Ç¯À¸22.0%¡¢4Ç¯À¸26.0%¡¢5Ç¯À¸21.0%)¤¬Â¾¤Î³ØÇ¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡û¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤È¤·¤¿¤é¡¢Ã¯¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡©
¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤È¤·¤¿¤é¡¢Ã¯¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤«¤ò¤¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÍ§¤À¤Á¤È¡×(67.5%)¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ÖÊì¿Æ¤È¡×(49.1%)¡¢¡ÖÉã¿Æ¤È¡×(36.5%)¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¤È¡×(33.5%)¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¡×(12.3%)¤¬Â³¤¤¤¿¡£
³ØÇ¯ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢1Ç¯À¸¤Ç¤Ï¡ÖÊì¿Æ¤È¡×(61.5%)¤È¡ÖÉã¿Æ¤È¡×(54.0%)¤¬Á´ÂÎ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ10¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢6Ç¯À¸¤Ç¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¡×(18.0%)¤¬Á´ÂÎ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ5¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡û¾®³ØÀ¸¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï?
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ò¤¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¡Ö¤ª¤¹¤·¡×(39.9%)¡¢2°Ì¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×(28.0%)¡¢3°Ì¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¡×(25.5%)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²áµî¤ÎÄ´ºº¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤¹¤·¡×¤Ï2000Ç¯Ä´ºº°Ê¹ß¡¢1°Ì¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á°²ó¤Î2024Ç¯Ä´ºº¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢2°Ì¤Î¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¡¢3°Ì¤Î¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¡×¤âÁ°²ó¤ÈÆ±½ç°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â¾Êý¡¢·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ò¤¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¡Ö¥µ¥é¥À¡×(19.5%)¡¢2°Ì¡Ö¾Æ¤µû¡×(17.8%)¡¢3°Ì¡Ö¤µ¤·¤ß¡×(13.2%)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤Î2024Ç¯Ä´ºº¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊªTOP3¤ÏÁ°²óÄ´ºº¤ÈÆ±¤¸·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ï41.3%¤À¤Ã¤¿¡£
¡û¾®³ØÀ¸¤¬º£Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤ªÇ¯¶Ì
º£Ç¯(2025Ç¯)¤Î¤ªÀµ·î¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤ªÇ¯¶Ì¤ÎÁí³Û(¤¹¤Ù¤Æ¤òÂ¤·¤¿³Û)¤ò¤¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï95.7%(¡Ö¤Ê¤·¡×¤¬4.3%)¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï23,158±ß¤À¤Ã¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ÃË»Ò¤Ç¤Ï¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï95.5%¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï23,326±ß¡¢½÷»Ò¤Ç¤Ï¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï95.8%¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï22,990±ß¤À¤Ã¤¿¡£
Á°²ó¤Î2024Ç¯Ä´ºº¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤ÏÁ°²óÄ´ºº¤«¤é6.0¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾å¾º(Á°²óÄ´ºº89.7%¢ªº£²óÄ´ºº95.7%)¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï2,933±ß¤ÎÁý²Ã(Á°²óÄ´ºº20,225±ß¢ªº£²óÄ´ºº23,158±ß)¤È¤Ê¤ê¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¡¢Ê¿¶Ñ¶â³Û¤È¤â¤ËÁ°²óÄ´ºº¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡û¾®³ØÀ¸¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤Î»È¤¤Æ»
º£Ç¯(2025Ç¯)¤Î¤ªÀµ·î¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¿Í(1,148Ì¾)¤Ë¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¤ªÇ¯¶Ì¤Î¼ç¤Ê»È¤¤Æ»¤ò¤¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÃù¶â¡×(59.3%)¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¹â¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡¢2°Ì¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¡×(26.4%)¡¢3°Ì¡Ö¥²¡¼¥àµ¡¡¦¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°Ê³°)¡×(22.6%)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃË½÷¡¦³ØÇ¯ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢4Ç¯À¸°Ê¾å¤ÎÃË»Ò¤Ç¤Ï¡Ö¥²¡¼¥àµ¡¡¦¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°Ê³°)¡×(4Ç¯À¸33.0%¡¢5Ç¯À¸47.4%¡¢6Ç¯À¸45.8%)¤¬Â¾¤ÎÁØ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¡×¤Ï2Ç¯À¸¤È5Ç¯À¸°Ê¾å¤Î½÷»Ò(2Ç¯À¸31.3%¡¢5Ç¯À¸34.8%¡¢6Ç¯À¸35.9%)¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ¤è¤ê10¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ûÃæ³ØÀ¸¤ÎÊ¿¶Ñµ¯¾²»þ¹ï¤Ï6:43
¤Õ¤À¤óÄ«²¿»þ¤´¤íµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö6:01¡Á6:30¡×(26.5%)¤ä¡Ö6:31¡Á7:00¡×(33.7%)¡¢¡Ö7:01¡Á7:30¡×(26.0%)¤Ë²óÅú¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ê¿¶Ñ»þ¹ï¤Ï6:43¤À¤Ã¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñ»þ¹ï¤Ï¡¢ÃË»Ò¤Ç¤Ï6:47¡¢½÷»Ò¤Ç¤Ï6:37¤È¡¢½÷»Ò¤Î¤Û¤¦¤¬10Ê¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃË½÷¡¦³ØÇ¯ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñ»þ¹ï¤¬ºÇ¤âÁá¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1Ç¯À¸¤Î½÷»Ò¤Ç¡¢6:31¤À¤Ã¤¿¡£
²áµî¤ÎÄ´ºº¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñ»þ¹ï¤Ï¡¢6:22(2017Ç¯)¢ª6:39(2020Ç¯)¢ª6:42(2023Ç¯)¢ª6:44(2024Ç¯)¢ª6:43(2025Ç¯)¤È¡¢ºòÇ¯¡¦°ìºòÇ¯¤ÈÆ±¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ûÊ¿¶Ñ½¢¿²»þ¹ï¤Ï22:59¡¢3Ç¯À¸¤Ç¤Ï23:16¤Ë
¤Õ¤À¤óÌë²¿»þ¤´¤í¿²¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö22:01¡Á22:30¡×(17.2%)¤ä¡Ö22:31¡Á23:00¡×(21.5%)¡¢¡Ö23:01¡Á23:30¡×(20.2%)¡¢¡Ö23:31¡Á24:00¡×(16.7%)¤Ë²óÅú¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ê¿¶Ñ»þ¹ï¤Ï22:59¤À¤Ã¤¿¡£
ÃË½÷¡¦³ØÇ¯ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢2Ç¯À¸¤Ç¤ÏÃË»Ò¤Ï½÷»Ò¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÊ¿¶Ñ»þ¹ï¤¬16Ê¬(ÃË»Ò22:53¡¢½÷»Ò23:09)Áá¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ØÇ¯ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñ»þ¹ï¤Ï¾å¤Î³ØÇ¯¤Û¤ÉÃÙ¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢3Ç¯À¸¤Ç¤Ï23:16¤È¡¢1Ç¯À¸(22:40)¤ÈÈæ¤Ù¤Æ36Ê¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ûÃæ³ØÀ¸¤¬º£Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤ªÇ¯¶Ì
º£Ç¯(2025Ç¯)¤Î¤ªÀµ·î¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤ªÇ¯¶Ì¤ÎÁí³Û(¤¹¤Ù¤Æ¤òÂ¤·¤¿³Û)¤ò¤¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï95.7%(¡Ö¤Ê¤·¡×¤¬4.3%)¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï29,533±ß¤À¤Ã¤¿¡£
³ØÇ¯ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï³ØÇ¯¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¾å¾º¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢3Ç¯À¸¤Ç¤Ï32,320±ß¤À¤Ã¤¿¡£
Á°²ó¤Î2024Ç¯Ä´ºº¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï2,034±ß¤ÎÁý²Ã(Á°²ó27,499±ß¢ªº£²ó29,533±ß)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³ØÇ¯ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È1Ç¯À¸¤Ï2,430±ßÁý²Ã(Á°²ó25,285±ß¢ªº£²ó27,715±ß)¡¢2Ç¯À¸¤Ï780±ßÁý²Ã(Á°²ó27,785±ß¢ªº£²ó28,565±ß)¡¢3Ç¯À¸¤Ï2,892±ß(Á°²ó29,428±ß¢ªº£²ó32,320±ß)Áý²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢Á´³ØÇ¯¤ÇÁ°²óÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡ûÊ¿¶Ñµ¯¾²»þ¹ï¤Ï6:34¡¢2024Ç¯Ä´ºº¤«¤é7Ê¬Áá¤¤·ë²Ì¤Ë
¤Õ¤À¤óÄ«²¿»þ¤´¤íµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö6:01¡Á6:30¡×(30.8%)¤ä¡Ö6:31¡Á7:00¡×(22.3%)¡¢¡Ö7:01¡Á7:30¡×(17.2%)¤Ë²óÅú¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ê¿¶Ñ»þ¹ï¤Ï6:34¤À¤Ã¤¿¡£
²áµî¤ÎÄ´ºº¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñ»þ¹ï¤Ï¡¢6:34(2018Ç¯)¢ª6:44(2021Ç¯)¢ª6:41(2024Ç¯)¢ª6:34(2025Ç¯)¤È¡¢Á°²óÄ´ºº¤«¤é7Ê¬Áá¤¯¤Ê¤ê¡¢2018Ç¯¤Î¿å½à¤ËÌá¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ûÊ¿¶Ñ½¢¿²»þ¹ï¤Ï23:44¡¢2024Ç¯Ä´ºº¤«¤é14Ê¬Áá¤¯
¤Õ¤À¤óÌë²¿»þ¤´¤í¿²¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö23:31¡Á24:00¡×(12.3%)¤ä¡Ö24:01¡Á24:30¡×(20.3%)¡¢¡Ö24:31¡Á25:00¡×(17.0%)¤ËÂ¿¤¯¤Î²óÅú¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ê¿¶Ñ»þ¹ï¤Ï23:44¤À¤Ã¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñ»þ¹ï¤Ï½÷»Ò¤Ç¤Ï23:47¤È¡¢ÃË»Ò(23:41)¤ÈÈæ¤Ù¤Æ6Ê¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ØÇ¯ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñ»þ¹ï¤Ï¾å¤Î³ØÇ¯¤Û¤ÉÃÙ¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢1Ç¯À¸¤Ç¤Ï23:35¡¢2Ç¯À¸¤Ç¤Ï23:48¡¢3Ç¯À¸¤Ç¤Ï23:49¤À¤Ã¤¿¡£
Á°²ó¤Î2024Ç¯Ä´ºº¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñ»þ¹ï¤Ï23:58(2024Ç¯)¢ª23:44(2025Ç¯)¤È14Ê¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡û¹â¹»À¸¤¬º£Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤ªÇ¯¶Ì
º£Ç¯(2025Ç¯)¤Î¤ªÀµ·î¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤ªÇ¯¶Ì¤ÎÁí³Û(¤¹¤Ù¤Æ¤òÂ¤·¤¿³Û)¤ò¤¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï88.0%(¡Ö¤Ê¤·¡×¤¬12.0%)¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï27,724±ß¤À¤Ã¤¿¡£
²áµî¤ÎÄ´ºº¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï28,145±ß(2021Ç¯)¢ª27,963±ß(2024Ç¯)¢ª27,724±ß(2025Ç¯)¤ÈÏ¢Â³¤Ç¸º¾¯¤·¡¢2024Ç¯¤«¤é239±ß¤Î¸º¾¯¡¢2021Ç¯¤«¤é421±ß¤Î¸º¾¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡û¤Õ¤À¤ó¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö
¤Õ¤À¤ó¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ò¤¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¡Öµ¢Âð¸å¤Î°ì¿Í¤Ç²á¤´¤¹¼«Í³»þ´Ö¡×(35.3%)¡¢2°Ì¡Ö¿çÌ²»þ´Ö¡×(30.2%)¡¢3°Ì¡ÖÊü²Ý¸å¤ÎÍ§¿Í¤È¤Î»þ´Ö¡×(27.5%)¡¢4°Ì¡Ö³Ø¹»¤ÎµÙ¤ß»þ´Ö¡×(25.3%)¡¢5°Ì¡ÖÉô³è»þ´Ö¡×(19.0%)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ÃË»Ò¤Ç¤Ï¡Öµ¢Âð¸å¤Î°ì¿Í¤Ç²á¤´¤¹¼«Í³»þ´Ö¡×¤¬1°Ì¡¢½÷»Ò¤Ç¤Ï¡Ö¿çÌ²»þ´Ö¡×¤¬1°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
